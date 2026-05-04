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IPL 2026: CSK को लगा बड़ा झटका, एक और खिलाड़ी टूर्नामेंट से हुआ बाहर

IPL 2026 में अब तक CSK के तीन खिलाड़ी चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स
चेन्नई सुपर किंग्स (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 4, 2026 at 11:39 AM IST

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हैदराबाद: IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को चोट के रूप में एक और बड़ा झटका लगा है. टीम के ऑलराउंडर रामकृष्ण घोष अपने दाहिने पैर में फ्रैक्चर के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. यह चोट 2 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनके घरेलू मैच के दौरान लगी थी, जो उनका IPL डेब्यू मैच भी था. जिसमें उन्होंन 3 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट हासिल किया.

28 वर्षीय खिलाड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में घायल हो गया. चोट लगने का ठीक-ठीक पल अभी भी स्पष्ट नहीं है. मैच में पहले, घोष ने विल जैक्स को आउट करने के लिए एक शानदार डाइविंग कैच पकड़कर अपनी छाप छोड़ी थी. हालांकि, नमन धीर को गेंदबाजी करते समय फॉलो-थ्रू में गिरने के बाद उन्हें शारीरिक रूप से संघर्ष करते देखा गया, जिसके कारण शायद उन्हें यह चोट लगी हो.

CSK ने एक बयान में कहा, 'चेपॉक में CSK बनाम MI मैच के दौरान रामकृष्ण घोष के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया. वह अब IPL 2026 में आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे. जल्दी ठीक हो जाओ, रैम्बो.'

बाहर होने वाले तीसरे खिलाड़ी
घोष से पहले भी दो खिलाड़ी इस सीजन चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. जिसमें हाल के हफ्तों में प्रमुख भारतीय गेंदबाज खलील अहमद और होनहार बल्लेबाज आयुष म्हात्रे का बाहर होना शामिल है. जबकि सीजन शुरू होने से पहले उनके तेज गेंदबाज नाथन एलिस चोट के कारण बाहर हो गए थे, और उनके विकल्प स्पेंसर जॉनसन भी हाल तक चोट के कारण उपलब्ध नहीं हो सके हैं.

धोनी अभी तक अनफिट
इसके अलावा CSK इस सीजन अपने स्टार खिलाड़ी एमएस धोनी के बिना खेल रही है, जो सीजन की शुरुआत से ही पिंडली में खिंचाव की समस्या से जूझ रहे हैं और अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका है कि वो किस मैच में खेलने के लिए उपलब्ध होंगे.

IPL 2026 में CSK का प्रदर्शन
इस सीजन CSK का प्रदर्शन पिछले सीजन के मुकाबले में कुछ बेहतर रहा है. वो अब तक 9 मैच में 4 जीत के साथ अंक तालिका में छठे नंबर पर हैं. पिछले सीजन में वो सबसे नीचे 10वें स्थान पर रहे थे. उनका अगला मैच 5 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स से होगा.

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