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धोनी के फैंस को लगा बड़ा झटका, थाला का IPL 2026 में खेलना मुश्किल, CSK हेड कोच का बड़ा खुलासा

MS Dhoni IPL Return: CSK के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने एमएस धोनी की चोट पर बड़ा अपडेट दिया है.

एमएस धोनी
एमएस धोनी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 27, 2026 at 4:17 PM IST

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MS Dhoni IPL Return: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फैंस एमएस धोनी की मैदान पर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन वो रविवार, 26 अप्रैल को भी एमए चिदंबरम स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी मैच नहीं खेले. धोनी के मैच में न खेलने की वजह बताते हुए, टीम के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया कि विकेटकीपर-बल्लेबाज को नई चोट लग गई है.

फ्लेमिंग के अनुसार, धोनी को एक नई चोट लगी है, जिससे फ्रैंचाइजी के लिए आने वाले मैचों में उनकी उपलब्धता पर सवाल खड़े हो गए हैं. धोनी ने अब तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं खेला है, क्योंकि फ्रैंचाइजी ने टूर्नामेंट से पहले ही घोषणा कर दी थी कि धोनी पिंडली में चोट के कारण दो हफ्ते तक टूर्नामेंट से बाहर रहेंगे. रविवार के मैच से पहले काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि फैंस चेपॉक के मैदान पर धोनी को वापस देखने के लिए बेताब थे.

रविवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, CSK के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि टीम उन्हें प्लेइंग-11 में शामिल करके कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी.

फ्लेमिंग ने कहा, 'पिंडली की चोट काफी मुश्किल होती है. अगर वह दौड़ते समय अपनी पिंडली को फिर से चोटिल कर लेते हैं, तो वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे. इसलिए हमने शुरुआत में ही सावधानी बरती. वार्म-अप मैच के दौरान उन्हें फिर से हल्की चोट लग गई. मेरी समझ से यही हुआ था, और तब से वह अपनी पिंडली में मूवमेंट लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. लेकिन उन्हें एक और झटका लगा, इसलिए उनकी वापसी में हमारी सोच से ज्यादा समय लग गया.'

धोनी की फिटनेस का आकलन करने के लिए वार्म-अप मैच को असली मैच जैसी परिस्थितियों में खेला गया था, लेकिन उन्हें एक नई चोट लग गई, जिससे टूर्नामेंट में उनकी वापसी में देरी हो गई.

CSK IPL 2026 में संघर्ष कर रही है. उन्होंने अब तक खेले गए आठ मैचों में से सिर्फ तीन मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर हैं. उनका नेट रन रेट -0.121 है. टीम अपना अगला मैच मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ चेन्नई के एमए ​​चिदंबरम स्टेडियम में खेलेगी.

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