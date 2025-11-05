ETV Bharat / sports

जानिए उन सभी महिला क्रिकेटर्स की प्रेरणादायक कहानी, जिन्होंने भारत को बनाया वर्ल्ड चैंपियन

Womens ODI World Cup 2025 winners: जानिए भारत की उन 16 महिला क्रिकेटर्स के बारे में जिन्होंने देश को पहली बार महिला विश्व कप दिलाया.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 5:11 PM IST

हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की 16 खिलाड़ियों ने मिलकर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. इसमें से 16वीं खिलाड़ी दुर्भाग्य से वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाई. क्योंकि वो चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गई और उसे न वर्ल्ड चैंपियन का टैग मिला और न ही मेडल मिला. लेकिन फिर भी टीम की इन 16 खिलाड़ियों ने सफलता की वो कहानी लिख दी, जो यादगार रह गई.

आज हम आपको महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम इंडिया की खिलाड़ियों की प्रेरणादायक कहानियों के बारे में बताने वाले हैं. जिन्होंने भारतीय महिलाओं के आने वाले भविष्य के लिए एक रास्ता खोल दिया है, जिस पर हर एक भारतीय महिला चलना चाहेगी.

श्री चरणी - आंध्र प्रदेश की श्री चरणी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक बेहतरीन स्पिनर हैं. इस विश्व कप में उनकी स्पिन का जादू ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए एक बुरा सपना बन गया है. श्री चरणी रामचरण एक निजी कंपनी में काम करती हैं. उनकी मां लक्ष्मी देवी एक गृहिणी हैं. उन्हें स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट में रुचि रही है. जब उनके सभी सहपाठी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, श्री चरणी ने एक स्थानीय क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण लिया. उन्होंने चिलचिलाती धूप में अथक परिश्रम किया. उनकी लगन देखकर उनके माता-पिता का उन पर विश्वास और बढ़ गया. श्री चरणी ने इस विश्वास को बनाए रखा.

अरुंधति रेड्डी - तेलंगाना की अरुंधति रेड्डी को शुरुआत में अस्वीकृति का सामना करना पड़ा. उन्हें पहले वनडे टीम में जगह नहीं मिली थी. आखिरकार टीम में जगह मिलने के बाद अरुंधति ने एक ऑलराउंडर के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. उनकी मां भाग्य रेड्डी एक पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं. अरुंधति ने अपने भाई रोहित रेड्डी से प्रेरणा लेकर क्रिकेट में प्रवेश किया.

हरलीन देओल - हरलीन देओल का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था. हरलीन ने पंजाब की ओर से अपने क्रिकेट करियर शुरू किया और इसके बाद वो हिमाचल प्रदेश से खेलने लगीं. वो वर्ल्ड कप भारतीय टीम का अहम हिस्सा साबित हुईं. उन्होंने भारत के लिए तीन नंबर पर बल्लेबाजी की हालांकि उन्हें सेमीफाइनल और फाइनल मैच से बाहर बैठना पड़ गया.

क्रांति गौड़ - क्रांति गौड़ मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल की बेटी हैं. लड़कों को टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते देखकर उन्हें क्रिकेट में रुचि पैदा हुई. शुरुआती दिनों में वह टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करती थीं. समय के साथ, क्रांति गौड़ एक बेहतरीन तेज गेंदबाज़ बन गईं.

शेफाली वर्मा - शेफाली वर्मा हरियाणा के रोहतक की मूल निवासी हैं. स्थानीय स्तर पर केवल लड़कों को ही क्रिकेट की कोचिंग दी जाती थी. इसी के साथ वो लड़कों की पोशाक पहनकर क्रिकेट की कोचिंग के लिए मैदान पर जाती थीं. शेफाली वर्मा ने टी20 विश्व कप में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया. वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी की दीवानी शेफाली वर्मा उसी अंदाज में शानदार बल्लेबाजी करती हैं. प्रतीक रावल के चोटिल होने पर शेफाली वर्मा को आखिरी समय में टीम इंडिया में शामिल किया गया.वह विश्व कप फाइनल मैच में शीर्ष स्कोरर रहीं. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला.

हरमनप्रीत कौर - हरमनप्रीत कौर पंजाब के मोगा की मूल निवासी हैं. क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने बचपन में लड़कों की क्रिकेट टीमों में खेला. उन्हें वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी बहुत पसंद है. 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में उन्होंने 171 रन बनाए और नाबाद रहीं. हरमनप्रीत कौर को अपने पांचवें विश्व कप में ट्रॉफी चूमने का मौका मिला.

दीप्ति शर्मा - आगरा की दीप्ति शर्मा ने विश्व कप फाइनल में 50 रन बनाए और 5 विकेट लिए. इसके साथ ही उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. दीप्ति शर्मा के भाई सुमित को भी क्रिकेट बहुत पसंद था लेकिन उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिला. इस वजह से उन्होंने एक प्राइवेट नौकरी कर ली. हालांकि, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी बहन दीप्ति शर्मा को दो साल तक क्रिकेट का प्रशिक्षण दिया. उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा यह हुआ कि दीप्ति शर्मा को भारतीय टीम में जगह मिली.

