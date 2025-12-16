IPL 2026 की तारीखों का हुआ ऐलान, जानिए कब से कब तक खेला जाएगा टूर्नामेंट
IPL 2026 के मिनी-ऑक्शन से पहले ही साफ हो गया है कि, टूर्नामेंट का आगाज कब से लेकर कब तक होगा.
हैदराबाद: आईपीएल 2026 का मिनी-ऑक्शन आज यानी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाला है. उससे पहले ही इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की तारीखें सामने आ गई हैं. इन तारीखों के अनुसार टूर्नामेंट का आगाज 26 मार्च से होने जा रहा है, जबकि दुनिया की सबसे चर्चित लीग का अंतिम मैच 31 मई को खेला जाएगा. इस बारे में जानकारी सोमवार (15 दिसंबर) शाम को अबू धाबी में फ्रेंचाइजी और आईपीएल अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग के बाद सामने आई है.
66 दिनों तक खेला जाएगा आईपीएल
क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, ये टूर्नामेंट 26 मार्च से स्टार्ट होकर कुल 66 दिन तक चलने वाला है, जिसका इस मीटिंग के दौरान खुलासा हो गया है. इस मीटिंग के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा आईपीएल 2026 के मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होंगे या नहीं बना हुआ था. अबू धाबी के होटल में प्री-ऑक्शन मीटिंग में शामिल हुए फ्रेंचाइजी प्रतिनिधियों के बीच दिलचस्पी थी कि वो इस बारे में जान लें.
IPL सीजन 19 की तारीखें लीग के CEO हेमांग अमीन ने मंगलवार की नीलामी से पहले एक ब्रीफिंग के दौरान बताईं हैं. बता दें कि, पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन के शहर में होता है लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम की उपलब्धता अभी भी अनिश्चित है.
कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को राज्य सरकार से वेन्यू पर आईपीएल मैच आयोजित करने के लिए सशर्त मंजूरी मिल गई है, लेकिन यह तय सुरक्षा और सिक्योरिटी जरूरतों को पूरा करने पर निर्भर है.
क्यों नहीं हो रहे चिन्नास्वामी में मैच
दरअसल, चिन्नास्वामी स्टेडियम को लेकर अनिश्चितता 4 जून को हुई दुखद भगदड़ के कारण है, जिसमें RCB की जीत के जश्न के दौरान कम से कम 11 फैंस की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. तब से राज्य सरकार लगातार वेन्यू पर क्रिकेट मैचों की अनुमति देने से इनकार कर रही है. बीसीसीआई को महिला विश्व कप के मैच भी शहर से बाहर ले जाने पड़े थे.