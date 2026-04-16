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IPL 2026: 'डोसा इडली सांभर' गाने पर भड़का CSK मैनेजमेंट, BCCI से की शिकायत, जानें क्या है पूरा मामला ?

CSK ने RCB के डीजे के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में 'डोसा, इडली सांभर' गाने को लेकर BCCI से शिकायत की.

RCB vs CSK IPL 2026
सीएसके बनाम आरसीबी मैच (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 1:01 PM IST

4 Min Read
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RCB vs CSK IPL 2026: IPL सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है, इसमें भावनाओं और आपसी टकराव का भी अहम हिस्सा होता है. खासकर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोरु (RCB) के बीच की टक्कर हमेशा ही रोमांचक होती है. हालांकि, इस बार विवाद मैदान पर खिलाड़ियों के बीच नहीं, बल्कि स्टेडियम में बजाए गए एक गाने को लेकर है.

दरअसल इस सीजन में 5 अप्रैल को दोनों टीमें बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आमने सामने आईं थीं. जहां आरसीबी ने 250 रन बनाने के बाद 43 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी, क्योंकि चेन्नई 207 रन ही बना सकी थी. इसी मैच में बेंगलुरु स्टेडियम के DJ द्वारा बजाए गए गाने और उसके रवैये से चेन्नई मैनेजमेंट काफी नाराज है. उन्होंने इसकी BCCI से शिकायत भी की है. आइए जानते हैं कि आखिर वह गाना कौन सा है और CSK इस पर इतना भड़का हुआ क्यों है?

CSK ने BCCI से शिकायत की
बेंगलुरु में हुए मैच में, DJ ने CSK की पारी शुरू होने से पहले 'डोसा, इडली, सांभर, चटनी चटनी' वाला गाना बजाया. यह गाना अक्सर सोशल मीडिया पर साउथ इंडियंस का मजाक उड़ाने वाले मीम्स में सुनाई देता है. चेन्नई इस बात से बेहद नाराज था कि एक प्रोफेशनल मैच में, और वह भी तब जब विरोधी टीम बल्लेबाजी करने आ रही हो, इस तरह का गाना बजाना बिल्कुल भी सही नहीं है. CSK ने इस मामले में IPL गवर्निंग काउंसिल से आधिकारिक तौर पर शिकायत की है. IPL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया है कि इस मामले की जांच की जाएगी.

खिलाड़ियों पर अनुचित टिप्पणियां
इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए CSK के मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन ने कुछ चौंकाने वाली टिप्पणियां कीं. उन्होंने कहा कि आमतौर पर DJ का काम घरेलू टीम का समर्थन करना होता है, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में स्थिति कुछ अलग ही थी. उन्होंने आरोप लगाया कि जब उनकी टीम के खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे या बल्लेबाजी करने आ रहे थे, तब DJ द्वारा उन पर अनुचित टिप्पणियां भी कीं. उन्होंने कहा, 'इसी वजह से हमने इस मामले को BCCI के संज्ञान में लाया है और उनसे इस पर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.'

गाने की शुरुआत जितेश शर्मा ने की थी
इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी, जब पिछले साल के IPL के दौरान RCB के विकेटकीपर जितेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर खुद को यह गाना गाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था. उस समय CSK ​​के फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था. हालांकि, चेन्नई मैनेजमेंट ने दखल दिया और अपने फैंस से कहा कि वे विरोधी टीम के खिलाड़ियों पर कोई टिप्पणी न करें. लेकिन अब, CSK ने इस बार इसे गंभीरता से लिया है, क्योंकि बेंगलुरु स्टेडियम में DJ खुद गाना बजा रहा था और खिलाड़ियों पर टिप्पणियां कर रहा था.

नियम क्या कहते हैं?
IPL के नियमों के अनुसार, स्टेडियम में DJ का काम सिर्फ दर्शकों का उत्साह बढ़ाना होना चाहिए. उन्हें ऐसे गाने नहीं बजाने चाहिए या ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए जो विरोधी टीम को नीचा दिखाएं या खिलाड़ियों का मजाक उड़ाएं. लेकिन CSK का तर्क है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में DJ ने अपनी हद पार कर दी है. चेन्नई टीम के प्रतिनिधियों का कहना है कि जब भी उनके खिलाड़ी आउट होते हैं, तो माइक पर व्यंग्यात्मक बातें कहना खेल भावना के खिलाफ है.

फैंस के बीच सोशल मीडिया पर जंग
इस शिकायत की खबर सामने आने के बाद, सोशल मीडिया पर CSK और RCB के फैंस के बीच जंग छिड़ गई. जहां RCB के फैंस का तर्क है कि यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है, वहीं CSK के फैंस इस बात से नाराज हैं कि यह उनकी टीम का अपमान है. चेन्नई के फैंस इस बात से खास तौर पर नाराज हैं कि यह गाना तमिल संस्कृति और खान-पान की आदतों का मजाक उड़ाता है. अब दोनों टीमों के फैंस BCCI के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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