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ओलंपिक में क्रिकेट, IOC ने जारी किया क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जानें किस टीम को मिलेग लॉस एंजेलिस में खेलने का मौका?

ओलंपिक में क्रिकेट ( Getty Images )

हैदराबाद: ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी की दिशा में सोमवार (29 जून) को एक बड़ा कदम उठाया गया. इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी (IOC) ने लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक (LA28) में पुरुषों और महिलाओं के टूर्नामेंट के लिए अलग-अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जारी कर दिया है. जिसके तहत भारतीय महिला क्रिकेट टीम ओलंपिक 2028 के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीमों में से एक बन गई है, जबकि पुरुष टीम को सीधे क्वालिफिकेशन पाने के लिए 2026 के आखिर तक ICC T20I रैंकिंग में एशिया की सबसे ऊंची रैंकिंग वाली टीम बनना होगा. महिलाओं के लिए

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सोमवार को पुष्टि की कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन (इंग्लैंड) और दक्षिण अफ्रीका ने ओलंपिक में महिला T20 प्रतियोगिता में अपनी जगह पक्की कर ली है. ये टीमें इंग्लैंड में चल रहे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में क्रमशः एशिया, ओशिनिया, यूरोप और अफ्रीका से सबसे ऊंची रैंकिंग वाली योग्य टीमें बनकर उभरी हैं.

महिलाओं की प्रतियोगिता में पहले चार क्वालीफायर तय करने के लिए ICC रैंकिंग का इस्तेमाल नहीं किया है. इसके बजाय, उन्होंने चल रहा महिला T20 वर्ल्ड कप मुख्य क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट है, जिसमें चारों महाद्वीपों में से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली योग्य टीम को ओलंपिक में जगह मिल जाएगी. मेजबान USA को भी ऑटोमैटिक एंट्री मिलेगी, बशर्ते वे क्वालिफिकेशन टाइम के दौरान टॉप 15 में रहने की न्यूनतम रैंकिंग की शर्त पूरी करें. अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो अतिरिक्त सीधा क्वालीफिकेशन स्थान ICC महिला T20I रैंकिंग के जरिए दिया जाएगा. जबकि छठी और आखिरी जगह 2027 में शुरू किए गए ICC ओलंपिक क्वालीफायर के जरिए तय की जाएगी. जिसमें अगली आठ सबसे अच्छी रैंकिंग वाली योग्य टीमें हिस्सा लेंगी.