ETV Bharat / sports

आईपीएल 2026 की नीलामी पर आया बड़ा अपडेट, जानिए किन तारीखों को कहां होगा ऑक्शन?

आईपीएल 2026 की नीलामी ( IANS )

हैदराबाद : आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले उसकी मिनी-नीलामी को लेकर बज बना हुआ है. इसकी नीलामी कब और कहां होगी. किन खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा और कौन से खिलाड़ी रिलीज होंगे इसको लेकर सब जानना चाह रहे हैं. तो आज हम आपको इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की मिनी-नीलामी के बारे में बताने वाले हैं. आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी अबू धाबी में होने की संभावना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नीलामी 16 दिसंबर को हो सकती है. इस नीलामी के लिए पहले 14 दिसंबर को चुना गया था. इसके बाद में 15 और 16 दिसंबर को नीलामी के लिए तारीख के रूप में चुना गया है. आपको बताते चलें कि, पिछली दो आईपीएल नीलामी भी विदेशों में हुईं हैं. सऊदी अरब के जेद्दा और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई में पिछली दो नीलामियां आयोजित की गई थीं. इस बार नीलामी में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में इन 10 फ्रेंचाइजियों की मेजबानी करेगी.