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Exclusive: बॉक्सर अरुंधति चौधरी बोलीं- भारत में बॉक्सिंग का सिनेरियो बदला, रिंग में भूल जाती हूं चोट का अहसास

​ओलंपिक छत तो कॉमनवेल्थ सीढ़ियां : ​जुलाई के अंत में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर अरुंधति का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है. उन्होंने एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर अपनी जगह पक्की कर ली है. वे कहती हैं, "मेरा मानना है कि ओलंपिक छत है तो कॉमनवेल्थ गेम्स उसकी सीढ़ी है. बिना सीढ़ियां चढ़े आप शिखर तक नहीं पहुंच सकते. अभी मेरा पूरा ध्यान ग्लासगो पर है. मैं रिंग में उतरती हूँ तो सिर्फ गोल्ड के लिए खेलती हूँ." ​भारतीय महिला बॉक्सर्स की तैयारी के लिए फेडरेशन ने अर्जेंटीना से विशेष कोच बुलाए हैं, जो स्पीड और तकनीक पर बारीकी से काम कर रहे हैं. अरुंधति का मानना है कि विदेशी ट्रेनिंग और आधुनिक तकनीकों के कारण भारतीय बॉक्सिंग का स्तर काफी सुधरा है.

बातचीत में उन्होंने बताया कि अब परिवार भी काफी खुश है, क्योंकि लगातार बैक टू बैक उनके पांच गोल्ड मेडल आ गए हैं. इससे पहले उनका समय थोड़ा खराब चल रहा था. ओलंपिक क्वालीफाई होने से भी चूक गई थी और चोटिल भी चल रही थी. अरुंधति का कहना है कि अब फेडरेशन भी काफी मदद खिलाड़ियों का कर रहा है. भारत जहां पर बॉक्सिंग में टॉप 3 कंट्रीज में जगह बनाए हुए हैं. इसके पहले बॉक्सिंग में भारत 25 से 30वें नंबर पर था. विदेशी कोच भी अब बॉक्सर को ट्रेंड कर रहे हैं, हमारी विदेशी धरती व वहां के माहौल में भी ट्रेनिंग होती है. अकादमी से लेकर सरकार भी काफी मदद कर रही है. इसीलिए भारत में बॉक्सिंग में अच्छा माहौल बना हुआ है.

कोटा : खेल जगत में जब हौसले बुलंद हों, तो चोट के दर्द और बीते कल के संघर्ष फीके पड़ जाते हैं. कुछ ऐसा ही जज्बा राजस्थान की मिट्टी से निकली अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी में नजर आ रहा है. मंगोलिया में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में भारत का तिरंगा फहराने के बाद अरुंधति इन दिनों अपने शहर कोटा में हैं. बूंदी रोड स्थित श्रीनाथ रेजिडेंसी में परिवार के साथ सुकून के पल बिता रही अरुंधति ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपने संघर्ष, भविष्य की योजनाओं और भारतीय बॉक्सिंग के बदलते स्वरूप पर खुलकर चर्चा की.

कॉमनवेल्थ में अपने आप को कहां पर देख रही है, इस सवाल के जवाब पर अरुंधति ने कहा कि अपने ऊपर पूरा विश्वास है. रियल गेम खेलती हूं तो गोल्ड से कम पर पंच नहीं मारूंगी. हम सभी भारतीय बॉक्सर गोल्ड से कम के लिए मेहनत भी नहीं कर रहे हैं. कुछ तकनीक के लिए सुधार करना है. कोच से कुछ बातों पर डिस्कस करना है. कॉमनवेल्थ की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है. देश में बॉक्सिंग के सिनेरियो को कैसा देखती हैं? इस पर अरुंधति ने कहा कि फेडरेशन काफी मदद कर रही है. इंडिया की रैंकिंग भी ऊपर जा रही है और मेरी भी रैंकिंग में सुधार हो रहा है. हमारे लिए विदेश से कोच आ रहे हैं, उनसे तकनीक सीख रहे हैं. फेडरेशन भी हमें कहता है कि आपको जो चाहिए वह उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन भारत को इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा पोजीशन पर लेकर आए.

