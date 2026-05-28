12 छक्के, 29 गेंद, 97 रन.. वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पर क्या बोले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शोएब खान?
वैभव सूर्यवंशी ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से आईपीएल में धूम मचा रखी है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शोएब खान ने उन्हें 'अमेजिंग टैलेंट' बताया है. पढ़ें..
Published : May 28, 2026 at 2:02 PM IST
गया: बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आईपीएल-2026 में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. हर मैच में कोई पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हैं और नया कीर्तिमान रचते हैं. बुधवार को भी सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने मात्र 29 गेंदों पर 97 रन ठोक दिए. इस दौरान 12 गगनचुंबी छक्के भी जड़े. दुनियाभर के क्रिकेटर उनकी तारीफ कर रहे हैं. उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य बताया जा रहा है और टीम इंडिया में सेलेक्शन की मांग हो रही है.
'अमेजिंग टैलेंट हैं वैभव सूर्यवंशी': यूएई के लिए अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले शोएब खान ने भी उनकी दिल खोलकर तारीफ की है. उन्होंने उसे अमेजिंग टैलेंट बताते हुए कहा कि सिर्फ बिहार क्रिकेट के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी गर्व की बात है. शोएब ने वैभव को मौका देने और तराशने के लिए टीम इंडिया के साथ-साथ राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट की सराहना की.
"वैभव अमेजिंग टैलेंट है. बिहार लेवल से ज्यादा मैं इंडिया को कहूंगा कि यह बहुत गर्व की बात है हमारे लिए. इंडिया की टीम उसे बहुत अच्छे से गाइड भी कर रही है और एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी दिया. आरआर मैनेजमेंट तो थैक्स कहना चाहूंगा, जिन्होंने काफी मेहनत की वैभव सूर्यवंशी पर. जिसका असर आईपीएल में दिख रहा है."- शोएब खान, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर
वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में बनाए 97 रन: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर राउंड में वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स (आरआर) की तरफ से खेलते हुए महज 29 गेंदों में ताबड़तोड़ 97 रन बनाए. इस दौरान 16 गेंदों में अर्धशतक लगाकर प्लेऑफ के इतिहास में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड बनाया. वैभव ने इस सीजन 65 छक्के जड़े हैं. इसके साथ ही उन्होंने क्रिस गेल के 59 छक्कों (वर्ष 2012 ) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.
शोएब खान ने वैभव के साथ-साथ ईशान किशन की भी तारीफ की. वहीं, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन को सम्मानित करने पर शोएब ने कहा कि अगर बिहार सरकार मुझे सपोर्ट करती है तो मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी हो जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आईपीएल में बिहार का नाम जाना चाहिए, क्योंकि यहां काफी अच्छे-अच्छे टैलेंट हैं.
महेंद्र सिंह धोनी आइडियल: शोएब खान ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी उनके लिए आइडियल है. उन्हीं का डिसिप्लिन वह फॉलो करते हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी वह काफी पसंद करते हैं. शोएब ने कहा कि यदि आईपीएल में मुझे मौका मिलता है तो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलना चाहूंगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट प्लेयर के लिए काफी सोचता है.
दिल हिंदुस्तानी पर कर्मभूमि पहले: शोएब से पूछा गया कि वह भारत और यूएई की टीम में कभी मैच हुआ और वह खेलेंगे तो क्या करेंगे? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि यूएई उनकी कर्म भूमि है तो मैं हंड्रेड परसेंट यहां दूंगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बेसिकली इंडिया तो मेरे दिल में है.
टी-20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद आए हैं भारत: शोएब खान यूएई के क्रिकेटर हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत करने के बाद हाल ही में यूएई की टीम से उन्होंने टी-20 वर्ल्ड कप खेला, जिसमें उन्होंने दो अर्थशतक भी लगाए. इन दिनों वे अपने गया स्थित कोठी गांव को आए हुए हैं. शोएब खान ने अपनी कई बातें इस समारोह के दौरान साझा की.
अपने स्कूल में सम्मानित हुए शोएब: गया जिले के नक्सल प्रभावित इमामगंज थाना क्षेत्र के कोठी गांव के रहने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर शोएब खान बुधवार को अपने उस स्कूल में पहुंचे, जहां वे कभी पढ़ा करते थे. बोधगया स्थित जिस स्कूल में वे पढ़ते थे, वहां के प्रबंधन की तरफ से शोएब को सम्मानित किया गया. इस दौरान क्रिकेटर उन्होंने कहा, 'यह बड़ा ही भावुक क्षण है. फाउंडेशन इसी स्कूल में तैयार हुआ. यहां बड़ा सा प्ले ग्राउंड है. जिस स्कूल में पढ़ाई की, आज वहां पर सम्मान मिल रहा है, इसकी काफी खुशी है.'
कौन हैं शोएब खान?: भारत के रहने वाले शोएब खान अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर हैं, जो मुख्य रूप से बल्लेबाजी करते हैं. फिलहाल यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) टीम के लिए खेलते हैं. उनका जन्म 5 जून 1998 में बिहार के गया में हुआ था. 28 अक्टूबर 2025 को यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ वनडे में और 16 नवंबर 2025 को ओमान के खिलाफ टी-20 में डेब्यू किया था.
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