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IPL 2026: रनआउट भी जुर्माना भी, रघुवंशी का अंपायर पर गुस्सा करना पड़ा भारी

Raghuvanshi fined: रघुवंशी 'फील्ड में बाधा डालने' के कारण आउट दिए जाने के बाद अंपायर पर भड़क गए थे.

रघुवंशी का अंपायर पर गुस्सा करना पड़ा भारी
रघुवंशी का अंपायर पर गुस्सा करना पड़ा भारी (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 27, 2026 at 2:59 PM IST

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हैदराबाद: कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को सुपर ओवर में मात दे दी, लेकिन उसके एक युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को IPL की आचार संहिता (Code of Conduct) तोड़ने को आरोप में मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया, और एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया.

दरअसल रघुवंशी को उस मैच में 'फील्ड में बाधा डालने' (obstructing the field) के कारण आउट दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने खुले तौर पर अंपायर के फैसले पर नाराजगी जाहिर की. IPL ने एक बयान में कहा, 'कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज और विकेटकीपर अंगकृष रघुवंशी पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 38वें मैच के दौरान IPL की खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए बनी आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए उनकी मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है.'

बयान में आगे कहा गया, 'रघुवंशी को IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो 'मैच के दौरान क्रिकेट के सामान या कपड़ों, मैदान के उपकरणों का गलत इस्तेमाल' करने से संबंधित है, यह घटना 5वें ओवर में हुई, जब 'फील्ड में बाधा डालने' के कारण आउट दिए जाने के बाद, रघुवंशी ने गुस्से में अपने बल्ले से बाउंड्री कुशन पर मारा और उसके बाद उसी तरह गुस्से में अपना हेलमेट डगआउट में फेंक दिया. रघुवंशी ने अपनी गलती मान ली और मैच रेफरी द्वारा दी गई सजा को स्वीकार कर लिया.'

रघुवंशी कैसे आउट हुए?
आउट होने की यह अनोखी घटना KKR की पारी के पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर हुई. सात गेंदों पर नौ रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे रघुवंशी ने तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की एक गेंद को मिड-ऑन की तरफ धकेला और शुरू में एक रन लेने के लिए दौड़ पड़े. हालांकि, टीम के साथी कैमरून ग्रीन के कहने पर उन्होंने बीच वापस लौटना पड़ा.

क्रीज पर वापस लौटने की कोशिश करते समय थ्रों की गई गेंद रघुवंशी से टकरा गई. जिसके बाद ऋषभ पंत और LSG के खिलाड़ियों ने तुरंत अपील की, जिसमें उन्होंने 'फील्ड में बाधा डालने' का आरोप लगाया, जिसके बाद रिव्यू लिया गया.

तीसरे अंपायर ने दिया आउट
तीसरे अंपायर रोहन पंडित ने फुटेज की समीक्षा की और फैसला दिया कि बल्लेबाज ने जानबूझकर अपना रास्ता बदला था, जिससे थ्रो में रुकावट आई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें आउट दिया गया. इस फैसले से रघुवंशी साफ तौर पर निराश दिखे. उन्हें मैदान पर मौजूद अंपायरों से बहस करते देखा गया, जिसके बाद उन्होंने बाउंड्री कुशन पर बल्ले से मारकर और डगआउट में लौटते ही अपना हेलमेट फेंककर अपना गुस्सा जाहिर किया. इस प्रतिक्रिया से KKR खेमे में भी काफी गहमागहमी मच गई, और हेड कोच अभिषेक नायर की चौथे अंपायर से तीखी बहस हो गई.

रघुवंशी बने चौथे खिलाड़ी
रघुवंशी के आउट होने के साथ ही उनका नाम IPL के उन चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गया, जिन्हें 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' (खेल में बाधा डालने) के नियम के तहत आउट दिया गया है. इस लिस्ट में उनके साथ यूसुफ पठान (2013), अमित मिश्रा (2019) और रवींद्र जडेजा (2024) भी शामिल हैं.

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