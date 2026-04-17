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भारत बन रहा टेबल टेनिस का पावर हाउस, इस खेल में ऐसे बना सकते हैं करियर, इंडियन कोच ने दिए टिप्स

इंटरनेशन लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है भारतीट टेबल टेनिस टीम: भारतीय टेबल टेनिस टीम तीन कैटेगरी में बनाई जाती है. इसमें अंडर 15, अंडर 19 और सीनियर्स टीम शामिल हैं. जो वर्ल्डवाइड टूर्नामेंट होते हैं, उनमें अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 19 और सीनियर्स की टीम होती है. पिछले साल ही अक्टूबर- नवंबर महीने में टेबल टेनिस की अंडर 17 और अंडर 19 की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी. इस वर्ल्ड टूर्नामेंट में भारत देश की पहली ऐसी टीम थी, जिसने फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, जो भारतीय टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी. वर्तमान समय में जूनियर वर्ग में तमाम ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो वर्ल्ड में नंबर वन से लेकर तीन-चार पोजिशन पर हैं. इसमें मेन्स और वूमेन सेक्शन के खिलाड़ी शामिल हैं. ऐसे में हमारे देश में टेबल टेनिस का खेल तेजी से ग्रो कर रहा है.

खेल के बारे में जानने के लिए उसकी बारीकी समझना जरूरी: भारतीय टेबल टेनिस टीम के कोच पराग अग्रवाल ने बताया कि किसी भी खेल को प्रोफेशनली समझने के लिए उस खेल को बारीकी से जानना होता है. अगर किसी टूर्नामेंट में 400 से 500 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, उनके मैच को पूरा करने में 10 से 15 दिन का समय लगता है. साथ ही इन मैचों को समय पर पूरा करने के लिए 20 से 25 टेबल की जरूरत होती है, जहां पर लगातार मैच होते रहते हैं. इसके अलावा हॉल में लाइट्स की एक डेंसिटी भी निर्धारित है, ताकि तेज या कम लाइट की वजह से खिलाड़ियों को खेलने में कोई परेशानी न हो. इसके साथ ही टेबल टेनिस गेम में एक टेबल के लिए 7×14 मीटर का एरिया चाहिए होता है. लिहाजा टेबल टेनिस प्रतियोगिता कराने के लिए एक बड़े हॉल की जरूरत होती है. जहां पर अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था समेत अन्य सुविधाओं की जरूरत होती है. ऐसे में टेबल टेनिस भी एक महत्वपूर्ण खेल है, जिसको एक छोटे से रूम में नहीं खेला जा सकता है.

भारतीय टेबल टेनिस टीम के कोच पराग अग्रवाल का इंटरव्यू: ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए भारतीय टेबल टेनिस टीम के कोच पराग अग्रवाल ने कहा कि लोगों में टेबल टेनिस को लेकर एक गलत धारणा बनी हुई है कि एक छोटे से टेबल, छोटे से कमरे में बैट और बाल के साथ खेला जा सकता है. अगर हम किसी भी खेल को प्रोफेशनली तरीके से खेलते हैं, तो उसको उसी तरह से देखना भी चाहिए. वर्तमान समय में राष्ट्रीय प्रतियोगिता चल रही है जो काफी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता होती है. इन प्रतियोगिताओं के जरिए ही भारतीय टेबल टेनिस टीम का चयन किया जाता है, जो विश्व के टूर्नामेंट में प्रतिभा करेगी. इसमें एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक गेम्स शामिल हैं.

देहरादून: भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की ओर से 87वीं इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन देहरादून में किया गया है. खास बात ये है कि उत्तराखंड को पहली बार इस टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करने का मौका मिला है. देहरादून में जूनियर एवं यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है. इसमें देश भर के 29 राज्यों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं. टेबल टेनिस खेल की क्या है विधा है, कैसे टेबल टेनिस के खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा बन सकते हैं. वर्तमान समय में देहरादून का मौजूद मल्टीपरपज हॉल कितना विश्व स्तरीय है. उत्तराखंड की बेस्ट टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है उसका आगे क्या है भविष्य है? इन सब को लेकर हमने प्रतियोगिता में आए भारतीय टेबल टेनिस टीम के कोच पराग अग्रवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की.

भारतीय टेबल टेनिस टीम के कोच पराग अग्रवाल देहरादून आए हैं (Photo- ETV Bharat)

ऐसे होता है भारतीय टीम का चयन: भारतीय टीम के कोच पराग अग्रवाल ने बताया कि भारतीय टेबल टेनिस टीम में खिलाड़ियों को शामिल करने की प्रक्रिया जिला स्तर से शुरू हो जाती है. जिसके तहत जिला स्तर पर खिलाड़ी के चयन के बाद उसको राज्य स्तर पर अपना बेहतर प्रदर्शन करना होता है. ऐसे में राज्य स्तर पर खिलाड़ी का चयन होने के बाद नेशनल स्तर पर खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देखा जाता है. फिर परफॉर्मेंस के आधार पर भारतीय टेबल टेनिस टीम में खिलाड़ियों को जगह दी जाती है. नेशनल पांच रैंकिंग टूर्नामेंट होते हैं. इनमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल रैंकिंग टूर्नामेंट शामिल हैं. इसके बाद इंटर स्टेट टूर्नामेंट कराए जाते हैं. लिहाजा, इन सभी टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले यानी शुरुआती पांच रैंक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भारतीय टीम में जगह दी जाती है.

