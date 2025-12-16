ETV Bharat / sports

IPL 2026 Auction: इन 5 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर लगेगी बड़ी बोली, जमकर होगी पैसों की बरसात

IPL 2026 Auction: आज आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन होने वाला है. इसमें भारत के 5 अनकैप्ड खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लग सकती है.

IPL 2026 Auction
आईपीएल 2026 ऑक्शन (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 11:14 AM IST

हैदराबाद: आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन अब से कुछ घंटों बाद अबू धाबी में होने वाला है. इस ऑक्शन में कई भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होने वाला है. दोपहर 2:30 बजे से शुरू होने वाले इस ऑक्शन में 244 अनकैप्ड भारतीय और 14 अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी भी नजर आने वाले हैं.

इनमें से कुछ खिलाड़ियों पर सभी फ्रेंचाइजियों की नजरें रहने वाली है. इन खिलाड़ियों पर आज जमकर पैसों की बारिश हो सकती है. तो आज हम आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं, जिस पर आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में पैसा जमकर बरस सकता है.

1 - प्रशांत वीर : बेस प्राइस 30 लाख रुपये
उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर प्रशांत वीर पर पैसों की बारिश हो सकती है. इस ऑलराउंडर की स्किल्स की काफी तारीफ हो रही है. उन्हें भारत का आने वाले समय का रवींद्र जडेजा कहा जा रहा है. प्रशांत ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 169.69 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए और 6.76 की इकॉनमी से 9 विकेट लिए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 3-20 और नाबाद 40 रन रहा है. 23 वर्षीय ऑलराउंडर ने नोएडा सुपर किंग्स के लिए UP T20 लीग में 10 मैचों में 320 रन बनाए और आठ विकेट भी लिए थे.

2 - औकिब नबी डार : बेस प्राइस 30 लाख रुपये
जम्मू और कश्मीर के इस सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर ने घरेलू क्रिकेट में धमाल मचाया है. रणजी ट्रॉफी के पहले हाफ में नबी ने पांच मैचों में 13.27 की औसत से 29 विकेट लिए हैं, जिसमें 7-24 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शामिल है. उन्होंने सात मैचों में 7.41 की इकॉनमी से 15 विकेट लिए थे. वो नेट बॉलर के तौर पर भी आईपीएल में शामिल हो चुके हैं.

3 - अशोक शर्मा : बेस प्राइस 30 लाख रुपये
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तेज गेंदबाज अशोक शर्मा सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में टॉप पर है. उन्होंने 9 मैचों में 20 विकेट लिए हैं, जिसमें 4-16 का बेस्ट प्रदर्शन भी शामिल है,. वो लगातार 140 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से गेंदबाजी कर सकते हैं. वो राजस्थान रॉयल्स के साथ नेट बॉलर थे.

4 - कार्तिक शर्मा : बेस प्राइस 30 लाख रुपये
कार्तिक शर्मा अपने बेहतरीन फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं. उनके पास छक्के लगाने की काबिलियत है. वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ट्रायल भी दे चुके हैं. 19 वर्षीय खिलाड़ी को जब JSW ने उन्हें साइन किया, जो अक्षर पटेल, जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा जैसे क्रिकेटरों को मैनेज करती है, तो कई लोगों की नजरें उन पर पड़ी थीं. विजय हजारे ट्रॉफी के पिछले सीजन में राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, उन्होंने 8 पारियों में 445 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 118.03 था. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान के ग्रुप स्टेज कैंपेन में कार्तिक ने 5 मैचों में 160 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 133 रन बनाए, लेकिन उंगली की चोट के कारण वह सुपर लीग चरण से बाहर हो गए.

5 - तेजस्वी सिंह दहिया : बेस प्राइस 30 लाख रुपये
दिल्ली के विकेटकीपर-बल्लेबाज तेजस्वी सिंह दहिया पर भी ऑक्शन में पैसों की बौछार हो सकती है. उन्हें कई फ्रेंचाइजी के ट्रायल में जगह मिली है. वह 2025 दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) के सबसे अच्छे परफॉर्मेंस में से एक थे, उन्होंने 10 पारियों में 190.45 के स्ट्राइक रेट से 339 रन बनाए.अहमदाबाद में कर्नाटक टीम के खिलाफ 19 गेंदों पर 53 रन बनाकर नॉट आउट रहना भी शामिल है.

इन अनकैप्ड खिलाड़ियों पर भी रहेगी फ्रेंचाइजी की नजरें
तुषार रहेजा, रवि सिंह, क्रेंस फुलेत्रा, साईराज पाटिल, अर्पित राणा, यश ढुल, सार्थक रंजन, अभिषेक पाठक, मंगेश यादव, नमन तिवारी, सलमान निज़ार, यश राज पुंजा, राज लिंबानी, सनी संधू, सलिल अरोड़ा, मनी ग्रेवाल, सुशांत मिश्रा और रवि कुमार.

