शादी टूटने के बाद पहले ही मैच में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

Smriti Mandhana creats history: भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है

स्मृति मंधाना
स्मृति मंधाना (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 22, 2025 at 10:16 AM IST

3 Min Read
Smriti Mandhana Record: भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से शादी टूटने के बाद अपने पहले ही मैच में इतिहास रच दिया है. वो टी20 इंटरनेशन क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज बन गईं हैं. इससे पता चलता है कि मंधाना ने जो कहा था उसको सच कर दिखाया. उन्होंने शादी टूटने के बाद कहा था कि उनका पहला प्यार क्रिकेट है.

मंधना ने ये उपलब्थि रविवार, 21 दिसंबर को विशाखापट्टनम में श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज के पहले मैच में हासिल की. मैच उन्होंने 25 रन की पारी खेली. भारत उस मैच को जेमिमा रोड्रिग्स ने 69 रन की नाबाद पारी की बदौलत 8 विकेट से जीत लिया.

मंधाना की बड़ी उपलब्धि
स्मृति मंधाना महिला T20I में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बन गईं. लेकिन वह न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 177 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 4716 रन बनाए हैं. न्यूजीलैंड की यह दिग्गज खिलाड़ी ने 2007 में डेब्यू किया था और महिला क्रिकेट की बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक रही हैं.

महिला टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन

  • 4716 रन - सुजी बेट्स (न्यूजीलैंड)
  • 4007 रन - स्मृति मंधाना (भारत)
  • 3654 रन - हरमनप्रीत कौर (भारत)
  • 3473 रन - चमारी अथापत्थु (श्रीलंका)
  • 3431 रन - सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड)

मंधाना के सबसे तेज 4000 टी20 आई रन
हालांकि, मंधाना इस उपलब्धि तक पहुंचने के मामले में सबसे तेज हैं क्योंकि उन्होंने यह मुकाम सिर्फ 3227 गेंदों में हासिल किया, जबकि बेट्स ने यह मील का पत्थर पूरा करने के लिए 3675 गेंदें ली थीं. वहीं हरमनप्रीत कौर 2009 में डेब्यू करने के बाद 3666 रनों के साथ सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाली बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं. बता दें कि मंधाना ने 2013 में टी20 इंटरनेशनल मैच में डेब्यू किया था और तब से वो 154 मैच खेल चुकी हैं.

मैच में आने से पहले, मंधाना को इस मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए 18 रनों की जरूरत थी. उन्होंने अपनी 18वीं रन पारी के पांचवें ओवर में चमारी अटापट्टू का सामना करते हुए बनाया. 29 वर्षीय खिलाड़ी ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक हवाई शॉट खेला और 4000 टी20I रन पूरे किए.

भारत ने श्रीलंका को आठ विकेट से हराया
पहले मैच में भारत ने ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत श्रीलंकाई टीम पर आसान जीत दर्ज की. पहले बॉलिंग करते हुए, उन्होंने मेहमान टीम को 121/6 पर रोक दिया, जिसमें विश्मी गुणरत्ने (39) ने इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करना मेजबान टीम के लिए बहुत आसान था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 14.4 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया और जेमिमा रोड्रिग्स ने 44 गेंदों में नाबाद 69 रन बनाए.