बॉक्सिंग की दुनिया में भारत का बढ़ता कद (फोटो ईटीवी भारत gfx)

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अर्जेंटीना से आएं कोच को भारतीय गर्ल्स को तैयार कर रहे है. वे काफी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे है. बॉक्सिंग में स्पीड और तकनीक से जुड़े सेशन हो रहे है. भारतीय टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी. 20वें एशियन गेम्स सितंबर 2026 में जापान के आइची-नागोया में होने वाले है. जिसके बाद 2027 में ओलंपिक क्वालीफाई शुरू होंगे. जिसके बाद 2028 में लॉस एंजेलिस (यूएसए) ओलंपिक है.

बच्चियों के साथ अरुंधति चौधरी. (फोटो वीडियो ईटीवी भारत)

रिंग में चोट के दर्द को भूल जाती हूं : चोट के सवाल पर अरुंधति ने कहा कि अभी भी कलाई में फ्रैक्चर डॉक्टर ने बताया है, जिसकी वजह से कुछ सप्ताह आराम की सलाह दी है. लेकिन इंजरी की बात करें तो 9 साल से बॉक्सिंग खेलते हुए हो गया, मुझे कोई साल ऐसा नहीं रहा है. जब चोटिल नहीं रही हूं. लेकिन चोट की परवाह किए बिना अपना रियल गेम खेला है. कभी मेरे टखने में स्ट्रेच फ्रैक्चर था तो घुटने एसीएल ग्रेड थे, लेकिन इन चोट ने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दी. क्योंकि रिंग में जाकर 9 मिनट खेलना है. जिसके लिए इतने समय मेहनत की होती है. लेकिन जब मैं रिंग के अंदर होती हूं, तो वो 9 मिनट मेरे लिए सब कुछ होते हैं. उस समय दिमाग में दर्द नहीं, सिर्फ तिरंगा और जीत होती है. एशियन चैंपियनशिप मंगोलिया में भी मेरे पहली फाइट में ही चोट लग गई थी, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए खेला है, दर्द को सहन करती हुई खेलती रही.

इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

​बॉक्सिंग की दुनिया में भारत का बढ़ता कद : कॉमनवेल्थ में भारतीय टीम को किस पोजिशन पर आंकती है, इस पर अरुंधति ने कहा कि अभी हमारी टीम एशियन चैंपियनशिप मंगोलिया में गए सभी 10 खिलाड़ी मेडल लेकर आए हैं. इनमें मेरे सहित चार गोल्ड मेडल भी शामिल है. वहीं 2 सिल्वर व 4 ब्रॉन्ज मेडल है. भारतीय टीम ने बॉक्सिंग में काफी सुधार कर लिया है. पहले हमारा देश 25 से 30 नंबर पर आता था और आज दो या तीन नंबर पर आ रहा हैं. यह सुधार हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. पहले भारत से लगभग सभी कंट्री आगे थी, जिनमें आयरलैंड, इंग्लैंड, इटली अर्जेंटीना सब हमसे आगे थे, लेकिन इन सबको मात देकर दूसरे या तीसरे नंबर पर है. हमारा मुकाबला उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से है. वहां के बॉक्सर काफी अच्छे है. रिंग में उन्हें देखकर लगता है कि तगड़ा गेम खेलते है, सामने वाले खिलाड़ी को जमकर मारते है. वे हार जाएंगे तो भी सामने वाले को इतना मारते हैं कि पूरी तरह से हिला देते हैं.

