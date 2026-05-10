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CSK vs LSG: CSK ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, टीम में हुए दो बड़े बदलाव

CSK vs LSG IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 53वें मैच में, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यह मैच एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है.

चेन्नई ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि लखनऊ ने अपनी टीम में दो बड़े बदलाव किए हैं. आवेश खान और जोश इंग्लिस की टीम में वापसी हुई है.

पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर मौजूद CSK के लिए यह जीत प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाओं को मजबूत करने में मददगार साबित होगी. वहीं, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें नंबर पर मौजूद LSG के लिए के लिए भी अहम हैं. अगर वो हारते हैं तो वो प्लेऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम बन जाएगी.

दोनों कप्तानों ने क्या कहा?

टॉस जीतने के बाद, CSK के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने कहा कि पिच ढकी हुई थी और बारिश की संभावना को देखते हुए, लाल मिट्टी वाली इस पिच पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेना कोई मुश्किल काम नहीं था. उन्होंने कहा, 'विकेट ढका हुआ था और आसपास बारिश का माहौल था. दिन के मैचों में पिच का मिजाज थोड़ा अलग होता है, लेकिन हमें परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना होगा और विरोधी टीम को कम स्कोर पर रोकने की कोशिश करनी होगी. पिछले 7-8 मैचों में हमारे प्रदर्शन को देखते हुए हम काफी सकारात्मक महसूस कर रहे हैं. टीम के प्रदर्शन में काफी अच्छा सुधार आया है और हम इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे.'