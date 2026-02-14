ETV Bharat / sports

ऊधम सिंह नगर को मिला पहला इंटरनेशनल सिंथेटिक ट्रैक, रूसी विशेषज्ञों ने की मार्किंग और टेस्टिंग

रुद्रपुर: जनपद ऊधम सिंह नगर के खेल इतिहास में शुक्रवार को एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है. रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में 15 करोड़ 72 लाख रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 8 लेन वाला 400 मीटर का अत्याधुनिक सिंथेटिक ट्रैक तैयार हो चुका है. यह ट्रैक न केवल खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देगा, बल्कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान भी दिलाएगा.

ऊधम सिंह नगर को मिला पहला अंतरराष्ट्रीय सिंथेटिक ट्रैक: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर मुख्यालय में बने इस अत्याधुनिक सिंथेटिक ट्रैक की रेंज 400 मीटर है. इसे पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है. ट्रैक की मार्किंग और टेस्टिंग का कार्य रूस की विशेषज्ञ टीम द्वारा कराया गया, ताकि इसकी गुणवत्ता और तकनीकी मानक वैश्विक स्तर के अनुरूप सुनिश्चित किए जा सकें.

रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक तैयार (Photo- ETV Bharat)

पौने 16 करोड़ की लागत से बना अत्याधुनिक सिंथेटिक ट्रैक: जानकारी के अनुसार, 15 करोड़ 72 लाख के इस अत्याधुनिक सिंथेटिक ट्रैक की मार्किंग और टेस्टिंग प्रक्रिया पर करीब 10 करोड़ रुपये की लागत आई है. इस परियोजना की कार्यदायी संस्था पेयजल निर्माण निगम रही है, जिसने गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य पूरा कराया. 8 लेन वाले इस ट्रैक पर अब राज्य के एथलीट्स पेशेवर वातावरण में अभ्यास कर सकेंगे. सिंथेटिक ट्रैक पर प्रशिक्षण से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा, चोट लगने की संभावना कम होगी और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी.