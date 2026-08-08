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भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को क्यों करना पड़ा इमोशनल पोस्ट, उत्तराखंड में कहां आ रही जमीन खरीदने में अड़चन? जानें असल वजह

ऋषभ पंत ने एक पोस्ट किया, जिसमें उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर आ रही अड़चनों की बात कही. जानें पूरा मामला रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा.

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भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को क्यों करना पड़ा इमोशनल पोस्ट (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2026 at 7:55 PM IST

13 Min Read
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देहरादून: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने उत्तराखंड में जमीन खरीदने को लेकर अपनी परेशानी सार्वजनिक की है. पंत ने शुक्रवार और शनिवार की रात 12:46 बजे एक्स पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित करते हुए एक पोस्ट किया. यह पोस्ट उन्होंने श्रीलंका में रहते हुए किया और बताया कि, वह कई सालों से उत्तराखंड में अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं लेकिन प्रक्रिया में लगातार आ रही जटिलताओं के कारण अब तक जमीन नहीं खरीद पाए हैं.

पंत ने मुख्यमंत्री को उस बात की भी याद दिलाई जिसमें उत्तराखंड सरकार की ओर से उन्हें जमीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिए जाने की बात कही गई थी. हालांकि, पंत ने अपनी पोस्ट में यह साफ किया कि वह सरकार से जमीन मुफ्त में नहीं मांग रहे हैं. उनकी इच्छा है कि वह खुद जमीन खरीदें. लेकिन जमीन खरीदने की प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है कि उन्हें अब मुख्यमंत्री से सीधे हस्तक्षेप और मार्गदर्शन की उम्मीद करनी पड़ी है.

पंत की पोस्ट के पीछे क्या थी वजह? पारिवारिक मित्र ने बताया: ऋषभ पंत की इस पोस्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिर देश के सबसे चर्चित क्रिकेटरों में शामिल पंत को अपनी समस्या सार्वजनिक मंच पर क्यों रखनी पड़ी? इस पूरे मामले पर पंत ने फिलहाल दोबारा कोई बयान नहीं दिया है और न ही मीडिया से इस संबंध में बातचीत की है. हालांकि, उनके पारिवारिक मित्र और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में पंत की इस पोस्ट के पीछे के कारणों की वजह बताई.

उमेश कुमार के मुताबिक, "ऋषभ पंत उत्तराखंड से बेहद भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं. वह लंबे समय से राज्य में जमीन लेने की कोशिश कर रहे हैं. देर रात पंत भावुक हो गए और इसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए अपनी बात सोशल मीडिया पर रख दी. पंत की इच्छा सिर्फ जमीन खरीदने की नहीं है, बल्कि वह उत्तराखंड में अपना ठिकाना बनाने के साथ-साथ राज्य की युवा खेल प्रतिभाओं के लिए भी कुछ करना चाहते हैं".

फार्महाउस ही नहीं, क्रिकेट अकादमी का भी सपना, पहाड़ के खिलाड़ियों को देना चाहते हैं मंच: उमेश कुमार के मुताबिक,

ऋषभ पंत देहरादून, मसूरी, नैनीताल या उत्तराखंड के किसी पहाड़ी क्षेत्र में जमीन लेकर फार्महाउस के साथ क्रिकेट अकादमी स्थापित करना चाहते हैं. इस अकादमी का उद्देश्य सिर्फ क्रिकेट की ट्रेनिंग देना नहीं बल्कि उत्तराखंड के उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर देना भी हो सकता है, जिन्हें संसाधनों और बेहतर प्रशिक्षण के अभाव में बड़े मंच तक पहुंचने में मुश्किल होती है. उत्तराखंड के दूरदराज के इलाकों में क्रिकेट को लेकर युवाओं में लगातार क्रेज बढ़ रहा है. लेकिन कई प्रतिभाओं को आधुनिक प्रशिक्षण, फिटनेस सुविधाएं और विशेषज्ञ कोचिंग की कमी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी की ओर से राज्य में क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की पहल प्रदेश के खेल ढांचे के लिए अहम साबित हो सकती है. यही वजह है कि पंत द्वारा जमीन तलाश को सिर्फ उनकी निजी जरूरत के तौर पर देखने के बजाय इसे उत्तराखंड में खेल के भविष्य से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए.
- उमेश कुमार, विधायक व ऋषभ पंत के पारिवारिक मित्र -

सरकार उद्योगों के लिए लीज दे सकती है तो पंत के प्रस्ताव पर भी नियमों में रास्ता क्यों नहीं? विधायक उमेश कुमार का कहना है कि, सरकार उद्योग लगाने और दूसरे विकास कार्यों के लिए नियमों के तहत जमीन लीज पर उपलब्ध कराती है. ऐसे में ऋषभ पंत जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के प्रस्ताव पर भी सरकार को नियमों के दायरे में रास्ता तलाशना चाहिए. उमेश कुमार के मुताबिक, ऋषभ पंत सिर्फ उत्तराखंड के नहीं बल्कि देश के गौरव हैं और अगर वह राज्य में रहकर युवाओं को क्रिकेट का प्रशिक्षण देने के लिए अकादमी बनाना चाहते हैं, तो इसका फायदा उत्तराखंड को ही मिलेगा. हालांकि, जमीन आवंटन या लीज से जुड़े मामलों में कानून और भूमि संबंधी प्रावधानों का पालन अनिवार्य है. लेकिन सरकार चाहे तो ऐसी परियोजनाओं के लिए मौजूदा नियमों के भीतर उपलब्ध विकल्पों को स्पष्ट कर सकती है. इस मामले में सबसे अहम बात यही है कि पंत सरकार से किसी विशेष कृपा के बजाय जमीन खरीदने की प्रक्रिया में स्पष्टता चाहते हैं.

अपने ही सितारे की जमीन अटकी: ऋषभ पंत का मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब उत्तराखंड सरकार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को बेहतर मंच देने की बात कर रही है. प्रदेश की खेल नीति में खेल संस्कृति को मजबूत करने, स्थानीय स्तर से प्रतिभाओं की पहचान करने, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और सुविधाएं देने और खेलों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने पर जोर दिया गया है. सरकार की खेल नीति में ‘सभी के लिए खेल’ की अवधारणा के साथ गांव और स्थानीय स्तर से प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें उच्चस्तरीय प्रशिक्षण तक पहुंचाने की दिशा में काम करने की बात कही गई है.

2026 में राज्य की नई खेल नीति तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है और इसके लिए जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं. ऐसे में सवाल यह है कि जब उत्तराखंड खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई नीति तैयार कर रहा है, तब राज्य के सबसे बड़े क्रिकेट सितारों में शामिल ऋषभ पंत को अपने ही राज्य में जमीन खरीदने की प्रक्रिया में आखिर किन जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है. पंत की शिकायत इस बड़े सवाल को जन्म देती है कि क्या राज्य में खेल आधारित परियोजनाओं और खिलाड़ियों से जुड़ी जमीन संबंधी प्रक्रियाओं को और अधिक सरल व पारदर्शी बनाने की जरूरत है.

उत्तराखंड के खेल से पंत का रिश्ता कितना गहरा: ऋषभ पंत का उत्तराखंड से रिश्ता सिर्फ उनके जन्मस्थान तक सीमित नहीं है. उनका जन्म रुड़की में हुआ और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहचान बनाने के बाद वह उत्तराखंड के युवाओं के बीच एक बड़े खेल आइकन के रूप में उभरे हैं. अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही उन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एंबेसडर बनाया था. इसके पीछे युवाओं को खेल और स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रेरित करने की मंशा भी थी.

फरवरी 2021 में चमोली की आपदा के बाद पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट की अपनी मैच फीस, राहत और बचाव कार्यों के लिए देने की घोषणा भी की थी और लोगों से भी मदद के लिए आगे आने की अपील भी की थी. इन घटनाओं से यह जरूर दिखाई देता है कि पंत का उत्तराखंड से भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव रहा है. हालांकि, उनकी घरेलू क्रिकेट की यात्रा दिल्ली से हुई और वह उत्तराखंड की घरेलू टीम के लिए नहीं खेले. इसलिए उनके योगदान को उत्तराखंड के क्रिकेट ढांचे में प्रत्यक्ष खिलाड़ी के तौर पर योगदान कहने के बजाय यह कहना ज्यादा उचित होगा कि उन्होंने अपनी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों और सार्वजनिक भूमिका के जरिए राज्य के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक पहचान बनाई है.

ब्रांड एंबेसडर बनाने के वक्त अकादमी की चर्चा, अब जमीन पर अटका सपना: ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने के समय भी उनके जरिए राज्य के युवाओं और खेल प्रतिभाओं को प्रेरित करने की चर्चा हुई थी. उनके पारिवारिक मित्र उमेश कुमार का दावा है कि,

उस दौर में राज्य सरकार की ओर से अकादमी के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया था. अब पंत खुद उत्तराखंड में जमीन लेकर क्रिकेट अकादमी शुरू करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं. यानी एक तरफ सरकार राज्य में खेल के लिए नया ढांचा तैयार करने की बात कर रही है. वहीं दूसरी तरफ राज्य से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी की ओर से खेल अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव सामने आया है. ऐसे में सरकार के लिए यह एक ऐसा मौका भी हो सकता है, जहां वह मौजूदा नियमों के भीतर इस तरह की खेल परियोजनाओं के लिए स्पष्ट नीति और प्रक्रिया सामने रखे.
- उमेश कुमार, विधायक व ऋषभ पंत के पारिवारिक मित्र -

देहरादून में जमीन का सरकारी रेट कितना? पंत के मामले में क्यों अहम है सर्किल रेट: ऋषभ पंत द्वारा जमीन खरीदने के मामले को समझने के लिए देहरादून में जमीन के सरकारी सर्किल रेट को समझना भी जरूरी है. सर्किल रेट वह न्यूनतम सरकारी मूल्य है, जिसके आधार पर जमीन या संपत्ति के पंजीकरण और स्टांप शुल्क की गणना की जाती है. देहरादून जिले में यह दर हर जगह एक जैसी नहीं है, जमीन की लोकेशन, सड़क से जुड़ाव, भूमि का इस्तेमाल और क्षेत्र की स्थिति के आधार पर सर्किल रेट में अंतर है.

एडवोकेट आशिफ की मानें तो उत्तराखंड के स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक, देहरादून जिले के लिए 5 अक्टूबर 2025 से प्रभावी नई सर्किल रेट सूची लागू है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राजपुर रोड के घंटाघर से आरटीओ वाले हिस्से जाखन और आसपास के कुछ प्रमुख इलाकों में गैर-कृषि भूमि की दर करीब 65 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तक पहुंचती है. वहीं चकराता रोड और आसपास के क्षेत्रों में यह करीब 43 हजार रुपये, जीएमएस रोड, कौलागढ़ रोड, हरिद्वार रोड और सहारनपुर रोड के कुछ हिस्सों में करीब 40 हजार रुपये, सहस्रधारा रोड और आईटी पार्क क्षेत्र में करीब 35 हजार रुपये, जबकि बाईपास रोड के कुछ हिस्सों में करीब 32,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक बताई गई है. हालांकि, सर्किल रेट बाजार की वास्तविक कीमत नहीं है और जमीन का बाजार भाव इससे काफी अधिक या अलग हो सकता है. इसलिए पंत किस इलाके में जमीन लेना चाहते हैं? यह स्पष्ट होने के बाद ही उनके मामले में लागू सरकारी दर का सही आकलन किया जा सकता है.

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उमेश कुमार के साथ केदारनाथ धाम में ऋषभ पंत (PHOTO- UMESH KUMAR)

भू-कानून की वजह से क्यों पेचीदा है उत्तराखंड में जमीन खरीदना: ऋषभ पंत के मामले को समझने के लिए उत्तराखंड के भू-कानून को समझना भी जरूरी है. प्रदेश में जमीन खरीदने के नियम सामान्य राज्यों की तुलना में अलग है. 2025 में भू-कानून में किए गए बदलावों के बाद बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया और सख्त हुई है. नए प्रावधानों के तहत, उत्तराखंड के बाहर के व्यक्ति के लिए राज्य के 11 जिलों में कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर रोक लगाई गई है. जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को इससे अलग रखा गया है.

