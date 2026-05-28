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12 छक्के, 29 गेंद, 97 रन.. वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पर क्या बोले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शोएब खान?

शोएब खान ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की ( ETV Bharat )