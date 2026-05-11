RCB कोच एंडी फ्लावर पर लगा जुर्माना, MI के खिलाफ मैच के दौरान की थी ये बड़ी गलती
RCB के कोच एंडी फ्लावर पर IPL आचार संहिता का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया.
Published : May 11, 2026 at 1:12 PM IST
RCB Head Coach Fined: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मुख्य कोच एंडी फ्लावर को मैच के दौरान चौथे अंपायर से बहस करना भारी पड़ा गया. क्योंकि बीसीसीआई ने उन के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान चौथे अंपायर से गुस्से में बहस करने की वजह से जुर्माना लगा दिया है. IPL की आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए फ्लावर की मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है.
IPL ने अपने बयान में कहा, 'एंडी को IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.3 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो 'मैच के दौरान अश्लील शब्दों के इस्तेमाल' से संबंधित है. इसी वजह से उनपर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगया गया हैं.'
🚨 ANDY FLOWER HAS BEEN FINED 15% OF HIS MATCH FEES. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 11, 2026
- Flower spoke aggressively to the 4th umpire during the 18th over. pic.twitter.com/DX9o8bWg3y
क्यों हुई अंपायर से बहस?
यह घटना 17.2 ओवर में हुई, जब क्रुणाल पांड्या से जुड़े एक विवादित बाउंड्री कॉल के बाद एंडी ने चौथे अंपायर से आक्रामक तरीके से बात की. गजनफर का सामना करते हुए, क्रुणाल ने गेंद को वाइड लॉन्ग-ऑन की ओर हवा में उछाला, जहां नमन धीर ने बाउंड्री लाइन के पास कैच लपका और फिर उसे तिलक वर्मा की ओर उछाल दिया. तिलक कैच पूरा नहीं कर पाए और उन्हें ऐसा लगा कि नमन ने छक्के का इशारा किया है. शायद उन्हें लगा कि नमन का एक जूता बाउंड्री कुशन से टकरा गया है.
हालांकि, रीप्ले में पता चला कि कैच लेने की कोशिश के दौरान नमनधीर कुशन से नहीं टकराए थे. क्रुणाल, जिन्हें क्रैम्प आ रहे थे, उन्होंने रन लेने की कोशिश नहीं की, और वह गेंद अंततः एक डॉट बॉल साबित हुई. उसी कैच को लेकर फ्लावर ने चौथे अंपायर से बहस कर ली थी.
एंडी ने अपराध स्वीकार किया और मैच रेफरी अमित शर्मा के फैसले को स्वीकार कर लिया है.
मैच की बात करें तो, RCB ने 167 रनों के लक्ष्य को आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया और दो विकेट से मुंबई को मात देकर प्लेऑफ से बाहर कर दिया और खुद वो 14 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गए.