IPL 2026 Auction से ठीक एक दिन पहले हुआ बड़ा ऐलान, जानिए किन 19 खिलाड़ियों का लिस्ट में जुड़ा नाम

हैदराबाद: आईपीएल का मिनी-ऑक्शन आज अबू धाबी में होने जा रहा है. 2026 के लिए होने वाले इस टूर्नामेंट से एक रात पहले ही कुछ ऐसा हुआ है, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा. दरअसल, आईपीएल 2026 के ऑक्शन के लिए कुल 350 खिलाड़ियों की चुना गया था, लेकिन अब ये संख्या 369 हो गई है, इसका मतलब साफ है कि 19 खिलाड़ी बढ़ गई है.

अब आपके मन में आ रहा होगा कि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले अचानक 19 खिलाड़ी कैसे बढ़ गए. तो आपको बता दें कि इन 19 खिलाड़ियों के नाम बाद में लिस्ट में शामिल किए गए हैं. इन खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश फ्रेंचाइजियों द्वारा की गई है. अब ये खिलाड़ी भी बोली में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. इनमें सबसे हैरान करने वाला नाम बंगला के बैटर अभिमन्यु ईश्वरन का है.

इन खिलाड़ियों को भी लिस्ट में मिला मौका

ईश्वरन के अलावा न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज बेन सियर्स और दक्षिण अफ्रीका के एथन बॉश को भी नीलामी सूची में जगह मिली है. एथन दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश के भाई हैं, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए एक वनडे खेला है, जबकि बेन सियर्स अब तक ब्लैक कैप्स के लिए एक टेस्ट और चार वनडे खेल चुके हैं.