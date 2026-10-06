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ओलंपिक 2036 की मेजबानी, IOC ने भारत समेत 7 देशों को दिया निमंत्रण

ओलंपिक 2036 की मेजबानी ( Getty Images )

लुसाने (स्विट्जरलैंड): इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) ने मंगलवार को ओलंपिक 2036 की मेजबानी के हवाले से बड़ा अपडेट दिया है. कमेटी का कहना है कि भारत समेत सात देशों ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए इच्छा जताई है. इसलिए उन देशों को नवंबर में ‘फ्यूचर होस्ट कमीशन’ के सामने अपने प्रोजेक्ट पेश करने के लिये बुलाया गया है. ओलंपिक कमेटी के बयान के अनुसार वो सात देश भारत, जर्मनी, हंगरी, कतर, कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्किये हैं.