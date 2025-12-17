ETV Bharat / sports

Kartik Sharma: पिता की जिद, संघर्ष और सपनों ने बेटे को 'तराशा', आज बन गया IPL का सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर

क्रिकेटर कार्तिक शर्मा से खास बातचीत ( ETV Bharat Bharatpur )