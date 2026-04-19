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IPL 2026: CSK को लगा बड़ा झटका, खलील अहमद के बाद युवा बल्लेबाज हुआ चोटिल, आगे खेलना मुश्किल

आयुष म्हात्रे हुए चोटिल ( IANS )

Ayush Mhatre ruled out: तेज गेंदबाज खलील अहमद के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को एक और बड़ा झटका लगने वाला है. बताया जा रहा है कि युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे चोटिल होने के कारण आईपीएल के मौजूदा सत्र में आगे नहीं खेल पाएंगे. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए पिछले मैच के दौरान म्हात्रे की हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ था. इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलने वाले म्हात्रे ने मैच में 13 गेंद पर 30 रनों की पारी खेली, लेकिन तकलीफ की वजह से से वो लंबे समय तक क्रीज पर नहीं टिक पाए. सीएसके के बल्लेबाजी कोच माइक हसी ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, 'उसकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया है. अभी मुझे नहीं पता कि चोट कितनी गंभीर है. हम कल या परसों उसका स्कैन करवाएंगे.’ ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि चोट की गंभीरता का आकलन करने के लिए म्हात्रे का स्कैन किया जाएगा और उन्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा यह अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता. आमतौर पर हैमस्ट्रिंग में खिंचाव से उबरने में छह महीने तक का समय लग सकता है.