चहल के कारण BCCI ने अर्शदीप पर कसी नकेल, ब्लॉग बनाने पर लगाई रोक
Arshdeep Singh vlogging Ban: BCCI ने अर्शदीप सिंह से ब्लॉगिंग बंद करने को कहा. जानें इसके पीछे की वजह.
Published : May 9, 2026 at 1:00 PM IST
Arshdeep Singh vlogging Ban: इंडियन प्रीमियर लीग के बीच पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर बड़ा एक्शन लिया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने तेज गेंदबाज को कथित तौर पर अपनी ब्लॉगिंग गतिविधियां बंद करने को कहा है. अर्शदीप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और वो 'बिहाइंड-द-सीन्स' नाम से ब्लॉगिंग भी करते रहते हैं. जिसमें वो अपने टीम के साथियों के साथ मैच से पहले और बाद की एक्टिविटी को दिखाते रहते हैं. जिसको काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है.
क्या इसके पीछे चहल हैं?
बीसीसीआई ने ये सख्त कार्रवाई साथी खिलाड़ी युजवेंद्र चहल से जुड़े एक विवाद के बाद की है. दरअसल एक ट्रैवल वीडियो में चहल को फ्लाइट के दौरान कथित तौर पर वेपिंग (ई-सिगरेट पीना) करते हुए दिखाया गया था.
यह मुद्दा तब सामने आया जब अर्शदीप के व्लॉग के कुछ सोशल मीडिया क्लिप वायरल हो गए. इन क्लिप्स में ऐसा लग रहा था कि चहल अपने बाएं हाथ की हथेली के नीचे कुछ छिपा रहे हैं और फिर वेपिंग करने जैसा इशारा कर रहे हैं. फुटेज में धुएं का एक छोटा सा कश भी दिखाई दे रहा था.
हालांकि, अर्शदीप के YouTube चैनल पर अपलोड किए गए ओरिजिनल वीडियो में कथित तौर पर यह पूरा सीक्वेंस शामिल था, लेकिन बाद में इस क्लिप को एडिट कर दिया गया. इसके बावजूद, यह फुटेज ऑनलाइन बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच चुका था. लेकिन अब तक, न तो BCCI और न ही पंजाब किंग्स ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है.
🚨BCCI ASKS ARSHDEEP SINGH TO STOP VLOGGING DURING IPL AFTER VAPING CONTROVERSY🚨— Shanu (@Shanu_3010) May 9, 2026
- According to reports, Arshdeep had recorded a vlog while the Punjab Kings team was travelling from Ahmedabad to Hyderabad. In the video, Chahal was allegedly seen using an e-cigarette inside the… pic.twitter.com/XREI4iUXAF
वेपिंग से जुड़ा यह दूसरा मामला
इस IPL सीजन में वेपिंग से जुड़ा यह दूसरा मामला है. इससे पहले, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पर न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम के अंदर वेपिंग करते देखा गया था. भारत में वेपिंग प्रतिबंधित है. इसके परिणामस्वरूप, पराग पर उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना और एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया था.
BCCI ने नए SOPs जारी किए
इससे पहले BCCI ने सभी 10 IPL फ्रेंचाइजी को 7 पन्नों का एक निर्देश जारी किया था. इस दस्तावेज में बोर्ड की 'भ्रष्टाचार-रोधी और सुरक्षा इकाई' (ACSU) द्वारा उठाई गई गंभीर चिंताओं पर प्रकाश डाला गया था. इसमें नई 'मानक संचालन प्रक्रियाएं' (SOPs) निर्धारित की गई थीं, और फ्रेंचाइजी तथा खिलाड़ियों को चेतावनी दी गई थी कि लीग की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनका सख्ती से पालन करना जरूरी होगा.
BCCI ने IPL टीमों के लिए 7 पेज की गाइडलाइंस जारी की
- IPL के दौरान संभावित 'हनी ट्रैपिंग' के खतरों से सावधान रहें.
- टीम मैनेजर की पहले से मंजूरी लिए बिना, टीम के सदस्यों के कमरों में किसी बाहरी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं है.
- खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ, तय किए गए सिक्योरिटी अधिकारियों से मंजूरी लिए बिना टीम होटल से बाहर नहीं जा सकते.
- स्टेडियम, टीम होटल और प्रैक्टिस सेशन के दौरान, खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और अधिकारियों के लिए हर समय अपना 'एक्रेडिटेशन कार्ड' पहनना जरूरी है.
- मैच के दौरान, टीम के मालिक 'डगआउट' में खिलाड़ियों या मैनेजर से बातचीत करने से बचें.