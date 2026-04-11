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IPL 2026: 15 क्या 25 साल का भी... भुवनेश्वर कुमार ने वैभव सूर्यवंशी के लिए बोली ये बात

Bhuvneshwar Kumar on Vaibhav: वैभव सूर्यवंशी ने RCB के खिलाफ 26 गेंद में 78 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया.

भुवनेश्वर कुमार ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की
भुवनेश्वर कुमार ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 11, 2026 at 3:07 PM IST

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Bhuvneshwar Kumar on Vaibhav: वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल में एक और तूफानी पारी चर्चा का विषय बनी हुई है. इस बार ये पारी आरसीबी की टीम के खिलाफ आई है. जिसमें भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड जैसे गेंदबाज थे. उन्होंने 26 गेंद में 78 रनों की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे. इस पारी की वजह से राजस्थान रॉयल्स ने 202 रनों के लक्ष्य को 18 ओवर में ही चेज कर लिया.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी की उम्र भले ही 15 साल हो लेकिन वह काफी परिपक्वता और स्पष्टता के साथ बल्लेबाजी करते हैं. उन्होंने कहा, 'जिस तरह से वह (वैभव) शॉट्स खेलता है , वह बाकायदा क्रिेकेट शॉट होते हैं . 15 वर्ष की उम्र में वह काफी परिपक्व है. जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहा है, हमें उसे इसका श्रेय देना चाहिये.'

भुवनेश्वर ने आगे कहा, 'यह टी20 मैच है, वह युवा है और अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन हमें कभी भी यह नहीं लगा कि हम पर पूरी तरह से दबाव बन गया है. अगर एक 15 साल का लड़का इस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है या वह 25 का भी हो तो भी ऐसी बल्लेबाजी कर सकता है, क्योंकि ऐसा टी20 मैच में होता है.'

उन्होंने कहा, 'हमने रणनीति बनाई थी और एक कैच भी छूटा लेकिन यह क्रिकेट में होता है. हम अपनी रणनीति पर अमल नहीं कर सके और यह टी20 क्रिकेट का हिस्सा है. हम बहुत चिंतित नहीं हैं.' लेग स्पिनर सुयश शर्मा की जगह हरफनमौला वेंकटेश अय्यर को उतारने के बारे में उन्होंने कहा, 'पावरप्ले में स्पिनरों का प्रयोग मुश्किल है. हमारे पास बायें हाथ का एक ही स्पिनर है और हमने सुयश की जगह इंपैक्ट सब को चुना.'

भुवनेश्वर कुमार मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके. उन्होंने 4 ओवर में 37 रन खर्च किए, लेकिन विकेट का बॉक्स खाली रहा.

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