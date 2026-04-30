BCCI ने ई-सिगरेट पीने पर रियान पराग पर लगाया बड़ा जुर्माना
Riyan Parag Vaping: BCCI ने ई-सिगरेट पीने पर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है.
Published : April 30, 2026 at 3:32 PM IST
BCCI Penalised Riyan Parag: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. बोर्ड ने उन्हें लाइव मैच के दौरान ई-सिगरेट पीने के लिए कड़ी सजा सुनाई है.
रियान पराग पर जुर्माना
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पर IPL 2026 के 40वें मैच के दौरान खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए IPL आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए उनकी मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है और साथ ही एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है.
रियान पर IPL आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जो ऐसे आचरण से संबंधित है जिससे खेल की बदनामी होती है. बता दें कि यह घटना पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जाने वाले मैच की दूसरी पारी के दौरान हुई. जब रियान को ड्रेसिंग रूम के अंदर ई-सिगरेट पीते हुए देखा गया था.
🚨 News 🚨@rajasthanroyals Captain Riyan Parag has been fined 25% of his match fee and has also accumulated one Demerit Point (Level 1) for breaching Article 2.21 of the IPL’s Code of Conduct for Players and Team Officials.— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2026
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रियान ने अपनी गलती मानी और मैच रेफरी अमित शर्मा द्वारा दी गई सजी को स्वीकार कर लिया. इसके अलावा BCCI आईपीएल की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए दोषी टीम, उसके अधिकारियों और खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है.
रियान पराग की वीडियो हुआ था वायरल
पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच के दौरान, कप्तान रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते हुए देखा गया था. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद, क्रिकेट प्रशंसकों ने उनके प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की और उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी की.
🚨 NO BAN FOR RIYAN PARAG. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 30, 2026
- RR captain Riyan Parag has been fined 25% of his match fees for vaping inside the dressing room. pic.twitter.com/mgzLBOJdZ0
ये भी उल्लेखनीय है कि भारतीय कानून के अनुसार, वेपिंग या ई-सिगरेट का इस्तेमाल ‘इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम’ (PECA) 2019 के तहत गैर-कानूनी है. यह अधिनियम भारत में ई-सिगरेट और वेप्स के उत्पादन, बिक्री, खरीद, आयात, निर्यात और विज्ञापन पर रोक लगाता है, और किसी भी उल्लंघन पर कारावास और भारी जुर्माना हो सकता है.
इससे पहले, RR टीम के मैनेजर रोमी भिंडर पर गुवाहाटी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच के दौरान डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था और उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई थी.
IPL 2026 में रियान पराग का प्रदर्शन
फिलहाल, रियान पराग की कप्तानी में, राजस्थान रॉयल्स 9 मैचों में 6 जीत और 3 हार के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है. टीम के 12 पॉइंट्स हैं और उसका नेट रन रेट 0.617 है. लेकिन कप्तान पराग का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. उन्होंने 9 मैचों में केवल 117 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 14.63 और स्ट्राइक रेट 124.47 रहा है. राजस्थान रॉयल्स का अगला मुकाबला शुक्रवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स से होगा.