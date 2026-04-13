IPL के बीच ग्राउंड स्टाफ पर हुई पैसों की बारिश, लाखों रुपये के नकद इनाम की हुई घोषणा
बारिश के बावजूद ग्राउंड को मैच खेलने के लिए तैयार करने पर ग्राउंड स्टाफ को 25 लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा की है.
Published : April 13, 2026 at 5:21 PM IST
गुवाहाटी: असम क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) ने गुवाहाटी में अपने ग्राउंड स्टाफ को उनके अथक प्रयासों के लिए सम्मानित किया है. इन्हीं प्रयासों की बदौलत IPL 2026 के तीन निर्धारित लीग मैच, चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति का सामना करने के बावजूद, सफलतापूर्वक आयोजित किए जा सके. रविवार को एक सराहनीय कदम उठाते हुए, क्रिकेट बोर्ड ने बरसापारा स्टेडियम के ग्राउंड्समैन के लिए 25 लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा की. ये ग्राउंड राजस्थान रॉयल्स का दूसरा होम ग्राउंड था.
असम क्रिकेट एसोसिएशन, BCCI सचिव देवजीत सैकिया और ACA अध्यक्ष तरंग गोगोई ने ACA के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, 'गुवाहाटी के ACA स्टेडियम में तीन इंडियन प्रीमियर लीग मैचों की सफल मेजबानी के पीछे एक ऐसी टीम है जो सुर्खियों से दूर रहकर अथक परिश्रम करती है, वो हमारा समर्पित ग्राउंड स्टाफ है.'
उन्होंने यह भी कहा, 'चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थितियों के बीच काम करते हुए, क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन ने यह सुनिश्चित किया कि पिचें उच्चतम मानकों के अनुसार तैयार और व्यवस्थित की जाएं और मैचों के सुचारू संचालन में उनके प्रयासों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राष्ट्रीय मंच पर इस वेन्यू की बढ़ती प्रतिष्ठा को बनाए रखने में भी मदद की.'
उन्होंने आगे कहा, 'उनके अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए, असम क्रिकेट एसोसिएशन को क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन के लिए 25 लाख रुपये के इनाम की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है. एसोसिएशन के अध्यक्ष तरंग गोगोई और सचिव सनातन दास ने टीम के पेशेवर रवैये और प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैचों के निर्बाध आयोजन में उनका समर्पण निर्णायक साबित हुआ.'
इस वेन्यू पर आयोजित तीन मैचों में से दो मैचों में बारिश हुई. राजस्थान रॉयल्स (RR) और मुंबई इंडियंस के बीच मैच बारिश के कारण 11-11 ओवर का कर दिया गया था, जिसमें RR विजयी रही. दूसरे मैच में राजस्थान और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच की शुरुआत में भी बारिश ने बाधा डाली थी, जिसके परिणामस्वरूप मैच देर से शुरू हुआ, हालांकि कोई ओवर कम नहीं किया गया. ग्राउंड्समैन को बारिश के बावजूद मैच का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करने हेतु सम्मानित किया गया.