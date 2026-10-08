एशियाड के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर कपिल पोखरिया को अब ओलंपिक मेडल का इंतजार, इंटरव्यू में खोले दिल के राज
बॉक्सर कपिल पोखरिया का कहना है कि खिलाड़ी को करियर की शुरुआत में अच्छा कोच और सुविधाएं मिलनी चाहिए, रिपोर्ट- दीपक फुलेरा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2026 at 12:29 PM IST
खटीमा: उत्तराखंड की खेल प्रतिभा ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का नाम रोशन किया है. खटीमा के चकरपुर निवासी और सेना के जवान कपिल पोखरिया ने एशियन गेम्स-2026 की 90 किलोग्राम बॉक्सिंग स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया. जापान से पदक जीतकर खटीमा लौटे कपिल का जगह-जगह स्वागत किया जा रहा है. अब उनका लक्ष्य वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और आगामी ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करना है. कपिल से ईटीवी भारत की खास वन-टू-वन बातचीत.
एशियन गेम्स 2026 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कपिल पोखरिया का इंटरव्यू: उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है. ग्रामीण क्षेत्र से निकली खेल प्रतिभाएं जब सही मंच पर पहुंचती हैं, तो अपनी प्रतिभा से अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश ही नहीं वरन अपने देश को भी गौरवान्वित करती हैं. उत्तराखंड के ऐसे ही एक खिलाड़ी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकला अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बना रहा है. हम बात कर रहे सेना के जवान कपिल पोखरिया की, जिन्होंने एशियन गेम्स 2026 में 90 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीत देश का गौरव बढ़ाया है.
जापान से ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लौटे बॉक्सर कपिल पोखरिया: जापान एशियन गेम्स 2026 से मेडल जीत अपने गृह क्षेत्र उत्तराखंड के खटीमा पहुंचे कपिल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. कपिल की इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर जहां उनके परिजन गौरवान्वित हैं, वहीं कपिल का खटीमा के विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत अभिनंदन किये जाने का क्रम जारी है. कपिल ने इससे पहले उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेल में भी गोल्ड मेडल जीता था. कॉमनवेल्थ गेम्स में कपिल पोखरिया ने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था.
अब कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक में पदक जीतना है सपना: इस बार कपिल ने एशियाई गेम्स बॉक्सिंग प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीत अपने देश और प्रदेश का नाम और रोशन किया. कपिल ने अपने अपने स्कूल समय में जहां बॉक्सिंग सीखने की शुरूआत की थी, वहीं उस समय भी अपने स्कूल गेम्स, जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था. कुमाऊं रेजिमेंट में खेल प्रतिभा की वजह से भर्ती हुए कपिल ने आर्मी की तरफ से होने वाले सर्विसेज गेम्स में भी कई मेडल अपने नाम किए. तभी से चल रहा उनका सफर राष्ट्रीय खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ अब एशियन गेम्स तक पहुंचा है.
पटियाला में नेशनल कैंप ज्वाइन करेंगे कपिल पोखरिया: कपिल अभी पटियाला में नेशनल कैंप का हिस्सा बनेंगे. जहां पर वह जल्द होने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की तैयारी करेंगे. उन्होंने अपना अगला लक्ष्य आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में और बेहतर कर देश के लिए मेडल जीतना बताया है. उनका लक्ष्य आगामी ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करना है. फिलहाल बॉक्सिंग से मिल रही पहचान से कपिल खुश हैं.
करियर की शुरुआत में अच्छा कोच जरूरी: एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर कपिल पोखरिया का कहना है कि खिलाड़ी को उसके करियर की शुरुआत में ही अच्छा कोच और खेल की सुविधाएं मिलनी चाहिए. इससे खिलाड़ी अच्छे बेसिक्स के साथ आगे बढ़ता है. उसकी फिटनेस पर भी करियर की शुरुआत में ध्यान दिया जाए तो खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा बनता है.
देवभूमि खेलभूमि भी बन रही है: उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों में स्टेडियम खुलने एवं खेल सुविधाओं के बढ़ने से भविष्य में कई अन्य पदक वीर उत्तराखंड से मिलने की वह आशा कर रहे हैं. कपिल का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देवभूमि के साथ खेलभूमि जरूर सफल होगा. फिलहाल देश के लिए मेडल जीतना जहां उनके लिए गर्व की बात है, वहीं आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर करने के संकल्प के साथ वह अपनी खेल तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं.
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