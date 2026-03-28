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IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी दो हफ्ते के लिए टूर्नामेंट से हुआ बाहर

वहीं सीएसके अपना पहला मैच सोमवार 30 मार्च को टूर्नामेंट के पहले चैंपियन, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी. हालांकि, धोनी, जिन्होंने फ्रैंचाइजी को पांच बार चैंपियन बनाया है, शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे और पहले दो हफ्ते टीम से बाहर रहेंगे.

बता दें कि आईपीएल का 19वां सीजन शनिवार 28 मार्च से शुरू होने वाला है. इसका पहला मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगा.

MS Dhoni Injury: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के शुरू होने से ठीक पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को बड़ा झटका लगा है. टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पिंडली में खिंचाव के कारण टूर्नामेंट के पहले दो हफते में कुई मैच नहीं खेल पाएंगे. फ्रैंचाइजी ने एक बयान में यह जानकारी दी.

सीएसके ने क्या कहा?

शनिवार को जारी एक बयान में फ्रैंचाइजी ने कहा, 'एमएस धोनी फिलहाल अपनी पिंडली के खिंचाव के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. इसके चलते, उनके IPL 2026 के पहले दो हफ्ते के मैच छूटने की संभावना है.'

चूंकि अब यह अनुभवी खिलाड़ी कुछ समय के लिए टीम से बाहर हो गया है, इसलिए शुरुआती कुछ मैचों में CSK के लिए विकेटकीपिंग करने की जिम्मेदारी ज्यादातर सैमसन ही निभाएंगे.

सैमसन को चेन्नई ने किया था ट्रेड

टीम इस बार अपना रिकॉर्ड छठा IPL खिताब जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है. सैमसन, जो पहले राजस्थान के कप्तान थे, उन्हें CSK में शामिल किया गया था. यह तब हुआ जब CSK ने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम करन को दूसरी टीमों के साथ ट्रेड किया था.

हालांकि, चोट के कारण इंग्लिश ऑलराउंडर सैम करन IPL 2026 से बाहर हो गए हैं, लेकिन सोमवार को जब गुवाहाटी के बारसपरा स्टेडियम में RR और CSK का आमना-सामना होगा, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि सैमसन और जडेजा अपनी पुरानी फ्रैंचाइजियों के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हैं.

आईपीएल 2026 के लिए CSK का फुल स्क्वाड

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK):रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एम.एस. धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फॉल्केस.