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बिहार के गांव में रग्बी खेल रही बेटियां, कैसे बनी 'इंटरनेशनल प्लेयर'? दिलचस्प है सफलता का सफर

खेलने लायक बनाया ग्राउंड : नांलदा में अंडर-15 में गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी प्रियांशु कुमारी बताती हैं कि पहले हम खाली ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे. लेकिन वहां कुछ लोग हमें परेशान करते थे. फिर हम सबने पैसे इकट्ठा कर उस खराब ग्राउंड को खेलने लायक बनाया. आज भी हमारे पास टैकल पैड और गेंदों की कमी है, लेकिन हम पूरी मेहनत से खेलते हैं.

प्रमुख तीन प्रकार के खेल: रग्बी के प्रमुख तीन प्रकार होते हैं जिन्हें रग्बी यूनियन (Rugby Union), रग्बी लीग (Rugby League) और रग्बी सेवेन्स (Rugby Sevens) के नाम से जाना जाता है. यह ओलंपिक खेलों का भी हिस्सा है

अंडाकार गेंद के साथ खेलते हैं रग्बी: दरअसल रग्बी एक बेहद लोकप्रिय और रोमांचक आउटडोर टीम गेम है, जिसे एक अंडाकार गेंद के साथ आयताकार घास के मैदान पर खेला जाता है. इसमें खिलाड़ी गेंद को हाथों में लेकर दौड़ सकते हैं, पास कर सकते हैं या किक मारकर गोल (ट्राई) करके अंक हासिल करते हैं. यह अपनी शानदार खेल भावना और शारीरिक ताकत के लिए जाना जाता है.

रग्बी गर्ल श्वेता शाही से हुई शुरुआत: रग्बी एक ऐसा खेल है, जिसके बारे में कुछ साल पहले नालंदा के रास बिहारी हाई स्कूल में खेलती नानंद धरहरा गांव में रग्बी गर्ल श्वेता शाही से पता चला. उनसे पहले इस खेल को कोई नहीं जानता था. खिलाड़ियों ने बताया कि 2015 में गांव के खाली मैदानों में भैया और दीदी लोगों को खेलते देख उन्होंने इस खेल की शुरुआत की थी.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान: आज बिहार की बेटियों ने घरों से निकल कर अपनी पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई है, जिन घरों में कभी बड़ी मुश्किल से एक शहर से दूसरे शहर तक जाने की ख्वाहिश होती थी. बिहार के नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के छोटे से गांव भदारी की बेटियां आज वुमेंस रग्बी खेल में बिहार का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चेहरा बन चुकी है. अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ईटीवी भारत ने नालंदा के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और उनके कोच मेंटॉर से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष, उपलब्धियों और सरकार से अपनी उम्मीदों को साझा किया.

लहरा रहे परचम: यहां विशेष रूप से रग्बी खेल में नालंदा के खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं. जिले के पांच खिलाड़ियों ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रग्बी खेलकर अपनी पहचान बनाई है, जबकि दर्जनों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं. इसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 'मेडल लाओ नौकरी पाओ' योजना ने सबसे अहम योगदान दिया है.

नालंदा: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान का केंद्र रहा बिहार का ऐतिहासिक जिला नालंदा अब खेल के क्षेत्र में भी अपनी नई और मजबूत पहचान बना रहा है. राजगीर की पंच पहाड़ियों के बीच प्रकृति की हसीन वादियों में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय और 'राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स' ने खिलाड़ियों को एक नई दिशा दी है.

खेल के प्रति लगाव: वहीं, 12वीं के छात्र और राष्ट्रीय खिलाड़ी बजरंगी ने बताया कि वे पढ़ाई के साथ-साथ परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए फास्ट फूड की दुकान भी चलाते हैं. खेल के प्रति उनका लगाव इसी से समझा जा सकता है कि इन सबके बीच वे रग्बी की प्रैक्टिस भी करते हैं.

