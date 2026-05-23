KKR के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज टूर्नामेंट से हुआ बाहर
कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी टूर्नामेंट से बाहर हो गया.
Published : May 23, 2026 at 1:26 PM IST
Angkrish Raghuvanshi Ruled Out: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले आखिरी और अहम लीग मैच से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को एक बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी चोट के चलते टूर्नामेंट के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं.
बुधवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान रघुवंशी कैच लेने की कोशिश में वरुण से टकरा गए, जिससे उनकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया. उस मैच में दूसरी पारी के दौरान रघुवंशी की जगह तेजस्वी सिंह दहिया को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था.
KKR की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'बुधवार, 20 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ KKR के मैच के दौरान कैच लेने की कोशिश में सिर में चोट और बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर होने के कारण अंगकृष रघुवंशी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से बाहर हो गए हैं.'
𝗞𝗼𝗹𝗸𝗮𝘁𝗮 𝗞𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗥𝗶𝗱𝗲𝗿𝘀 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗴𝗸𝗿𝗶𝘀𝗵 𝗥𝗮𝗴𝗵𝘂𝘃𝗮𝗻𝘀𝗵𝗶:— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 22, 2026
Angkrish Raghuvanshi has been ruled out of 2026 TATA Indian Premier League after sustaining a concussion and a fracture to a finger on his left hand while attempting… pic.twitter.com/M2u1OWlrib
KKR के लिए सबसे ज्यादा रन
ये केकेआर के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि रघुवंशी इस साल शानदार फॉर्म में थे. उन्होंने 13 मैचों में 422 रन बनाए, जिसमें पांच अर्धशतक भी शामिल हैं और उनका औसत 42.20 रहा. 2024 में टूर्नामेंट में अपने डेब्यू सीजन से अब तक उन्होंने 35 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 34.03 के औसत और 145.55 के स्ट्राइक रेट से 885 रन बनाए हैं.
प्लेऑफ की दौड़ में KKR बनी हुई है
IPL 2026 प्लेऑफ की दौड़ काफी रोमांचक हो गई है, जिसमें आखिरी स्थान के लिए चार टीमें अभी भी आपस में मुकाबला कर रही हैं. पॉइंट्स टेबल में 13 मैच में 13 अंक के साथ KKR छठे स्थान पर है. उसने छह मैच जीते हैं, छह हारे हैं और एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला.
उसका आखिरी लीग मैच 24 मई को ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ है, और यह उसके लिए 'करो या मरो' वाला मैच होगा. दिल्ली के खिलाफ जीत दर्ज करने के साथ साथ केकेआर को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए यह भी उम्मीद करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स (RR) और पंजाब किंग्स (PBKS) अपने-अपने मैच हार जाएं.
𝐈 𝐠𝐨𝐭 𝐢𝐭! 𝐍𝐨, 𝐈 𝐠𝐨𝐭 𝐢𝐭! 𝐖𝐚𝐢𝐭... 𝐰𝐡𝐨 𝐠𝐨𝐭 𝐢𝐭?!" 😫— Star Sports (@StarSportsIndia) May 20, 2026
absolute chaos in the middle as varun chakaravarthy & angkrish raghuvanshi collide giving tilak varma a massive lifeline! 😱#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #KKRvMI | LIVE NOW ➡️… pic.twitter.com/T7X1M3GRQA
KKR का तीसरा खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर
इस सीजन में KKR अपने खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही है, और इसका सबसे ज्यादा असर उसकी गेंदबाजी पर पड़ा है. रघुवंशी चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर होने वाले इस सीजन KKR के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज आकाश दीप पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस इंजरी के कारण सीजन शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए थे, और टीम ने उनकी जगह सौरभ दुबे को शामिल किया. इसके अलावा तेज गेंदबाज हर्षित राणा भी घुटने की चोट के कारण बाहर हो गए थे और उनकी जगह नौदीप सैनी को टीम शामिल किया गया.
खास बात यह है कि श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना पिंडली में खिंचाव के कारण टूर्नामेंट के शुरुआती हिस्से में नहीं खेल पाए थे, लेकिन मैदान पर वापसी के बाद उन्हें एक बार फिर चोट लग गई. ये भी उल्लेखनीय है कि बीसीसीआई ने टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने को कहा. जिससे केकेआर की गेंदबाजी और ज्यादा कमजोर हो गई.
Angkrish Raghuvanshi is a serious talent....— King In The North👑👑 (@KingInThe2North) May 16, 2026
He doesn't need weak domestic, zimbabwe bowlers; he doesn't slog like Zimshek Sharma....
He has consistency, temperament, ability to absorb pressure; rotates strike, plays according tobthe situation..... pic.twitter.com/Hbscw83tqf