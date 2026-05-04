IPL में 'गर्लफ्रेंड कल्चर' से BCCI नाखुश, कड़े नियम लाने पर कर रहा विचार
Girlfriend Culture in IPL: आईपीएल 2026 के दौरान कई खिलाड़ियों को टीम बस और होटल में गर्लफ्रेंड के साथ देखा गया.
Published : May 4, 2026 at 1:06 PM IST
Girlfriend Culture in IPL: अब इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दौरान मैदान से लेकर होटल के गलियारों तक एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है. रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 'गर्लफ्रेंड कल्चर' पर नकेल कसने के लिए तैयारी कर रहा है. BCCI का रुख साफ है कि टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के परिवार के सदस्य और पत्नियां कोई समस्या नहीं हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड बड़ी समस्या बन गई है.
गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम क्यों?
दरअसल IPL 2026 के दौरान, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल जैसे कई स्टार खिलाड़ियों को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखा गया है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, BCCI ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि टीम के रहने की जगह पर भी खिलाड़ी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ रखते हैं.
सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि टीम बस को अक्सर इन गर्लफ्रेंड का इंतजार करना पड़ता है. हद तो तब हो जाती है जब ये खिलाड़ियों के साथ उनके होटल के कमरों में भी रुक रही हैं.
🚨 BCCI ON ACTION AGAINST " girlfriend culture" in ipl 🚨— Sam (@Cricsam01) May 4, 2026
new strict rules coming:
the board of control for cricket in india (bcci) is planning new strict rules. players may not be allowed to stay with their girlfriends during the indian premier league (ipl). these rules may… pic.twitter.com/gQWoMDDR0c
BCCI की चिंता
बोर्ड की चिंता केवल अनुशासन को लेकर ही नहीं, बल्कि गंभीर सुरक्षा कारणों को लेकर भी है. क्योंकि कई खिलाड़ियों की गर्लफ्रेंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. बोर्ड को डर है कि उनके जरिए टीम की गोपनीय जानकारी लीक हो सकती है.
इसके अलावा कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया गया है कि इन गर्लफ्रेंड में से कुछ पहले सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार भी किया है. जो क्रिकेटरों की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा खतरा है. जिसके कारण बोर्ड और IPL दोनों की छवि धूमिल हो सकती है.
🚨 THE BCCI TO TAKE STRICT ACTIONS AGAINST GIRLFRIEND CULTURE GOING IN THE IPL. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 4, 2026
1️⃣ BCCI preparing to enforce strict rule on Girlfriend culture. 👫
2️⃣ BCCI wants to be careful before any major blunder happens. ‼️
3️⃣ Some of the players are even staying at the team’s hotel…
IPL 2027 से लागू हो सकते हैं नए नियम
BCCI इस मामले पर अपनी अगली बैठक में चर्चा करने वाला है और कड़े दिशा-निर्देश भी जारी करने की तैयारी में है. जिसमें गर्लफ्रेंड को टीम बस में सफर करने या खिलाड़ियों के साथ होटलों में रुकने की इजाजत नहीं होगी. यह नियम नए नियम IPL 2027 से लागू किए जा सकते हैं. BCCI का मानना है कि अगर अभी सख्त नियम नहीं बनाए गए, तो भविष्य में कोई बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है.