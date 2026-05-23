ETV Bharat / sports

KKR के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज टूर्नामेंट से हुआ बाहर

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी टूर्नामेंट से बाहर हो गया.

अंगकृष रघुवंशी
अंगकृष रघुवंशी (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 23, 2026 at 1:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Angkrish Raghuvanshi Ruled Out: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले आखिरी और अहम लीग मैच से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को एक बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी चोट के चलते टूर्नामेंट के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं.

बुधवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान रघुवंशी कैच लेने की कोशिश में वरुण से टकरा गए, जिससे उनकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया. उस मैच में दूसरी पारी के दौरान रघुवंशी की जगह तेजस्वी सिंह दहिया को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था.

KKR की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'बुधवार, 20 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ KKR के मैच के दौरान कैच लेने की कोशिश में सिर में चोट और बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर होने के कारण अंगकृष रघुवंशी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से बाहर हो गए हैं.'

KKR के लिए सबसे ज्यादा रन
ये केकेआर के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि रघुवंशी इस साल शानदार फॉर्म में थे. उन्होंने 13 मैचों में 422 रन बनाए, जिसमें पांच अर्धशतक भी शामिल हैं और उनका औसत 42.20 रहा. 2024 में टूर्नामेंट में अपने डेब्यू सीजन से अब तक उन्होंने 35 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 34.03 के औसत और 145.55 के स्ट्राइक रेट से 885 रन बनाए हैं.

प्लेऑफ की दौड़ में KKR बनी हुई है
IPL 2026 प्लेऑफ की दौड़ काफी रोमांचक हो गई है, जिसमें आखिरी स्थान के लिए चार टीमें अभी भी आपस में मुकाबला कर रही हैं. पॉइंट्स टेबल में 13 मैच में 13 अंक के साथ KKR छठे स्थान पर है. उसने छह मैच जीते हैं, छह हारे हैं और एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला.

उसका आखिरी लीग मैच 24 मई को ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ है, और यह उसके लिए 'करो या मरो' वाला मैच होगा. दिल्ली के खिलाफ जीत दर्ज करने के साथ साथ केकेआर को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए यह भी उम्मीद करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स (RR) और पंजाब किंग्स (PBKS) अपने-अपने मैच हार जाएं.

KKR का तीसरा खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर
इस सीजन में KKR अपने खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही है, और इसका सबसे ज्यादा असर उसकी गेंदबाजी पर पड़ा है. रघुवंशी चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर होने वाले इस सीजन KKR के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज आकाश दीप पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस इंजरी के कारण सीजन शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए थे, और टीम ने उनकी जगह सौरभ दुबे को शामिल किया. इसके अलावा तेज गेंदबाज हर्षित राणा भी घुटने की चोट के कारण बाहर हो गए थे और उनकी जगह नौदीप सैनी को टीम शामिल किया गया.

खास बात यह है कि श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना पिंडली में खिंचाव के कारण टूर्नामेंट के शुरुआती हिस्से में नहीं खेल पाए थे, लेकिन मैदान पर वापसी के बाद उन्हें एक बार फिर चोट लग गई. ये भी उल्लेखनीय है कि बीसीसीआई ने टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने को कहा. जिससे केकेआर की गेंदबाजी और ज्यादा कमजोर हो गई.

ये भी पढ़ें

BCCI का बड़ा फैसला, KKR स्टार को भारत की 'ए' टीम में किया शामिल

IPL 2026: KKR अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है, जानें पूरा समीकरण

TAGGED:

IPL 2026
CRICKET
ANGKRISH RAGHUVANSHI RULED OUT
ANGKRISH RAGHUVANSHI INJURY
KKR IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.