ETV Bharat / sports

टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन! 9 खिलाड़ी चोटिल, जानें किसे लगी कौन सी चोट?

टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में चोटिल खिलाड़ियों को संख्या बढ़ती जा रही है.

टीम इंडिया
टीम इंडिया (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 1:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: टीम इंडिया का अगला असाइनमेंट श्रीलंका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलना है, लेकिन चोट के कारण कई खिलाड़ी इस सीरीज में नजर नहीं आएंगे. हाल ही में बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन के बारे में ये खबर सामने आई है कि वो भी चोट के चलते इस सीरीज से बाहर हो गए है.

इसके साथ सुदर्शन, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर के साथ उन खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं जो चोटों के कारण श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं.

सुदर्शन को पैर के अंगूठे में चोट लगी है. ये चोट उनको पिछले महीने श्रीलंका दौरे पर आई इंडिया 'ए' टीम के दौरान लगी. उन्होंने दोनों 'ए' टेस्ट मैचों में दो शतक बनाए थे. तब से वह बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पिछले महीने कार्डिफ में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान लगी बाएं घुटने की चोट से अभी तक उबर नहीं सके हैं. जिसकी वजह से उनकी जगह जम्मू-कश्मीर के 29 वर्षीय तेज गेंदबाज आकिब नबी को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है.

नीतीश कुमार रेड्डी बाएं क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे हैं, जिसके चलते वे भारत के हालिया आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे दौरे पर नहीं खेल पाए. उन्हें यह चोट जून में अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में गेंदबाजी करते समय लगी थी.

वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे हैं, जबकि आकाश दीप पीठ में खिंचाव की वजह से टीम से बाहर हैं. कप्तान शुभमन गिल को भी उंगली में चोट लगी है, लेकिन उन्हें सीरीज से बाहर नहीं किया गया. इसी वजह से वो श्रीलंका के खिलाफ अभ्यास मैच भी नहीं खेल रहे हैं. उम्मीद है कि वो 15 अगस्त से शुरू होने वाले सीरीज के पहले टेस्ट मैच से पहले फिट हो जाएंगे. इसके अलावा हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती भी चोट के कारण टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं.

चोटिल खिलाड़ी

  • हर्षित राणा – हैमस्ट्रिंग
  • हार्दिक पांड्या - जांघ में खिंचाव
  • जसप्रीत बुमराह – घुटने में सूजन
  • नीतीश रेड्डी – हैमस्ट्रिंग
  • वॉशिंगटन सुंदर – जांघ में खिंचाव
  • आकाश दीप – पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर
  • साई सुदर्शन – पैर के अंगुठे में चोट
  • शुभमन गिल - दाहिने हाथ की उंगली में चोट
  • वरुण चक्रवर्ती - जांघ में खिंचाव

भारतीय टेस्ट टीम
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी.

SL vs IND टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

  • पहला टेस्ट: 15-19 अगस्त, गाले
  • दूसरा टेस्ट: 23-27 अगस्त, कोलंबो

TAGGED:

INJURIES IN TEAM INDIA
TEAM INDIA INJURED PLAYERS
SL VS IND TEST SERIES
टीम इंडिया के चोटिल खिलाड़ी
INJURED PLAYERS IN TEAM INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.