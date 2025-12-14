भारत में मेसी इवेंट के हंगामे पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने क्या लिखा ?

ETV Bharat / sports

Messi event in Kolkata: कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के इवेंट के दौरान हुए हंगामे की घटना देश के साथ साथ विदेशी अखबारों की हेडलाइन बनी. जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोलकाता की छवि को नुकसान पहुंचा है.

अमेरिका के 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' से लेकर ब्रिटेन के 'द गार्जियन' और 'बीबीसी' तक, ने इस हंगामे और तोड़फोड़ को बड़े पैमाने पर कवर किया. इसके अलावा इस घटना की रिपोर्ट स्पेनिश और फ्रेंच मीडिया में भी छपी.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा...
न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन थी, 'लियोनेल मेसी के इंडिया टूर के ऑर्गेनाइजर को हिरासत में लिया गया'. अपनी रिपोर्ट में, 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने स्टेडियम में हुई घटनाओं का जिक्र किया और लिखा कि इवेंट के दौरान मेसी मुश्किल से ही दर्शकों को दिख रहे थे. स्टेडियम में जहां मेसी को एक घंटे से ज्यादा समय तक रहना था, वहीं सुरक्षा गार्ड उन्हें जल्दी से मैदान से बाहर लेकर चले गए.

international media on Messi event
कोलकाता में मेसी इवेंट के दौरान हंगामा (IANS PHOTO)

न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार का बयान और राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी शामिल किया है. रिपोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घटना के बारे में माफी और एक जांच समिति के गठन का भी जिक्र था. अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में क्रिकेट का भी जिक्र किया, जिसमें लिखा था कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फुटबॉल प्रशंसकों की काफी तादाद है. फिर भी, क्रिकेट भारत में सबसे लोकप्रिय खेल है.

बीबीसी ने क्या रिपोर्ट किया?
बीबीसी की हेडलाइन थी, 'कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में गुस्साए प्रशंसकों ने कुर्सियां ​​और बोतलें फेंकी.' अपनी रिपोर्ट में, बीबीसी ने लिखा कि अधिकारियों और राजनेताओं ने मेसी को इस हद तक घेर लिया था कि वह कुछ ही समय में परेशान हो गए. मैदान पर सिर्फ 22 मिनट रहने के बाद, मेसी को सुरक्षा कारणों से बाहर ले जाया गया. इससे स्टेडियम में मौजूद फैंस आक्रामक हो गए, और कुर्सियां ​​और बोतलें फेंकना शुरू कर दिया.

international media on Messi event
कोलकाता में मेसी इवेंट (IANS PHOTO)

बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि कोलकाता में मेसी को देखने के लिए कुछ लोगों ने 12,000 रुपये के टिकट खरीदे थे, लेकिन वह स्टेडियम के ज्यादातर हिस्सों से मुश्किल से ही दिख रहे थे. रिपोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की माफी का भी जिक्र था, जिसमें कहा गया था कि वह इस घटना से 'बेहद दुखी और हैरान' हैं.

स्पेन-फ्रांस की मीडिया...
कोलकाता की ये घटना स्पेन और फ्रांस के मीडिया में भी सुर्खियों में रही, ये वे दो देश हैं जहां मेसी ने क्लब फुटबॉल खेला है. स्पेनिश स्पोर्ट्स 'डेली मार्का' की हेडलाइन थी, 'पूरी तरह से अराजकता'. उन्होंने लिखा कि इंटर मियामी के खिलाड़ी मैदान में आए लेकिन सिर्फ 22 मिनट में ही वापस चले गए. जबकि प्रशंसकों ने सिर्फ एक झलक पाने के लिए हजारों रुपये खर्च किए थे.

international media on Messi event
कोलकाता में मेसी इवेंट (IANS PHOTO)

फ्रांसीसी अखबार 'एल इक्विप' ने इस घटना को 'परेशान करने वाला' बताया. उन्होंने लिखा कि मेस्सी भारत में एक प्रमोशनल टूर पर थे, लेकिन उनके चारों ओर भीड़ के कारण दर्शकों में बहुत ज्यादा निराशा फैल गई. स्टेडियम में फैंस के लिए यह अनुभव दर्दनाक था.

कोलकाता के बाद मेसी हैदराबाद गए
कोलकाता इवेंट समाप्त होने के बाद मेसी 13 दिसंबर की शाम को ही हैदराबाद रवाना हो गए. जहां उप्पल स्टेडियम में उनका इवेंट शानदार रहा. इस दौरान मेसी की सीएम रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई. हैदराबाद के बाद मेसी का अगला दौरा मुंबई का है. जहां वो 14 दिसंबर को कई इवेंट में शामिल होंगे और फिर 15 दिसंबर को मेसी दिल्ली के लिए रवाना होंगे. जहां वो पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगे.

