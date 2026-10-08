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एशियाड के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर कपिल पोखरिया को अब ओलंपिक मेडल का इंतजार, इंटरव्यू में खोले दिल के राज

कपिल पोखरिया एशियन गेम्स में मेडल जीतकर लौटे घर ( Etv Bharat )

खटीमा: उत्तराखंड की खेल प्रतिभा ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का नाम रोशन किया है. खटीमा के चकरपुर निवासी और सेना के जवान कपिल पोखरिया ने एशियन गेम्स-2026 की 90 किलोग्राम बॉक्सिंग स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया. जापान से पदक जीतकर खटीमा लौटे कपिल का जगह-जगह स्वागत किया जा रहा है. अब उनका लक्ष्य वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और आगामी ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करना है. कपिल से ईटीवी भारत की खास वन-टू-वन बातचीत.

एशियन गेम्स 2026 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कपिल पोखरिया का इंटरव्यू: उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है. ग्रामीण क्षेत्र से निकली खेल प्रतिभाएं जब सही मंच पर पहुंचती हैं, तो अपनी प्रतिभा से अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश ही नहीं वरन अपने देश को भी गौरवान्वित करती हैं. उत्तराखंड के ऐसे ही एक खिलाड़ी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकला अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बना रहा है. हम बात कर रहे सेना के जवान कपिल पोखरिया की, जिन्होंने एशियन गेम्स 2026 में 90 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीत देश का गौरव बढ़ाया है.