अमनजोत कौर - अमनजोत कौर का जन्म मोहाली, पंजाब में हुआ था. उनके पिता भूपिंदर सिंह एक छोटी सी कारपेंटर की दुकान चलाते थे. उनकी मां रंजीत कौर एक गृहिणी हैं. हालांकि, भूपिंदर सिंह ने अपनी बेटी को क्रिकेट के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने अपनी सारी छोटी-मोटी बचत अपनी बेटी पर खर्च कर दी. उसकी क्रिकेट प्रैक्टिस में खलल न पड़े, इसलिए उसके पिता ने अमनजोत को उसकी दादी के दिल के दौरे के बारे में भी नहीं बताया. अमनजोत कौर ने अपनी मेहनत का मनचाहा फल पाया. इस विश्व कप में उन्होंने एक ऑलराउंडर के रूप में शानदार प्रदर्शन किया. फाइनल मैच में लॉरा वोल्वार्ड्ट ने एक महत्वपूर्ण कैच लपका.

राधा यादव - राधा यादव के पिता का नाम ओमप्रकाश यादव है. वे मुंबई के कांदिवली में एक सब्जी की दुकान चलाते थे. राधा यादव इस साधारण परिवार से निकलकर एक स्टार क्रिकेटर बनीं. वह एक बेहतरीन फील्डर हैं. वह एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं.

रेणुका ठाकुर - हिमाचल प्रदेश के केहर सिंह ठाकुर क्रिकेट के दीवाने हैं. वह अपनी बेटी को क्रिकेटर बनाने का सपना देखते थे. रेणुका ठाकुर ने अपने पिता के सपने को साकार किया. उन्होंने हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला अकादमी में प्रशिक्षण लिया और टीम इंडिया में जगह बनाई. वह हमारी टीम में एक प्रमुख नई गेंदबाज बन गई हैं. रेणुका के बॉलिंग वाले हाथ पर एक टैटू है. इसमें एक पिता अपनी बेटी के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहा है.

जेमिमा रोड्रिग्स - जेमिमा रोड्रिग्स मुंबई के बांद्रा गली क्रिकेट से निकलकर भारत की मध्यक्रम की बल्लेबाज बनीं. उनके पिता, इवान रोड्रिग्स स्कूल में जूनियर कोच थे. जेमिमा रोड्रिग्स ने अपने भाइयों को गेंदबाजी करके क्रिकेट सीखा. उनके पहले कोच उनके पिता ही थे. जेमिमा शुरुआत में स्कूल में लड़कियों की क्रिकेट टीम का नेतृत्व करने के स्तर तक पहुंचीं. बाद में वह धीरे-धीरे टीम इंडिया के स्तर तक पहुंचीं. भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल की. ​​इस मैच में जेमिमा को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला. कई लोगों ने इसकी आलोचना की. अब जब टीम इंडिया विश्व चैंपियन है, तो आलोचकों का मुंह बंद हो गया है.

ऋचा घोष - बंगाल के सिलीगुड़ी की मूल निवासी ऋचा घोष ने अपने पिता से क्रिकेट की कोचिंग ली. वह टीम इंडिया के लिए चुनी जाने वाली पहली विशेषज्ञ विकेटकीपर हैं. वह मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने और दमदार शॉट लगाने में माहिर हैं. वह 2020 में भारतीय टी20 विश्व कप टीम की सबसे कम उम्र की सदस्य थीं. उन्होंने विकेटकीपिंग करते हुए कई शानदार कैच लपके हैं.

स्मृति मंधाना - वह अपने भाई से प्रेरित होकर क्रिकेट में आईं. स्मृति मंधाना के भाई का नाम श्रवण मंधाना है. उन्होंने महाराष्ट्र के सांगली के लिए जिला स्तर पर क्रिकेट खेला है. अब वह एक बैंक मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं. स्मृति ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक का नाम कमाया है. इस बार वह विश्व कप में हमारी टीम की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं.

प्रतिका रावल - प्रतिका रावल दिल्ली की मूल निवासी हैं. जब शैफाली वर्मा को टीम इंडिया से बाहर किया गया था, तब प्रतिका रावल ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया. तब से उन्होंने टीम में स्थायी जगह बना ली है. हालांकि, इस विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में वह चोटिल हो गईं. इस वजह से उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा. हालांकि, प्रतिका रावल का नाम इस विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ियों की सूची में भी शामिल है.

स्नेह राणा - महिला प्रीमियर लीग में स्नेह राणा को किसी टीम ने नहीं खरीदा. लेकिन उन्होंने अब विश्व विजेता टीम इंडिया में अहम भूमिका निभाई. ऐसा करके उन्होंने खुद को साबित किया. वह न केवल इस विश्व कप की शीर्ष स्पिनर हैं, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी क्रम में एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं.

उमा छेत्री - असम की उमा छेत्री को एमएस धोनी की बल्लेबाजी शैली बेहद पसंद है. वह इस विश्व कप में खेलने वाली भारतीय टीम में पूर्वोत्तर राज्यों की एकमात्र खिलाड़ी हैं. उन्होंने इस विश्व कप मैच में केवल एक बार खेला है. उन्होंने अपने प्रदर्शन से वरिष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान जीता है.