कोच पराग ने टेबल टेनिस की बारीकियों के बारे में बताया (ETV Bharat Graphics)

टॉप पर पहुंचने के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे अभ्यास: खेल में खिलाड़ियों को चोट लगने की आशंका भी बनी रहती है. ऐसे में टेबल टेनिस गेम के दौरान इंजरी होने की आशंका है या नहीं इस सवाल पर कोच पराग अग्रवाल ने कहा कि टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है, जिसमें टॉप पर पहुंचने के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे लगातार खेलना पड़ता है. इस खेल में खिलाड़ियों को बैंड होकर यानी थोड़ा झुक कर खेलना पड़ता है. कमर पर इसका असर देखने को मिलता है. इसके अलावा पैरों भी काफी अधिक भार पड़ता है. जिसके चलते कमर दर्द, घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द समेत कंधे में दर्द जैसी इंजरी होती हैं. ऐसे में सावधानियां बरतने पर खिलाड़ी को कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

पराग अग्रवाल ने बताया कि टेबल टेनिस खेलने के लिए क्या जरूरी है (Photo- ETV Bharat)

कायरा भंडारी हैं फ्यूचर स्टार: उत्तराखंड की उभरती टेबल टेनिस खिलाड़ी कायरा भंडारी जो महज 12 साल की हैं, लेकिन वो सब जूनियर, जूनियर और सीनियर्स समूह में टूर्नामेंट खेल चुकी हैं. पराग अग्रवाल, भारतीय टेबल टेनिस टीम के कोच होने के साथ ही कायरा भंडारी के कोच भी हैं. कायरा भंडारी में मौजूद प्रतिभा के सवाल पर पराग अग्रवाल ने कहा कि कायरा उत्तराखंड की एक स्ट्रांग गर्ल हैं, जो आगे चलकर बेहतर प्रदर्शन करने वाली हैं. कायरा अभी मात्र 12 साल की हैं. बावजूद इसके वो उत्तराखंड की अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 और सीनियर्स टीमों में शामिल हैं. इसी साल इंदौर और गांधीग्राम में हुए 87वीं इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भी कायरा ने बेहतर प्रदर्शन किया है. स्टेट चैंपियनशिप में कायरा ने पांच इवेंट्स खेले थे, जिसमें 3 गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जो उत्तराखंड और कायरा के माता-पिता के लिए गर्व की बात है.

कायरा भंडारी के खेल को लेकर भारतीय टीम के कोच पराग अग्रवाल उत्साहित हैं (ETV Bharat Graphics)

देहरादून में टेबल टेनिस की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं- पराग अग्रवाल: देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित मल्टीपरपज हॉल में 87वीं इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप चल रही है, इस हॉल में खेल विभाग की ओर से विकसित की गई सुविधाओं के सवाल पर पराग अग्रवाल ने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां बनाया गया है वो काफी बेहतर है. जब टेबल टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें भी इस तरह के बड़े हॉल की जरूरत होती है. तमाम जगहों पर ऐसा भी होता है कि एसी की सुविधा नहीं मिल पाती है. इस खेल में वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखना होता है. लिहाजा, देहरादून के इस मल्टीपरपज हॉल में खेल के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. इसके साथ ही इस हाल में टेबल टेनिस के 20 से 22 टेबल लगे होने के बाद भी काफी अच्छा स्पेस बचा हुआ है.

पराग अग्रवाल ने देहरादून में टेबल टेनिस की सुविधाओं की तारीफ की (Photo- ETV Bharat)

आगे व्यस्त है भारतीय टेबल टेनिस टीम का शेड्यूल: भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर की होने वाली टेबल टेनिस की प्रतियोगिताओं के सवाल पर पराग अग्रवाल ने कहा कि इसी साल जून महीने में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप होने वाली है, जिसमें 70 से 72 देशों के खिलाड़ी शामिल होते हैं. इसके साथ ही जूनियर्स की टेबल टेनिस प्रतियोगिता बैंकाक में होने वाली है. उसमें भी भारतीय टेबल टेनिस टीम शामिल होगी. इसके अलावा भी तमाम अन्य टूर्नामेंट्स भी होने हैं, जिनकी तैयारियां चल रही हैं.

देहरादून की टेबल टेनिस सुविधाओं से भारतीय कोच खुश दिखे (ETV Bharat Graphics)

कौन हैं पराग अग्रवाल? पराग अग्रवाल भारत के एक अनुभवी इंटरनेशनल टेबल टेनिस कोच और पूर्व खिलाड़ी हैं. वो 10 साल तक उत्तर प्रदेश टेबल टेनिस टीम के कप्तान रहे. पराग की कप्तानी में यूपी ने पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता ने कांस्य पदक जीता था. उन्होंने भारतीय जूनियर टेबल टेनिस टीम के कोच के रूप में कार्य किया है. पराग उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहते हैं. उन्होंने जूनियर वर्ल्ड सर्किट चैंपियनशिप में भारतीय टीम को 21 पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसके अलावा, उन्होंने अल्टीमेट टेबल टेनिस (UTT) में भी कोचिंग दी है और विशेष छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है.

पराग अग्रवाल की मुख्य उपलब्धिया: पराग अग्रवाल ने भारतीय जूनियर टेबल टेनिस टीम के कोच के रूप में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जिम्मेदारी निभाई है. UTT के चौथे सीजन में गोवा चैलेंजर्स के कोच के रूप में कार्य किया है. इनकी कोचिंग में गोवा चैंपियन भी बना. पराग अग्रवाल को दिव्यांग और विशेष छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए बेस्ट नेशनल कोच का 'डॉ. राकेश गुप्ता अवॉर्ड मिल चुका है.

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