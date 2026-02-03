ETV Bharat / sports

उत्तराखंड रणजी टीम के कोच मनीष झा क्वार्टरफाइनल में जीत को लेकर आश्वस्त, बताया ऐसे मिल रही सफलता

6 साल से उत्तराखंड के कोच हैं मनीष: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए उत्तराखंड टीम के हेड कोच मनीष झा ने क्रिकेट जुड़े अपने सफर के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वो पिछले 06 वर्षों से उत्तराखंड की टीम को कोचिंग दे रहे हैं. इन 06 वर्षों में से 04 वर्षों में इस टीम ने नॉकआउट के लिए क्वालीफाई किया है. उन्होंने बताया कि सीएयू में शामिल होने से पहले उन्होंने कई वर्षों तक मणिपुर रणजी ट्रॉफी टीम, सर्विसेज रणजी ट्रॉफी टीम और दिल्ली अंडर-23 टीम को कोचिंग दी है. मनीष ने नेपाल सीनियर राष्ट्रीय महिला टीम के साथ सलाहकार मुख्य कोच के रूप में भी काम किया है. उस टीम ने अपने क्रिकेट इतिहास में पहली बार विश्व कप वैश्विक क्वालीफायर के लिए क्वालीफाई किया था. मनीष झा अब राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के साथ कोच के रूप में भी काम कर रहे हैं.

उत्तराखंड के रणजी कोच मनीष झा का इंटरव्यू: रणजी ट्रॉफी सीजन 2025-26 अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है. 6 फरवरी से नॉक आउट मुकाबले शुरू हो रहे हैं. अक्टूबर 2025 से शुरू हुई रणजी ट्रॉफी की 38 टीमों की जंग में 8 टीमों की क्वार्टरफाइनल की लाइनअप तय हो गई है. उत्तराखंड की टीम चौथी बार रणजी ट्रॉफी का क्वार्टरफाइनल खेलने वाली है. जब टीम अपने नॉक आउट मुकाबले के लिए झारखंड रवाना होने वाली थी तो हमने टीम के हेड कोच मनीष झा से खास बातचीत की.

देहरादून: भारत की सबसे बड़ी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी में उत्तराखंड की टीम चौथी बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची है. अब टीम का नॉक आउट में अगला मैच झारखंड से है. इस मैच के लिए उत्तराखंड की टीम देहरादून से झारखंड रवाना हो चुकी है. उत्तराखंड की रणजी टीम के हेड कोच मनीष झा से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.

उत्तराखंड रणजी टीम के हेड कोच मनीष जा (Photo courtesy - CAU)

उत्तराखंड चौथी बार रणजी ट्रॉफी का क्वार्टरफाइनल खेलेगा: रणजी में लगातार चौथी बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की उपलब्धि को उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि-

किसी भी कि नये एसोसिएशन के लिए 7 सालों में चार बार रणजी ट्रॉफी और एक बार विजय हजारे ट्रॉफी में क्वालीफाई करना बड़ी उपलब्धि है. इससे पता चलता है कि टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है. कई ऐसी टीमें हैं, जो पिछले 60 से 70 सालों से रणजी और विजय हजारे फॉर्मेट पर क्रिकेट खेल रही हैं, लेकिन उन्हें नाकआउट में खेलने का मौका नहीं मिला है. जिस तरह से हम 2019 में आये और 5 बार नॉकआउट (चार बार रणजी ट्रॉफी, एक बार विजय हजारे ट्रॉफी) में हिस्सा लिया, तो यह एक लगातार अच्छा परफॉर्म हैं जो कि सामान्य बात नही है.

-मनीष झा, हेड कोच, उत्तराखंड रणजी टीम-

हमने काफी मेहनत की है- मनीष झा: उत्तराखंड रणजी टीम के हेड कोच मनीष झा ने बताया कि पूरे देश की 38 टीमें हैं, जो रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए पूरा दम लगाती हैं. कई स्टेट की टीमें देश में और देश के बाहर जाकर भी इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए प्रैक्टिस करती हैं. लेकिन आखिर में टॉप 8 टीम को नॉक आउट में खेलने का मौका मिलता है. उनमें से कोई एक टीम ट्रॉफी उठाती है. उन्होंने बताया कि-

उत्तराखंड की टीम ने भी काफी मेहनत की थी और इसी के बदौलत आज उत्तराखंड की टीम में मयंक मिश्रा एक स्टार प्लेयर है. मयंक लीग मैचों में 44 विकेट लेकर देश के दूसरे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं. अभी तक गुजरात के सिद्धार्थ अजय देसाई (Siddharth Ajaybhai Desai) 45 विकेट लेकर टॉप पर हैं. मयंक मिश्रा क्वार्टरफाइनल में विकेट लेते हैं तो वो इस रणजी सीजन के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे. वहीं टीम के कैप्टन कुणाल चंदेला है सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में 9वें नंबर पर हैं. एक से एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमारी टीम से निकल रहे हैं. ये एक छोटे से स्टेट के लिए आपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड की टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है. जल्द वो भी दिन होगा जब हमारी टीम इस ट्रॉफी को उठाएगी.

-मनीष झा, हेड कोच, उत्तराखंड रणजी टीम-

अच्छे प्रदर्शन पर शाबाशी और खराब खेल पर आलोचना होती ही है: साल 2018-19 में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को BCCI से एफिलिएशन मिलने के बाद से टीम की परफॉर्मेश पर बात करते हुए टीम के हेड कोच मनीष झा ने कहा कि यह स्वभाविक है कि जिस दिन टीम अच्छा करेगी, उस दिन तारीफ मिलेगी. जिस दिन परिणाम अच्छा नहीं होगा, उस दिन आप लोगों के तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ेगा. हालांकि हम इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते हैं कि क्रिकेट एक रोमांच और अनिश्चिताओं का खेल है. लेकिन उसके बावजूद भी टीम यदि नियमित रूप से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो ये दिखाता है कि टीम की प्रोसेस सही दिशा में है. उन्होंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन तारीफ और आलोचना के साथ यूज्ड टू होते हैं. परफॉर्मेंस पर ना तो तारीफ से फर्क पड़ना चाहिए और ना ही आलोचना का. उन्होने कहा उनका पूरा फोकस रहता है कि एक खिलाड़ी और कोच के तौर पर मैदान में अच्छा किया गया या नहीं. कई बार अच्छा करने पर भी परिणाम अपने अनुकूल नहीं होते हैं, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है.

असम को हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बनाने वाली उत्तराखंड की रणजी टीम (Photo courtesy - CAU)

व्हाइट बॉल क्रिकेट में हम ट्राजिंशन फेज में: इससे पहले सैयद मुश्ताक अली टी20 के दौरान टीम के परफार्मेंश को लेकर हेड कोच मनीष ने बताया कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट था. टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी लगातार खुद को मजबूत कर रही है. हालांकि उस क्रिकेट में हम लोग ट्रांजिशन फेज में हैं. टीम में बहुत सारे नये प्लेयर्स को मौका दिया गया है.

अपना ही बैरियर तोड़ना टीम का पहला लक्ष्य: आगे के लक्ष्य लेकर टीम उत्तराखंड के हेड कोच मनीष झा ने बाताया कि अभी तात्कालिक टारगेट तो टीम के पास अगला क्वार्टर फाइनल है. ये मैच झारखंड के खिलाफ जमशेदपुर में 6 फरवरी से होना है. जहां पिछली तीन बार भी हम इस पायदान तक पहुंचे हैं, तो इस बार हमें यह क्वार्टरफाइनल का बैरियर तोड़ना है. उन्होंने बताया कि अभी हमारी टीम अच्छे मोमेटम में है. हमारे सारे प्लेयर अच्छी फार्म में हैं. उनकी पूरी कोशिश है कि टीम के इस परफॉर्मेस को बरकरार रखें.