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ऋषभ के एक्सीडेंट के बाद उमेश कुमार लगातार उनकी हेल्थ अपडेट मीडिया को साझा करते थे. (PHOTO- UMESH KUMAR)

आवासीय इस्तेमाल के लिए गैर-निवासी व्यक्ति को गैर-नगर निकाय क्षेत्रों में अधिकतम 250 वर्गमीटर तक जमीन खरीदने की अनुमति का प्रावधान है. इसके लिए यह शपथपत्र देना होता है कि उसने या उसके परिवार ने राज्य में इस सीमा के तहत पहले से जमीन नहीं खरीदी है. इसके अलावा जमीन किस उद्देश्य से खरीदी जा रही है? उसका भू-उपयोग क्या है? और खरीद के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति जरूरी है या नहीं? यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है. बड़े कारोबारी, होटल, उद्योग या अन्य विशेष परियोजनाओं के लिए अलग-अलग प्रावधान और अनुमति की व्यवस्था हो सकती है. ऐसे मामलों में जमीन खरीद और लीज को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता. क्योंकि लीज पर जमीन लेना भी संबंधित भूमि उपयोग और सरकारी अनुमति के नियमों के अधीन होता है.

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ऋषभ पंत के पारिवारिक मित्र हैं उमेश कुमार (PHOTO- UMESH KUMAR)

यही वजह है कि ऋषभ पंत अगर फार्महाउस के साथ क्रिकेट अकादमी जैसी परियोजना के लिए जमीन लेना चाहते हैं तो उनके मामले में सिर्फ यह सवाल नहीं है कि जमीन कितनी खरीदी जा सकती है? बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि जमीन किस श्रेणी की है? किस जिले में है? उसके लिए किस स्तर की अनुमति की जरूरत होगी? ऐसे में पंत की शिकायत में सामने आई जटिलताओं को भू-कानून के इसी व्यापक ढांचे के संदर्भ में समझना ज्यादा उचित होगा. हालांकि, पंत मूल रूप से उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं. लिहाजा, फिर भी उन्हें जमीन खरीदने में क्या दिक्कत आ रही है? ये देखना भी बेहद अहम है.

अब मुख्यमंत्री धामी के फैसले पर टिकी निगाहें: ऋषभ पंत की पोस्ट के बाद अब पूरे मामले में अगली नजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रुख पर है. विधायक उमेश कुमार ने कहा कि,

अभी उनकी मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई है. लेकिन वह जल्द ही उनके सामने यह मामला रखेंगे. ऋषभ पंत उत्तराखंड से बेहद प्रेम करते हैं और राज्य में रहकर यहां की प्रतिभाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं. ऐसे में सरकार के सामने अब दो रास्ते दिखाई देते हैं. एक तरफ पंत की जमीन खरीदने से जुड़ी मौजूदा अड़चनों को नियमों के तहत स्पष्ट करना और दूसरी तरफ उनकी प्रस्तावित क्रिकेट अकादमी जैसी परियोजना के लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों को देखना.
- उमेश कुमार, विधायक व ऋषभ पंत के पारिवारिक मित्र -

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उमेश कुमार के साथ केदारनाथ धाम में ऋषभ पंत (PHOTO- UMESH KUMAR)

बहरहाल पंत की ओर से मुख्यमंत्री को की गई सार्वजनिक अपील के बाद यह मामला चर्चा में है और अब देखना होगा कि सरकार इसे एक व्यक्तिगत शिकायत मानकर प्रक्रिया बताती है या फिर इसे उत्तराखंड के खेल भविष्य से जोड़ते हुए किसी बड़े फैसले की दिशा में आगे बढ़ाती है.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड के सबसे बड़े आयकर दाता ऋषभ पंत की सीएम धामी से गुहार, घर बनाने के लिए जमीन दिला दो सरकार

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