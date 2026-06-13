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पंचतत्व में विलीन हुए इंटरनेशनल शूटर जसपाल राणा, काशी के मणिकर्णिका घाट पर बेटे ने दी मुखाग्नि

जसपाल राणा की अंतिम यात्रा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दोनों बेटे भी शामिल हुए. दोनों ने पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया.

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पंचतत्व में विलीन हुए इंटरनेशनल शूटर जसपाल राणा ((Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 13, 2026 at 10:40 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के रहने वाले इंटरनेशनल शूटर जसपाल राणा का आज शनिवार 13 जून को काशी में अंतिम संस्कार किया गया है. जसपाल राणा के 21 साल के बेटे युवराज ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पिता को मुखाग्नि दी. जसपाल राणा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया.

इंटरनेशनल शूटर जसपाल राणा की अंतिम यात्रा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे विधायक पंकज सिंह सहित भाजपा के स्थानीय नेताओं और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज संदीप कुमार भी शामिल हुए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे विधायक पंकज सिंह और नीरज सिंह ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया.

बता दें कि जर्मनी से लौटते समय जसपाल राणा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद 11 जून को उन्हें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को जसपाल राणा हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया.

जसपाल राणा का पार्थिव शरीर दिल्ली से पहले उनके देहरादून स्थित आवास ले जाया गया था, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत राजनीति के तमाम दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी. देहरादून में ही ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने अपने गुरु के अंतिम दर्शन किए थे. गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए मनु भाकर भावुक हो गई थी और अपने आसू नहीं रोक पाई थी.

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मणिकर्णिका घाट पर बैठे विधायक पंकज सिंह और परिजन. ((Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं आज शनिवार को जसपाल राणा के पार्थिव शरीर को प्लेन से वाराणसी लाया गया. वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर इंटरनेशनल शूटर जसपाल राणा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. जसपाल राणा का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के परिवार से भी रिश्ता है. उनकी बहन सुषमा सिंह की शादी नोएडा से विधायक पंकज सिंह से हुई है.

600 से ज्यादा राष्ट्रीय,अंतर्राष्ट्रीय मेडल : जसपाल राणा का जन्म 28 जून 1976 को उत्तरकाशी में हुआ था, हालांकि वह मूल रूप से टिहरी के रहने वाले थे. उनके पिता 1971 युद्ध के पूर्व सैनिक और आईटीबीपी अधिकारी रहे. जसपाल राणा को गोल्डन ब्वॉय कहा जाता है. उन्होंने 600 से ज्यादा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं.

2006 एशियाड उनके जीवन का सबसे स्वर्णिम अध्याय माना जाता है. 2006 दोहा एशियाई गेम्स में उन्होंने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में वर्ल्ड इक्वलिंग स्कोर बनाया था और तीन गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीता था. 1994 में जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, खेल के साथ-साथ जसपाल राणा राजनीति में भी सक्रिय थे.

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