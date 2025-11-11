ETV Bharat / sports

आईपीएल 2026 की नीलामी पर आया बड़ा अपडेट, जानिए किन तारीखों को कहां होगा ऑक्शन?

IPL 2026 auction: इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. ये नीलामी कब और कहां होगी, आइए जानते हैं.

IPL 2026 auction
आईपीएल 2026 की नीलामी (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 11, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले उसकी मिनी-नीलामी को लेकर बज बना हुआ है. इसकी नीलामी कब और कहां होगी. किन खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा और कौन से खिलाड़ी रिलीज होंगे इसको लेकर सब जानना चाह रहे हैं. तो आज हम आपको इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की मिनी-नीलामी के बारे में बताने वाले हैं.

आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी अबू धाबी में होने की संभावना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नीलामी 16 दिसंबर को हो सकती है. इस नीलामी के लिए पहले 14 दिसंबर को चुना गया था. इसके बाद में 15 और 16 दिसंबर को नीलामी के लिए तारीख के रूप में चुना गया है.

आपको बताते चलें कि, पिछली दो आईपीएल नीलामी भी विदेशों में हुईं हैं. सऊदी अरब के जेद्दा और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई में पिछली दो नीलामियां आयोजित की गई थीं. इस बार नीलामी में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में इन 10 फ्रेंचाइजियों की मेजबानी करेगी.

IPL 2026 auction
आईपीएल ट्रॉफी (IANS)

आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए पहले भारत में नीलामी आयोजित करने पर चर्चा हुई थी. भारत में चर्चा के लिए मुंबई और बेंगलुरु को मेजबान शहरों के रूप में चुने जाने की उम्मीद थी. लेकिन विदेशी सहयोगी कर्मचारियों के लिए अबू धाबी की सुविधा देकर वहां नीलामी करने का फैसला किया.

आपको बता दें कि, आईपीएल की सभी 10 फ्रेंचाइजियों के लिए रिटेंशन की अंतिम तारीख 15 नवंबर को रखा गया है. इसके बाद नीलामी के लिए सभी फ्रेजाइजियों को कम से कम 1 महीने का समय मिलेगा. कई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और 2008 की विजेता राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के बीच एक हाई-प्रोफाइल ट्रेड रिटेंशन होने की संभावना है. जहां सूंज सैमसन का नाम सामने आ रहा है.

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन सीएसके में शामिल हो सकते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स ट्रेड डील में रवींद्र जडेजा की सेवाएं ले सकते हैं. दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी राजस्थान के ट्रेड की बातें सामने आईं थी. अब उन बातों को हवा कम मिल रही है. इसके साथ ही वाशिंगटन सुंदर को गुजरात टाइटन्स (GT) से सीएसके में ट्रेड किए की चर्चाएं हैं.

ये खबर भी पढ़ें : टीम इंडिया को गौतम से मिली गंभीर चेतावनी, 3 महीने पहले ही भरी हुंकार

TAGGED:

IPL 2026
IPL
IPL AUCTION
CSK VS RR
IPL 2026 AUCTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

गाजियाबाद जेल में बंदियों के लिए शिक्षा की अनूठी पहल, कर रहे हाईस्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई

जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025: 50 साल बाद वाराणसी के किसी स्टूडेंट ने फिर जीता अध्यक्ष पद का चुनाव, जानिए पूरी कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.