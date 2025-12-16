ETV Bharat / sports

IPL 2026 Auction से ठीक एक दिन पहले हुआ बड़ा ऐलान, जानिए किन 19 खिलाड़ियों का लिस्ट में जुड़ा नाम

IPL 2026 Auction: मिनी-ऑक्शन से एक दिन पहले यानी सोमवार को 19 खिलाड़ियों की नीलामी की लिस्ट में शामिल किया गया है.

IPL 2026 Auction
आईपीएल ऑक्शन (ians)
Published : December 16, 2025 at 7:44 AM IST

हैदराबाद: आईपीएल का मिनी-ऑक्शन आज अबू धाबी में होने जा रहा है. 2026 के लिए होने वाले इस टूर्नामेंट से एक रात पहले ही कुछ ऐसा हुआ है, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा. दरअसल, आईपीएल 2026 के ऑक्शन के लिए कुल 350 खिलाड़ियों की चुना गया था, लेकिन अब ये संख्या 369 हो गई है, इसका मतलब साफ है कि 19 खिलाड़ी बढ़ गई है.

अब आपके मन में आ रहा होगा कि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले अचानक 19 खिलाड़ी कैसे बढ़ गए. तो आपको बता दें कि इन 19 खिलाड़ियों के नाम बाद में लिस्ट में शामिल किए गए हैं. इन खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश फ्रेंचाइजियों द्वारा की गई है. अब ये खिलाड़ी भी बोली में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. इनमें सबसे हैरान करने वाला नाम बंगला के बैटर अभिमन्यु ईश्वरन का है.

इन खिलाड़ियों को भी लिस्ट में मिला मौका
ईश्वरन के अलावा न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज बेन सियर्स और दक्षिण अफ्रीका के एथन बॉश को भी नीलामी सूची में जगह मिली है. एथन दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश के भाई हैं, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए एक वनडे खेला है, जबकि बेन सियर्स अब तक ब्लैक कैप्स के लिए एक टेस्ट और चार वनडे खेल चुके हैं.

मलेशिया के वीरनदीप सिंह और ऑस्ट्रेलिया के क्रिस ग्रीन के अलावा दक्षिण अफ्रीका के काइल वेर्रेयेन और जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी को भी शामिल किया गया है. अब ये सभी खिलाड़ी अबू धाबी में होने वाली नीलामी का हिस्सा होंगे. जहां इन पर पैसों की बारिश हो सकती है.

IPL 2026 Auction
स्वास्तिक चिकारा (afp)

आईपीएल ऑक्शन के लिए बाद में लिस्ट में जोड़े गए 19 खिलाड़ी

  1. मणिशंकर मुरा सिंह (TCA)
  2. वीरनदीप सिंह (मलेशिया)
  3. चामा मिलिंद (HYCA)
  4. केएल श्रीजीत (KSCA)
  5. ईथन बॉश (दक्षिण अफ्रीका)
  6. क्रिस ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया)
  7. स्वास्तिक चिकारा (UPCA)
  8. राहुल राज नामला (CAIU)
  9. विराट सिंह (KSCA)
  10. त्रिपुरेश सिंह (MPCA)
  11. काइल वेरिन (दक्षिण अफ्रीका)
  12. ब्लेसिंग मुज़ारबानी (जिम्बाब्वे)
  13. बेन सियर्स (न्यूजीलैंड)
  14. राजेश मोहंती (OCA)
  15. स्वास्तिक सामल (OCA)
  16. सारांश जैन (MPCA)
  17. सूरज संगराजू (ACA)
  18. तन्मय अग्रवाल (HYCA)
  19. अभिमन्यु ईश्वरन (BCA)
