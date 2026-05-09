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चहल के कारण BCCI ने अर्शदीप पर कसी नकेल, ब्लॉग बनाने पर लगाई रोक

Arshdeep Singh vlogging Ban: इंडियन प्रीमियर लीग के बीच पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर बड़ा एक्शन लिया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने तेज गेंदबाज को कथित तौर पर अपनी ब्लॉगिंग गतिविधियां बंद करने को कहा है. अर्शदीप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और वो 'बिहाइंड-द-सीन्स' नाम से ब्लॉगिंग भी करते रहते हैं. जिसमें वो अपने टीम के साथियों के साथ मैच से पहले और बाद की एक्टिविटी को दिखाते रहते हैं. जिसको काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है.

क्या इसके पीछे चहल हैं?

बीसीसीआई ने ये सख्त कार्रवाई साथी खिलाड़ी युजवेंद्र चहल से जुड़े एक विवाद के बाद की है. दरअसल एक ट्रैवल वीडियो में चहल को फ्लाइट के दौरान कथित तौर पर वेपिंग (ई-सिगरेट पीना) करते हुए दिखाया गया था.

यह मुद्दा तब सामने आया जब अर्शदीप के व्लॉग के कुछ सोशल मीडिया क्लिप वायरल हो गए. इन क्लिप्स में ऐसा लग रहा था कि चहल अपने बाएं हाथ की हथेली के नीचे कुछ छिपा रहे हैं और फिर वेपिंग करने जैसा इशारा कर रहे हैं. फुटेज में धुएं का एक छोटा सा कश भी दिखाई दे रहा था.

हालांकि, अर्शदीप के YouTube चैनल पर अपलोड किए गए ओरिजिनल वीडियो में कथित तौर पर यह पूरा सीक्वेंस शामिल था, लेकिन बाद में इस क्लिप को एडिट कर दिया गया. इसके बावजूद, यह फुटेज ऑनलाइन बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच चुका था. लेकिन अब तक, न तो BCCI और न ही पंजाब किंग्स ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है.