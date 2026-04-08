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वैभव की बल्लेबाजी देख स्टेन हुए हैरान, दिया ये बड़ा बयान

Dale Steyn on Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान है. दर्शकों से लेकर कमेंटेटर तक हर कोई वैभव को स्पेशल टैलेंट करार दे रहा है. वहीं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन का मानना ​​है कि वैभव ने गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाना शुरू कर दिया है. जिसकी वजह से जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज भी गलती करने पर मजबूर हो गया.

स्टेन का मानना ​​है कि इस युवा खिलाड़ी की आक्रामक छवि का असर गेंदबाजों पर उसके खिलाफ गेंदबाजी करने के तरीके पर साफ दिख रहा है. जैसे कल के मैच में बुमराह की पहली गेंद से जाहिर हुआ. जब उन्होंने अपनी पहली ही गेंद वैभव के स्लॉट में ही डाल दी, जिस पर वो मिड ऑन पर छक्का खा गए.

स्टेन ने ईएसपीएन क्रिकइंफो से कहा, 'मुझे लगता है कि उसने यही किया है. सच कहूं तो, उसने गेंदबाजों के मन में यह डर पैदा कर दिया है कि वह उन्हें बाउंड्री के लिए मारेगा.'

उन्होंने कहा, 'बुमराह की वह गेंद, बिल्कुल 'स्लॉट' में थी. बुमराह के साथ ऐसा बहुत कम होता है. इसलिए बुमराह जैसा महान गेंदबाज भी अपने मन में कहीं न कहीं यह सोच रहा था कि गलती मत करना, क्योंकि अगर मैंने गलती की, तो यह लड़का मुझे छक्के के लिए मारेगा.'