IPL की धूम, इस देश ने टूर्नामेंट के प्रसारण पर लगे बैन को हटाया
IPL 2026 शुरू होने से कुछ घंटे पहले बांग्लादेश ने लीग के प्रसारण पर लगे बैन को हटा दिया.
Published : March 28, 2026 at 5:16 PM IST
IPL matches in Bangladesh: बांग्लादेश की नई सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के टेलीकास्ट का रास्ता साफ कर दिया है. नए नियुक्त सूचना और प्रसारण मंत्री जहीर उद्दीन स्वपन ने पुष्टि की है कि देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के प्रसारण पर कोई रोक नहीं है.
बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि सरकार का इरादा राजनीति को खेल से अलग रखना है. उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्रॉडकास्टर IPL दिखाना चाहते हैं, वे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, और उनके आवेदनों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा.
बता दें कि यह स्पष्टीकरण पिछली अंतरिम सरकार द्वारा लगाए गए उस बैन के संदर्भ में आया है, जिसने बांग्लादेश में IPL के टेलीकास्ट को रोक दिया था. एक मीडिया रिपोर्ट में स्वपन के हवाले से लिखा, 'किसी ने भी IPL टेलीकास्ट करने के लिए हमसे आवेदन नहीं किया है. हम राजनीति को खेल से नहीं मिलाना चाहते. हम इसे व्यावसायिक नजरिए से देखेंगे, और अगर कोई चैनल IPL टेलीकास्ट करने के लिए आवेदन करता है, तो हम उस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे.'
बांग्लादेश में IPL का प्रसारण
स्वपन ने यह भी संकेत दिया कि स्टार स्पोर्ट्स सहित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स नेटवर्क, अगर चाहें तो बांग्लादेश में IPL का प्रसारण करने के लिए स्वतंत्र हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार न तो कोई रोक लगाएगी और न ही किसी ब्रॉडकास्टर को मजबूर करेगी, जिससे खेल प्रसारण अधिकारों के प्रति एक अधिक खुले दृष्टिकोण का पता चलता है.
उन्होंने आगे कहा, 'हम किसी को भी इसका टेलीकास्ट करने से नहीं रोकेंगे. अगर स्टार स्पोर्ट्स इसे टेलीकास्ट करना चाहता है, तो वे कर सकते हैं. अगर हमारे चैनलों में से कोई इसे टेलीकास्ट करना चाहता है, तो हम इसे सकारात्मक रूप से लेंगे, लेकिन हम किसी पर कोई जोर-जबरदस्ती नहीं करेंगे.' इस बीच, बांग्लादेश केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी इस फैसले का समर्थन किया है.
देश में IPL के टेलीकॉस्ट पर बैन क्यों लगा था?
यह प्रतिबंध अंतरिम सरकार द्वारा तब लगाया गया था, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से IPL 2026 के लिए बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिज़ुर रहमान का अनुबंध समाप्त करने के लिए कहा था. बोर्ड ने यह कदम बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के बाद देश में उठे विरोध के बाद उठाया था.