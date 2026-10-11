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22 अक्टूबर से राजगीर में एक और अंतरराष्ट्रीय सीरीज, अंडर-20 रग्बी गेम में भारत-न्यूजीलैंड का होगा मुकाबला

भारत-न्यूजीलैंड अंडर-20 रग्बी सीरीज ( ETV Bharat )

नालंदा : बिहार में खेल नगरी के रूप में अपनी पहचान पुख्ता कर चुका नालंदा का राजगीर एक और बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन का गवाह बनने जा रहा है. आगामी 22 से 28 अक्टूबर के बीच यहां ऐतिहासिक भारत-न्यूजीलैंड अंडर-20 रग्बी सीरीज का आयोजन किया जाएगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने के जश्न के तहत, यह पहला मौका है, जब न्यूजीलैंड की अंडर-20 पुरुष और महिला टीमें भारत के दौरे पर आ रही हैं. इस दौरे पर दोनों देशों के बीच रग्बी सेवेंस के चार रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे.

भारत-न्यूजीलैंड अंडर-20 रग्बी सीरीज

पिछले कुछ समय में राजगीर ने अपनी खेल सुविधाओं का लोहा मनवाया है. पुरुष हॉकी एशिया कप, एशिया रग्बी अंडर-20 सेवेंस चैंपियनशिप और सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसे कई बड़े टूर्नामेंट की सफल मेजबानी के बाद अब राजगीर इस ऐतिहासिक रग्बी सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार है. इस बहुप्रतीक्षित दौरे के लिए न्यूजीलैंड से 24 युवा माओरी खिलाड़ियों का चयन किया गया है. राजगीर में अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन पुरुष टीम को 'तामा टोआ' और महिला टीम को 'हिने टोआ' का नाम दिया गया है. इन खिलाड़ियों के साथ छह सदस्यीय प्रबंधन टीम भी राजगीर आ रही है. इस सीरीज में सिर्फ मैच ही नहीं खेले जाएंगे, बल्कि दोनों देशों के खिलाड़ी साझा अभ्यास, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामुदायिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे. एक प्रेस विज्ञप्ति में इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के अध्यक्ष राहुल बोस ने इस ऐतिहासिक दौरे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ठीक एक सदी पहले न्यूजीलैंड और भारत ने खेल संबंध स्थापित कर इतिहास रचा था. ''आज 100 साल बाद यह इतिहास खुद को दोहरा रहा है. इस सीरीज से भारतीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रग्बी का बहुमूल्य अनुभव मिलेगा. मिश्रित टीमों में न्यूजीलैंड के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने और खेलने से हमारे युवाओं का खेल कौशल और तेजी से निखरेगा.''- राहुल बोस, अध्यक्ष, इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन