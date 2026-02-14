ऊधम सिंह नगर को मिला पहला इंटरनेशनल सिंथेटिक ट्रैक, रूसी विशेषज्ञों ने की मार्किंग और टेस्टिंग
रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 8 लेन वाला 400 मीटर का अत्याधुनिक सिंथेटिक ट्रैक तैयार
रुद्रपुर: जनपद ऊधम सिंह नगर के खेल इतिहास में शुक्रवार को एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है. रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में 15 करोड़ 72 लाख रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 8 लेन वाला 400 मीटर का अत्याधुनिक सिंथेटिक ट्रैक तैयार हो चुका है. यह ट्रैक न केवल खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देगा, बल्कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान भी दिलाएगा.
ऊधम सिंह नगर को मिला पहला अंतरराष्ट्रीय सिंथेटिक ट्रैक: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर मुख्यालय में बने इस अत्याधुनिक सिंथेटिक ट्रैक की रेंज 400 मीटर है. इसे पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है. ट्रैक की मार्किंग और टेस्टिंग का कार्य रूस की विशेषज्ञ टीम द्वारा कराया गया, ताकि इसकी गुणवत्ता और तकनीकी मानक वैश्विक स्तर के अनुरूप सुनिश्चित किए जा सकें.
पौने 16 करोड़ की लागत से बना अत्याधुनिक सिंथेटिक ट्रैक: जानकारी के अनुसार, 15 करोड़ 72 लाख के इस अत्याधुनिक सिंथेटिक ट्रैक की मार्किंग और टेस्टिंग प्रक्रिया पर करीब 10 करोड़ रुपये की लागत आई है. इस परियोजना की कार्यदायी संस्था पेयजल निर्माण निगम रही है, जिसने गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य पूरा कराया. 8 लेन वाले इस ट्रैक पर अब राज्य के एथलीट्स पेशेवर वातावरण में अभ्यास कर सकेंगे. सिंथेटिक ट्रैक पर प्रशिक्षण से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा, चोट लगने की संभावना कम होगी और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी.
अब रुद्रपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं: अब तक राज्य के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय अभ्यास के लिए देहरादून समेत अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की अतिरिक्त लागत आती थी. लेकिन अब ऊधम सिंह नगर और आसपास के जिलों के खिलाड़ियों को अपने ही क्षेत्र में आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी. इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को समान अवसर मिलेगा.
बैडमिंटन इंडोर हॉल का जल्द होगा शुभारंभ: बताया जा रहा है कि स्टेडियम परिसर में बने बैडमिंटन इंडोर हॉल का भी जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा. इस हॉल के नवीनीकरण पर लगभग तीन करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. इससे बैडमिंटन खिलाड़ियों को भी बेहतर अभ्यास और प्रतियोगिताओं के आयोजन की सुविधा मिलेगी.
तेजी से आगे बढ़ेंगे एथलीट: ऊधम सिंह नगर के डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है.
सरकार की खेल नीति केवल प्रतियोगिताओं के आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि आधारभूत ढांचे को मजबूत कर प्रतिभाओं को निखारने पर केंद्रित है. उत्तराखंड पहले ही कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देश को दे चुका है. अब ऐसी आधुनिक सुविधाओं के उपलब्ध होने से राज्य के एथलीट्स नए कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे.
-नितिन सिंह भदौरिया, जिला अधिकारी, उधम सिंह नगर-
युवाओं के सपनों को साकार करेगा सिंथेटिक ट्रैक: डीएम भदौरिया ने कहा कि यह सिंथेटिक ट्रैक युवाओं के सपनों को साकार करने का मंच बनेगा. खिलाड़ियों के लिए अवसरों के द्वार खोलेगा और उत्तराखंड के लिए गौरव का प्रतीक साबित होगा. राज्य सरकार खेलों को रोजगार, स्वास्थ्य और पहचान से जोड़ते हुए भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रही है.
