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IPL 2026: आज खेले जाएंगे दो मैच, जानें कब और कहां किस टीम का होगा मुकाबला?

IPL 2026 के डबल हेडर में आज SRH के सामने KKR और पंजाब के सामने गुजरात होंगे.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 1:21 PM IST

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IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज (3 मई) दो मैच खेले जाने हैं. पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइड राइडर्स सो होगा. ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा.

इस सीजन दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने होंगी. इससे पहले केकेआर को 65 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. जब हैदराबाद ने 226 रन बनाने के बाद कोलकाता को 161 पर ही समेट दिया था. अब इस मैच में केकेआर के पर हिसाब बराबर करने का सुनहरा मौका है.

दोनों ही टीमें हाल ही में शानदार वापसी करके इस मैच में उतर रही हैं. ईशान किशन की कप्तानी में हैदराबाद की शुरुआत धीमी रही थी और पहले चार मैचों में उसे सिर्फ एक जीत मिली थी. इसके बाद गेंदबाजी आक्रमण में किए गए सुधारों की बदौलत 'ऑरेंज आर्मी' अब लगातार पांच मैच जीत चुकी है.

और पॉइंट्स टेबल में वो 9 मैच में 6 जीत के साथ 12 अंक लेकर तीसरे स्थान पर हैं, अगर वो आज के मैच जीत जाते हैं तो वह पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच जाएगी.

वहीं दूसरी ओर KKR के लिए यह सीजन अब तक संघर्षपूर्ण रहा है. टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी और पहले छह मैचों में उसे सिर्फ एक जीत मिली थी. हालांकि, अब KKR ने दो जीत दर्ज कर ली हैं, जिसमें पिछले हफ्ते लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सुपर ओवर में मिली रोमांचक जीत भी शामिल है.

अंक तालिका मे केकेआर 8वें स्थान पर है. क्योंकि वो 8 मैच में केवल 2 मैच में ही जीत दर्ज कर सकी है. जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था.

SRH vs KKR: हेड टू हेड

ऐतिहासिक रूप से, इस प्रतिद्वंद्विता में KKR का पलड़ा भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 31 मुकाबलों में से KKR ने 19 मैच जीते हैं, जबकि SRH को 11 मैचों में जीत मिली है. वहीं, एक मैच टाई पर समाप्त हुआ था.

SRH vs KKR: स्क्वाड
कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह (उपकप्तान), फिन एलन, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, सार्थक रंजन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), राहुल त्रिपाठी, दक्ष कामरा, कैमरन ग्रीन, सुनील नरेन, रचिन रवींद्र, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजाराबानी, मथीशा पथिराना, नवदीप सैनी, प्रशांत सोलंकी, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती.

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रैविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, स्मरण रविचंद्रन, अभिषेक शर्मा, हर्ष दुबे, कामिंदु मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, सलिल अरोड़ा, प्रफुल्ल हिंगे, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, जैक एडवर्ड्स, ब्रायडन कार्स, साकिब हुसैन, जीशान अंसारी, अनिकेत वर्मा, अमित कुमार, क्रेन्स फुलेट्रा.

GT vs PBKS: आज का दूसरा मैच
वहीं आज के दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस का मुकाबाला पंजाब किंग्स से होगा. ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

गुजरात टाइटंस 9 में से 5 मैच जीतकर अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है. टाइटंस अपने पिछले दो मैच जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरे हैं, और साथ ही सीजन की शुरुआत में PBKS के हाथों मिली 3 विकेट से पिछली हार का बदला भी लेना चाहते हैं.

वहीं PBKS इस सीजन की शीर्ष टीम रही है. फिलहाल, वे 8 में से 6 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर हैं. PBKS ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों में ही जबरदस्त निरंतरता दिखाई है.

GT vs PBKS: हेड टू हेड
दोनों टीमों के बीच हुए आमने-सामने के मुकाबलों पर नजर डालें, तो PBKS 4 जीत के साथ आगे है, जबकि दोनों टीमों के बीच हुए कुल 7 मुकाबलों में GT ने 3 जीत हासिल की हैं.

GT vs PBKS: स्क्वाड

पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुइस, प्रवीण दुबे, और विशाल निशाद.

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, शाहरुख खान, अनुज रावत, जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, टॉम बैंटन, ग्लेन फिलिप्स, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, साई किशोर, जयंत यादव, अरशद खान, शाहरुख खान, मानव सुथार, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कैगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा, ल्यूक वुड और पृथ्वी राज यारा.

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