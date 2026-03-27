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IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी रद्द, जानें BCCI ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?

IPL 2026 Opening Ceremony: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) की शुरुआत 28 मार्च को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने जा रही है. पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) आमने सामने होंगे. लेकिन इस मैच से पहले कोई ओपनिंग सेरेमनी आयोजित नहीं की जाएगी.

नहीं होगी ओपनिंग सेरेमनी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ये बड़ा फैसला पिछले साल बेंगलुरु भगदड़ में जान गवाने वाले 11 पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया है. बोर्ड के एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, 'BCCI ने उन 11 लोगों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए यह फैसला लिया है, जिनकी पिछले साल जून में बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर IPL चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में मौत हो गई थी.'

बता दें कि उस भगदड़ के बाद से एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई भी बड़ा मैच नहीं खेला गया है. हाल ही में इस स्टेडियम में मैचों की मेजबानी करने की मंजूरी मिली है.

स्टेडियम में 11 सीटें रहेंगी खाली

इससे पहले कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने उन दिवंगत प्रशंसकों को विशेष श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ा ऐलान किया है. मैच से पहले उन 11 दिवंगत प्रशंसकों के नाम स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, और दोनों टीमों के खिलाड़ी एक मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे. इसके अलावा स्टेडियम के प्रीमियम स्टैंड में उन दिवंगत प्रशंसकों के सम्मान में 11 सीटें हमेशा के लिए खाली रखी जाएंगी. सम्मान के प्रतीक के तौर पर इस जगह को अलग से चिह्नित किया जाएगा. साथ ही, IPL सहित किसी भी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान इन सीटों को बेचा नहीं जाएगा.