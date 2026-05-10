CSK vs LSG: CSK ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, टीम में हुए दो बड़े बदलाव
IPL 2026: आज के मैच में CSK ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि LSG ने दो बदलाव किए हैं.
Published : May 10, 2026 at 3:30 PM IST
CSK vs LSG IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 53वें मैच में, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यह मैच एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है.
चेन्नई ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि लखनऊ ने अपनी टीम में दो बड़े बदलाव किए हैं. आवेश खान और जोश इंग्लिस की टीम में वापसी हुई है.
पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर मौजूद CSK के लिए यह जीत प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाओं को मजबूत करने में मददगार साबित होगी. वहीं, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें नंबर पर मौजूद LSG के लिए के लिए भी अहम हैं. अगर वो हारते हैं तो वो प्लेऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम बन जाएगी.
🚨 TOSS 🚨@ChennaiIPL won the toss & will bowl first against @LucknowIPL— IndianPremierLeague (@IPL) May 10, 2026
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दोनों कप्तानों ने क्या कहा?
टॉस जीतने के बाद, CSK के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने कहा कि पिच ढकी हुई थी और बारिश की संभावना को देखते हुए, लाल मिट्टी वाली इस पिच पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेना कोई मुश्किल काम नहीं था. उन्होंने कहा, 'विकेट ढका हुआ था और आसपास बारिश का माहौल था. दिन के मैचों में पिच का मिजाज थोड़ा अलग होता है, लेकिन हमें परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना होगा और विरोधी टीम को कम स्कोर पर रोकने की कोशिश करनी होगी. पिछले 7-8 मैचों में हमारे प्रदर्शन को देखते हुए हम काफी सकारात्मक महसूस कर रहे हैं. टीम के प्रदर्शन में काफी अच्छा सुधार आया है और हम इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे.'
LSG के कप्तान ऋषभ पंत ने बताया कि प्लेइंग इलेवन में अर्शिन कुलकर्णी और मयंक यादव की जगह जोश इंग्लिस और आवेश खान को शामिल किया गया है. उन्होंने कहा, 'अगर हमें टॉस जीतने का मौका मिलता, तो हम भी पहले गेंदबाजी ही चुनते. हमें अपने सभी मैच जीतने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए हमें लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा और बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगा. हमें मैच में कई बार अच्छे मौके मिले, लेकिन हम उनका सही इस्तेमाल करके मैच को जीत में तब्दील नहीं कर पाए. अब हमें हर मैच में अपना 200% देना होगा.'
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद और मुकेश चौधरी.
इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प: गुरजापनीत सिंह, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान और आकाश मधवाल.
लखनऊ सुपर जायंट्स: मिशेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), एडेन मार्करम, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और दिगवेश राठी.
इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प: मुकुल चौधरी, अवेश खान, अब्दुल समद, एम सिद्धार्थ और मयंक यादव