संघर्ष की कहानी: चीन के होहोट और ताइपेई में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकीं अल्पना कुमारी ने अपने संघर्ष की कहानी बताते हुए कहा कि शुरुआत में परिवार से प्रेशर था कि बेटी जात हो, चोट लग जाएगी तो क्या करोगी. लेकिन मेरा मानना था कि घर में बैठकर भी तो कुछ हो जा सकता है, इसलिए क्यों न खेलकर ही कुछ किया जाए. आज मैंने अंडर-18 और अंडर-20 में मेडल जीते हैं.

"परिवार का प्रेशर था कि बेटी हो, मत खेलो चोट लग जाएगी तो क्या करोगी. लेकिन मेरा मानना था कि अगर चोट लगनी होगी तो घर में बैठकर भी तो कुछ हो जा सकता है, इसलिए क्यों न खेल ही लिया जाए. कम से कम वहीं संतुष्टि रहेगी." - अल्पना कुमारी, अंतर्राष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी

पिता का निधन के बावजूद खेल जारी: नालंदा में पिता की चाय दुकान पर काम करने वाले राजू कुमार ने बताया कि जब वे पुणे में नेशनल कैंप में थे, तब उनके पिता का निधन हो गया था. मैं घर लौट आया था, लेकिन मेरे कोच जय सर ने मुझे हौसला दिया और वापस कैंप भेजा. राजू अब तक नेपाल, फ्रांस (पेरिस) और ताइपेई में अंतरराष्ट्रीय खेल चुके हैं और खेलो इंडिया तथा नेशनल में कई गोल्ड मेडल जीत चुके हैं.

"नेशनल कैंप में ट्रेनिंग के दौरान मेरे पिता का देहांत हो गया था, तब मैं वापस घर आ गया था. बाद में कोच सर की हिम्मत से मैंने वापस खेलना शुरू किया. उसी साल मैंने पहली बार इंटरनेशनल गेम खेला."- राजू कुमार,अंतर्राष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी

स्टेडियम से मिला मोटिवेशन: वहीं खिलाड़ियों और कोच ने राजगीर में बने अंतरराष्ट्रीय 'राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स' की खूब सराहना की. लेकिन साथ ही कुछ समस्याएं भी उठाईं. कोच सुधांशु कुमार शाही (खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर कोच) और जय सिंह ने बताया कि राजगीर स्टेडियम बनने से बच्चों को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला है.

प्रैक्टिस करते खिलाड़ी (ETV Bharat)

फ्री में बच्चों को ट्रेनिंग: कोच जय सिंह ने कहा कि हम यहां फ्री में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं. जब राजगीर में कोई अंतरराष्ट्रीय मैच होता है, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बुलाया जाता है.हाल ही में कई खेल आयोजित रग्बी अंडर-20 और आगामी हीरो एशिया कप भी होना है तो उस दौरान सरकारी स्कूल के बच्चों को भी बुलाया जाए.

"मेरी सरकार से मांग है, कि सरकारी स्कूल और ग्रामीण परिवेश के इन खिलाड़ियों को भी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए, इससे उनका उत्साह बढ़ेगा." - जय सिंह, कोच

ग्रास रूट लेवल पर मिले सुविधा: राष्ट्रीय खिलाड़ी रितेश रंजन और कोच सुधांशु शाही का कहना है कि सरकार की 'मेडल लाओ नौकरी पाओ' योजना से बच्चों में काफी उत्साह है. हालांकि, जूनियर खिलाड़ियों की मांग है कि उन्हें टैकल पैड, बॉल और अच्छी डाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं ग्रास रूट लेवल पर ही मुहैया कराई जाएं. क्योंकि उनके अभिभावक इतने सक्षम नहीं हैं कि वे इन चीजों का खर्च उठा सकें.

आवासीय स्पोर्ट्स सेंटर की मांग: कोच सुधांशु शाही ने सरकार से मांग की है कि रग्बी जैसे खेलों में ज्यादातर बच्चे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर परिवारों से आते हैं. उनके लिए नालंदा में अधिक से अधिक आवासीय स्पोर्ट्स सेंटर खोले जाने चाहिए, जहां उन्हें न केवल अच्छी प्रैक्टिस मिले बल्कि प्रॉपर डाइट (पोषण) भी मिल सके, ताकि वे विश्व पटल पर भारत और बिहार का नाम रोशन कर सकें.



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