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उत्तराखंड की 12 साल की बच्ची, प्रतियोगिता के सभी 4 गोल्ड मेडल जीतकर मचाया तहलका, TT प्लेयर कायरा भंडारी का इंटरव्यू

12 साल की टेबल टेनिस प्लेयर कायरा भंडारी ने स्टेट रैंकिंग प्रतियोगिता में U15, 17, 19 और वुमेंस में गोल्ड मेडल जीते, रिपोर्ट- धीरज सजवाण

KAIRA BHANDARI
टेबल टेनिस में कमाल कर रही हैं उत्तराखंड की कायरा भंडारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 16, 2026 at 2:06 PM IST

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Updated : September 16, 2026 at 2:16 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड की टेबल टेनिस सनसनी कायरा भंडारी ने अपनी प्रतिभा और लगातार बेहतर होते प्रदर्शन के दम पर एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है. पौड़ी गढ़वाल के शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह महावीर चक्र स्टेडियम में आयोजित 2nd उत्तराखंड स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कायरा ने चार अलग-अलग वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर क्लीन स्वीप किया.

12 साल की कायरा ने रचा इतिहास: महज 12 साल की उम्र में उन्होंने अंडर-15, अंडर-17, अंडर-19 और सीनियर महिला वर्ग की सिंगल्स स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल हासिल किया. कायरा के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास रही क्योंकि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने सभी मुकाबले जीतकर अजेय रहते हुए चारों फाइनल अपने नाम किए. अलग-अलग आयु वर्गों में खेलने के बावजूद उनके प्रदर्शन में निरंतरता देखने को मिली. अंडर-15 से लेकर अंडर-19 तक अपनी उम्र से बड़े खिलाड़ियों के बीच खेलने के बाद कायरा ने सीनियर महिला वर्ग में भी अपनी क्षमता साबित की. महिला वर्ग का खिताब उनके लिए विशेष उपलब्धि रहा, क्योंकि यह उनका इस वर्ग में पहला खिताब है.

Kaira Bhandari
स्टेट रैंकिंग पौड़ी में जीती चार ट्रॉफियों के साथ कायरा भंडारी (Courtesy- Kiara Bhandari Family)

सभी आयु वर्ग और वुमेंस समेत 4 गोल्ड मेडल जीते: दाएं हाथ से खेलने वाली कायरा अटैकिंग स्टाइल की खिलाड़ी हैं. उनकी खेल शैली में आक्रामक शॉट्स के साथ तेज रफ्तार और लगातार दबाव बनाने की क्षमता देखने को मिलती है. यही वजह है कि वह अपनी उम्र से बड़े वर्गों में भी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं. वर्तमान में वह अंडर-15, अंडर-17, अंडर-19 और महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही हैं. अलग-अलग आयु वर्गों में खेलने से उन्हें न सिर्फ ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव मिल रहा है, बल्कि सीनियर स्तर के खिलाड़ियों के खिलाफ अपनी तकनीक को परखने का मौका भी मिल रहा है.

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विजेता ट्रॉफी के साथ कायरा (Courtesy- Kiara Bhandari Family)

2021 से शुरू हुआ कायरा का टेबल टेनिस का सफर: कायरा का टेबल टेनिस से जुड़ने का सफर कोविड काल के दौरान वर्ष 2021 में शुरू हुआ था. उस समय खेल की शुरुआत सामान्य तौर पर हुई, लेकिन कुछ ही समय में कायरा की इसमें रुचि बढ़ती चली गई. खेल के प्रति उनकी गंभीरता और लगातार अभ्यास के बाद वर्ष 2023 से उन्होंने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में गंभीरता से हिस्सा लेना शुरू किया. इसके बाद से कायरा ने विभिन्न आयु वर्गों में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया और अपनी रैंकिंग में भी सुधार किया.

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कायरा ने उत्तराखंड की टेबल टेनिस में तहलका मचाया है (Courtesy- Kiara Bhandari Family)

हर आयु वर्ग में कायरा भंडारी का है जलवा: राष्ट्रीय स्तर पर कायरा उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. कम उम्र में राष्ट्रीय रैंकिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के साथ उन्होंने अंडर-13 वर्ग में भारत की नंबर-34 रैंकिंग तक का सफर तय किया. इसके अलावा अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-19 जैसे बड़े आयु वर्गों में भी वह राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं. उम्र के मुकाबले बड़े वर्गों में खेलने का अनुभव उनके खेल को और मजबूत कर रहा है.

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कायरा ने उत्तराखंड की टेबल टेनिस में तहलका मचाया है (Courtesy- Kiara Bhandari Family)

2026 में कायरा को मिला इंटरनेशनल अनुभव: वर्ष 2026 कायरा के करियर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव लेकर आया, जब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कदम रखा. कायरा ने ताशकंद (उज्बेकिस्तान) और अल्माटी (कजाकिस्तान) में आयोजित WTT Youth Contender प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया. इन प्रतियोगिताओं में उन्हें भारत के अलावा अलग-अलग देशों के युवा खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने का अवसर मिला. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली यह प्रतिस्पर्धा उनके लिए भविष्य की बड़ी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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एक्शन में कायरा भंडारी (Courtesy- Kiara Bhandari Family)

उत्तराखंड से गहरी जुड़ी हैं कायरा भंडारी की पारिवारिक जड़ें: कायरा की खेल यात्रा की एक खास बात उनका उत्तराखंड से जुड़ाव भी है. उनका मूल घर देहरादून है, जबकि उनके पिता का परिवार टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. ऐसे में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ते हुए कायरा अपने प्रदेश और पारिवारिक जड़ों को भी साथ लेकर चल रही हैं. उत्तराखंड की युवा खिलाड़ी के तौर पर उनकी उपलब्धियां प्रदेश के अन्य उभरते खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का काम कर सकती हैं.

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पौड़ी में स्टेट रैंकिंग फाइनल की तस्वीर (Courtesy- Kiara Bhandari Family)

कायरा की पौड़ी में पाई सफलता है खास: पौड़ी में आयोजित स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट में चार स्वर्ण पदक जीतना कायरा के अब तक के खेल सफर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल हो गया है. अंडर-15, अंडर-17, अंडर-19 और महिला वर्ग में एक ही प्रतियोगिता के दौरान खिताब जीतना उनके प्रदर्शन की निरंतरता को दर्शाता है. खासतौर पर सीनियर महिला वर्ग में पहली बार खिताब जीतना इस उपलब्धि को और खास बनाता है.

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कोच से सलाह मशविरा करतीं कायरा (Courtesy- Kiara Bhandari Family)

कायरा भंडारी से बढ़ीं खेल प्रेमियों की उम्मीदें: कायरा का सफर अब जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं से आगे बढ़कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुका है. महज 12 साल की उम्र में अलग-अलग आयु वर्गों में लगातार खिताब जीतने और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कायरा की नजर अब अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने पर है. पौड़ी में चार गोल्ड के साथ मिली यह सफलता उनके बढ़ते खेल करियर में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है. आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कायरा से और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

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बॉल पर फोकस (Courtesy- Kiara Bhandari Family)

कायरा ने कहा में फोकस्ड हूं: कायरा भंडारी ने कहा कि-

ये सारी सफलताएं मेरे कोच पराग अग्रवाल की मेरे साथ की गई मेहनत का नतीजा हैं. मैं लगातार अपने खेल पर फेकस कर रही हूं. आगे के लिए मैंने कुछ गोल निर्धारित किए हैं, उन्हें अचीव करने का प्रयास करूंगी.
-कायरा भंडारी, एक प्रतियोगिता में चार गोल्ड मेडल जीतने वाली टेबल टेनिस प्लेयर-

रैंकिंग में कायरा की ऊंची उड़ान: कायरा भंडारी ने महज एक साल में अपने खेल से रैंकिंग में वो धमाल मचाया कि खेल विशेषज्ञ की हैरान हैं. 2025 में स्टेट रैंकिंग में कायरा अंडर- 13 में 2, 15 में 1, 17 में 3, 19 में 1 और वुमेन में 2 नंबर पर थीं, वहीं 2026 में सभी जगह रैंकिंग नंबर 1 हो गई.

कायरा के कोच पराग अग्रवाल ने क्या कहा: कायरा भंडारी के कोच पराग अग्रवाल (Indian table tennis team coach Parag Aggarwal) जो भारतीय टेबल टेनिस टीम के कोच भी हैं कायरा को काफी प्रतिभावान मानते हैं. पराग, कायरा को लखनऊ स्थित अकादमी में ट्रेनिंग देते हैं. कायरा का अधिकांश समय टेबल टेनिस की प्रैक्टिस में बीतता है. कायरा का साथ देने के लिए उनकी मां भी देहरादून से लखनऊ जाकर रहती हैं. पराग अग्रवाल कहते हैं कि-

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एक्शन में कायरा भंडारी (Courtesy- Kiara Bhandari Family)

कायरा ने पौड़ी में स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जो चार स्वर्णिम सफलताएं हासिल की हैं वो किसी भी स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. हमारा प्लान था कि इस बार उत्तराखंड की सभी टीमों में टॉप पर रहना है. इस प्रयास में हम सफल रहे हैं. कायरा ने उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में खेली गई इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में छाप छोड़ी है. हम अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे.
-पराग अग्रवाल, कायरा के कोच-

पौड़ी में 6 सितंबर से 9 सितंबर तक 2nd स्टेट टेबल टेनिस रैंकिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी. इसमें प्रदेश भर के करीब 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था.

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Last Updated : September 16, 2026 at 2:16 PM IST

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