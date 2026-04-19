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IPL 2026: CSK को लगा बड़ा झटका, खलील अहमद के बाद युवा बल्लेबाज हुआ चोटिल, आगे खेलना मुश्किल

Ayush Mhatre injured: हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान आयुष म्हात्रे की हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया था.

आयुष म्हात्रे हुए चोटिल
आयुष म्हात्रे हुए चोटिल (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 19, 2026 at 6:42 PM IST

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Ayush Mhatre ruled out: तेज गेंदबाज खलील अहमद के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को एक और बड़ा झटका लगने वाला है. बताया जा रहा है कि युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे चोटिल होने के कारण आईपीएल के मौजूदा सत्र में आगे नहीं खेल पाएंगे.

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए पिछले मैच के दौरान म्हात्रे की हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ था. इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलने वाले म्हात्रे ने मैच में 13 गेंद पर 30 रनों की पारी खेली, लेकिन तकलीफ की वजह से से वो लंबे समय तक क्रीज पर नहीं टिक पाए.

सीएसके के बल्लेबाजी कोच माइक हसी ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, 'उसकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया है. अभी मुझे नहीं पता कि चोट कितनी गंभीर है. हम कल या परसों उसका स्कैन करवाएंगे.’

ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि चोट की गंभीरता का आकलन करने के लिए म्हात्रे का स्कैन किया जाएगा और उन्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा यह अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता. आमतौर पर हैमस्ट्रिंग में खिंचाव से उबरने में छह महीने तक का समय लग सकता है.

म्हात्रे का इस सीजन प्रदर्शन
हसी ने कहा, 'दुर्भाग्य से स्थिति काफी खराब दिख रही है. उसका बाहर होना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि वह बहुत अच्छी फॉर्म में है.' बता दें कि म्हात्रे ने इस सीजन में अभी तक 177.87 के स्ट्राइक रेट से 201 रन बनाए हैं.

दुसरे खिलीड़ियों के लिए सुनहरा मौका
हसी ने ये भी कहा, 'वह एक प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी है, लेकिन इससे किसी और को मौका मिलेगा. इसलिए यह भी रोमांचक है. हमारे पास कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्हें अभी तक मौका नहीं मिल पाया है. इसलिए उनमें से किसी एक के लिए यह शानदार होगा.’

CSK का अगला मैच
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) फिलहाल 6 मैचों में 2 जीत के साथ अंक तालिका में सातवें स्थान पर है. पांच बार की चैंपियन टीम अपने अगले मैच में 23 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी.

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