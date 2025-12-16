ETV Bharat / sports

IPL 2026 की तारीखों का हुआ ऐलान, जानिए कब से कब तक खेला जाएगा टूर्नामेंट

आईपीएल ट्रॉफी ( IANS )

हैदराबाद: आईपीएल 2026 का मिनी-ऑक्शन आज यानी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाला है. उससे पहले ही इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की तारीखें सामने आ गई हैं. इन तारीखों के अनुसार टूर्नामेंट का आगाज 26 मार्च से होने जा रहा है, जबकि दुनिया की सबसे चर्चित लीग का अंतिम मैच 31 मई को खेला जाएगा. इस बारे में जानकारी सोमवार (15 दिसंबर) शाम को अबू धाबी में फ्रेंचाइजी और आईपीएल अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग के बाद सामने आई है. 66 दिनों तक खेला जाएगा आईपीएल

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, ये टूर्नामेंट 26 मार्च से स्टार्ट होकर कुल 66 दिन तक चलने वाला है, जिसका इस मीटिंग के दौरान खुलासा हो गया है. इस मीटिंग के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा आईपीएल 2026 के मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होंगे या नहीं बना हुआ था. अबू धाबी के होटल में प्री-ऑक्शन मीटिंग में शामिल हुए फ्रेंचाइजी प्रतिनिधियों के बीच दिलचस्पी थी कि वो इस बारे में जान लें.