जीते 5 इंटरनेशनल गोल्ड (फोटो सोर्स- परिजन)

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हालांकि एशियन चैंपियनशिप में मंगोलिया में अचीवमेंट की वजह से एक फाइट में बाय मिली थी, दो फाइट खेले है. पहली फाइट सेमी फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की बॉक्सर ओयसिया थिरोव से थी, दूसरी फाइनल फाइट कजाकिस्तान की टॉप बॉक्सर बकित सेइडिश से हुई थी. दोनों को एकतरफा मारा था. पहले ही डिसाइड कर लिया था. लगातार हार्ड वर्क कर रहे है व युद्ध के लिए पूरी तैयारी की है, इसीलिए वहां अच्छा प्रदर्शन किया. मौका मिला था तो कंट्री का नाम सोचकर ही रिंग में उतरी. इतनी अच्छी फाइट की है, दोनों देशों के बॉक्सर को मारा और गोल्ड मेडल जीता.

ओलंपिक में पदक जितना मेरा सपना : ​​अरुंधति की मां सुनीता और पिता सुरेश चौधरी का सपना अपनी बेटी को ओलंपिक पोडियम पर देखना है. अरुंधति ने कहा कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन कई चीजे हैं, जिनमें मुझे काफी सुधार करना और काम करना है. कैंप में कोच के साथ ही तैयारी करनी होगी. मैं पिछले 9 साल सपने देख रही हूं, पिछली बार ओलंपिक क्वालीफाई का मौका मिला था, पारिवारिक कारण व मां की बीमारी की वजह से मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, लेकिन गलती एक बार होती है, बार-बार दोहराना नहीं चाहती. अरुंधति कहती हैं, "पिछली बार मां की बीमारी और मानसिक दबाव की वजह से मैं चूक गई थी, लेकिन मैं वह गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती. 2027 से क्वालीफायर शुरू होंगे और मेरा लक्ष्य 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में गोल्ड जीतना है. मैं आज भी फाइट के लिए तैयार हूं.

बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती है अरुंधति चौधरी. (फोटो सोर्स- परिजन)

संघर्ष के बाद मिली बड़ी सफलता : ​अरुंधति के लिए पिछले कुछ साल किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं थे. ओलंपिक क्वालिफिकेशन से चूकना, बार-बार चोटिल होना और पारिवारिक समस्याओं ने उन्हें मानसिक रूप से घेरा था. लेकिन अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ उनका "गोल्डन सफर" आज भी जारी है. अरुंधति ने बताया कि पिछले 4 साल मेरे लिए काफी कठिन रहे. सर्जरी और स्ट्रेस के बीच खुद को संभालना मुश्किल था, लेकिन अब वक्त बदल गया है. पिछले 7 महीनों में मैंने लगातार 5 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीते हैं. अब परिवार के चेहरे पर मुस्कान है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है.

मंगोलिया में आयोजित हुई एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के बाद अरुंधति चौधरी (फोटो सोर्स- परिजन)

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अरुंधति ने बताया कि अब अचीवमेंट आ रहे है, बैक टू बैक 5 गोल्ड इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जीते हैं. जिनमें फेडरेशन कप चेन्नई अक्टूबर 2025, वर्ल्ड कप ग्रेटर नोएडा दिसंबर 2025, नेशनल चैंपियनशिप नोएडा जनवरी 2026, बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल स्पेन फरवरी 2026 और अब एशियन चैंपियनशिप मंगोलिया अप्रैल 2026 में गोल्ड जीता है. अरुंधति ने बताया कि मंगोलिया जब थी तो डेढ़ महीने तक चावल और रेडी टू एट फ्री में खा रही थी, वहां नोनवेज था, लेकिन मैं पूरी तरह से शाकाहारी हूं, अब यहां (कोटा) आकर दूध, छाछ और सब कुछ मिल रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है. पटियाला में भोजन कैसा मिलता है?, इस सवाल पर अरुंधति ने कहा कि हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के हॉस्टल में रहते हैं, वहां पर मेस में अच्छा हाइजीनिक खाना खिलाड़ियों को मिल रहा है. वे पूरा ध्यान रखते है.