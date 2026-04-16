ETV Bharat / sports

IPL 2026: CSK को लगा बड़ा झटका, खलील अहमद चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से हुए बाहर

Khaleel Ahmed Injury: चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका तब लगा जब टीम के बांए हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद चोट के कारण IPL 2026 से बाहर हो गए. उन्हें केकेआर के खिलाफ मैच के दौरान अपने स्पेल की आखिरी गेंद फेंकने से पहले जांघ में खिंचाव हुआ, जिसकी वजह से वो आखिरी गेंद नहीं फेंक सके और मैदान से बाहर चले गए.

अब सीएसके ने अपने एक्स अकाउंट पर इस खबर की पुष्टि कर दी है कि खलील अहमद टूर्नामेंट से बाहर हो गए है. फ्रैंचाइजी ने एक्स पर लिखा, 'KKR के खिलाफ मैच में दाएं जांघ में चोट लगने के बाद खलील अहमद IPL 2026 से बाहर हो गए हैं. हम खलील के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं.'

ठीक होने में लंबा समय लग सकता है

28 वर्षीय खलील अहमद को ठीक होने में कम से कम 10-12 हफ्ते लग सकते हैं. एक IPL सूत्र ने बताया, 'इस चोट में क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव भी शामिल है. इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो खलील को सर्जरी करवानी पड़ सकती है. एक तेज गेंदबाज के लिए यह एक बुरी चोट है, क्योंकि शरीर के उस हिस्से के आस-पास की कोई भी चोट ठीक होने में लंबा समय लेती है और उसका रिहैब भी बहुत सावधानी से करना पड़ता है.'