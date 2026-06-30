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ओलंपिक में क्रिकेट, IOC ने जारी किया क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जानें किस टीम को मिलेग लॉस एंजेलिस में खेलने का मौका?

भारतीय महिला टीम ने ओलंपिक 2028 में जगह पक्की कर ली है जबकि पुरुष टीम को एशिया की टॉप-रैंक वाली टी20 टीम बननी होगी.

ओलंपिक में क्रिकेट
ओलंपिक में क्रिकेट (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 30, 2026 at 3:37 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी की दिशा में सोमवार (29 जून) को एक बड़ा कदम उठाया गया. इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी (IOC) ने लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक (LA28) में पुरुषों और महिलाओं के टूर्नामेंट के लिए अलग-अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जारी कर दिया है.

जिसके तहत भारतीय महिला क्रिकेट टीम ओलंपिक 2028 के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीमों में से एक बन गई है, जबकि पुरुष टीम को सीधे क्वालिफिकेशन पाने के लिए 2026 के आखिर तक ICC T20I रैंकिंग में एशिया की सबसे ऊंची रैंकिंग वाली टीम बनना होगा.

महिलाओं के लिए
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सोमवार को पुष्टि की कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन (इंग्लैंड) और दक्षिण अफ्रीका ने ओलंपिक में महिला T20 प्रतियोगिता में अपनी जगह पक्की कर ली है. ये टीमें इंग्लैंड में चल रहे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में क्रमशः एशिया, ओशिनिया, यूरोप और अफ्रीका से सबसे ऊंची रैंकिंग वाली योग्य टीमें बनकर उभरी हैं.
महिलाओं की प्रतियोगिता में पहले चार क्वालीफायर तय करने के लिए ICC रैंकिंग का इस्तेमाल नहीं किया है. इसके बजाय, उन्होंने चल रहा महिला T20 वर्ल्ड कप मुख्य क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट है, जिसमें चारों महाद्वीपों में से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली योग्य टीम को ओलंपिक में जगह मिल जाएगी.

मेजबान USA को भी ऑटोमैटिक एंट्री मिलेगी, बशर्ते वे क्वालिफिकेशन टाइम के दौरान टॉप 15 में रहने की न्यूनतम रैंकिंग की शर्त पूरी करें. अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो अतिरिक्त सीधा क्वालीफिकेशन स्थान ICC महिला T20I रैंकिंग के जरिए दिया जाएगा. जबकि छठी और आखिरी जगह 2027 में शुरू किए गए ICC ओलंपिक क्वालीफायर के जरिए तय की जाएगी. जिसमें अगली आठ सबसे अच्छी रैंकिंग वाली योग्य टीमें हिस्सा लेंगी.

पुरुषों के लिए
पुरुषों के क्वालिफिकेशन का रास्ता अलग है. ICC पुरुष T20I रैंकिंग के जरिए ओलंपिक में सीधे चार स्थान दिए जाएंगे, जिसमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया से सबसे ऊंची रैंकिंग वाली टीम ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करेंगी. जो टीमें 31 दिसंबर, 2026 तक टॉप पर होंगी. इसका मतलब है कि लॉस एंजिल्स का सीधा टिकट पाने के लिए भारत को एशिया की सबसे ऊंची रैंकिंग वाली योग्य टीम बननी होगी.

लॉस एंजेलिस गेम्स के मेजबान के तौर पर अमेरिका को जगह पक्की मिलेगी, बशर्ते वे क्वालिफिकेशन अवधि के दौरान किसी भी समय ICC मेन्स T20I रैंकिंग में टॉप 15 में रहने की ICC की न्यूनतम योग्यता शर्त को पूरा करें. अगर वे शर्त को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो यह जगह अगली सबसे ऊंची रैंकिंग वाली योग्य टीम को दी जाएगी. पुरुषों की प्रतियोगिता में छठी और आखिरी जगह का फैसला भी 2027 में होने वाले ICC ओलंपिक क्वालिफायर के जरिए किया जाएगा.

वेस्टइंडीज का अलग क्वालिफिकेशन सिस्टम
हालांकि कैरेबियाई टीम ICC इवेंट्स में एक संयुक्त टीम के तौर पर खेलती है, लेकिन IOC इसे 'नेशनल ओलंपिक कमिटी' के तौर पर मान्यता नहीं देता है. इसलिए यह ओलंपिक खेलों में एक इकाई के तौर पर हिस्सा नहीं ले सकती. अगर वेस्टइंडीज क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के लिए योग्य टीमों में जगह बनाती है, तो ICC कैरेबियाई देशों के बीच एक क्षेत्रीय क्वालीफाइंग टूर्नामेंट आयोजित करेगा ताकि यह तय किया जा सके कि ओलंपिक-मान्यता प्राप्त कौन सा देश ग्लोबल क्वालिफायर में आगे बढ़ेगा.

ओलंपिक 2028 में क्रिकेट
बता दें कि 128 साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी हो, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के T20 इवेंट में छह-छह टीमें हिस्सा लेंगी. हर टीम में ज्यादा से ज्यादा 15 खिलाड़ी होंगे.

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