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IPL 2016: पंजाब ने तोड़ा पंजाब का रिकॉर्ड, IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर चेज कर बनाया नया कीर्तिमान

IPL 2016: पंजाब किंग्स ने IPL इतिहास के सबसे बड़ा लक्ष्य 265 को 7 गेंद शेष रहते ही चेज कर लिया.

पंजाब ने IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर चेज कर बनाया नया कीर्तीमान
पंजाब ने IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर चेज कर बनाया नया कीर्तीमान (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 25, 2026 at 8:18 PM IST

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Updated : April 25, 2026 at 8:32 PM IST

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Highest Successful Run Chase in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर (265 रन) चेज करके नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. इसके अलावा ये टी20 इतिहास का सबसे बड़ा सफल चेज भी बन गया है.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने केएल राहुल के 152 और नीतीश राणा के 91 रनों की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए. जवाब में पंजाब ने विशाल लक्ष्य को प्रियांश आर्य के 17 गेंद में 43, प्रभसिमरन के 26 गेंद में 76 और कप्तान अय्यर 36 गेंद में 71 रनों की बदौलत 18.5 ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

प्रियांश-प्रभ ने रखी जीत की नींव
टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे बड़े स्कोर को चेज करने के लिए पंजाब को सबसे तेज शुरुआत की जरूरत थी. जिस काम को प्रियांश और प्रभसिमरन बखूबी निभाया और 6 ओवर में ही 116 रन जड़ दिए थे. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 6.5 ओवर में 126 रनों की साझेदारी भी हुई. प्रियांश ने 17 गेंद 43 रन बनाए, जिसमें 2 चौका और 5 छक्के लगाए. जबकि प्रभसिमरन 26 गेंद में 76 रन बनाए. उन्होंने भी अपनी पारी में 9 चौके और 5 छक्के लगाए.

करुण की गलती दिल्ली पर पड़ी भारी
मैच में सबसे अहम मोड़ पर करुण नायर ने कप्तान श्रेयस अय्यर का 28 और 36 के निजी स्कोर पर दो बार आसान कैच छोड़ना दिल्ली पर भारी पड़ गया. क्योंकि उसके बाद अय्यर ने 36 गेंद में 71 रन बनाकर अपनी टीम को 7 गेंद पहले ही जीत दिला दी. इससे पहले दिल्ली को बड़ा झटका तब लगा जब दूसरी पारी के तीसरे ही ओवर में तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए. उनका भी मैच में गेंदबाजी ना कर पाना दिल्ली के लिए भारी पड़ा

पंजाब ने तोड़ा पंजाब का रिकॉर्ड
इसके साथ पंजाब ने 2024 में अपना ही सबसे सफल रन चेज 262 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो उन्होंने केकेआर के खिलाफ बनाया था. यहां देखें सबसे सफल रन चेज की पूरी लिस्ट:

  • 265 रन - PBKS vs DC, दिल्ली, 2026
  • 262 रन - PBKS vs KKR, कोलकाता, 2024
  • 246 रन - SRH vs PBKS, हैदराबाद, 2025
  • 228 रन - RCB vs LSG, लखनऊ, 2025
  • 224 रन - RR vs PBKS, शारजाह, 2020
  • 224 रन - RR vs KKR, कोलकाता, 2024
Last Updated : April 25, 2026 at 8:32 PM IST

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