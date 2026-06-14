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महिला टी20 वर्ल्ड कप: भारत आज पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की करेगा शुरुआत

भारत आज पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की करेगा शुरुआत ( IANS )

भारत इस टूर्नामेंट में उम्मीदों का बोझ लेकर उतर रहा है क्योंकि वे अपना पहला महिला T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने की कोशिश कर रहे हैं. भारतीय टीम ने वॉर्म-अप मैचों में मिले-जुले प्रदर्शन के साथ टूर्नामेंट में उतरेगी. भारत ने पहले वॉर्म-अप मैच में वेस्टइंडीज को हराया, लेकिन दूसरे मैच में इंग्लैंड से 5 रन से हार गई.

चूंकि यह दोनों टीमों का टूर्नामेंट में पहला मैच है, इसलिए दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने की कोशिश करेंगी. इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच होने वाले मैचों में अक्सर आम उम्मीदों से हटकर नतीजे देखने को मिलते हैं, जहां रैंकिंग और हालिया फॉर्म के बजाय दबाव और भावनाएं ज्यादा मायने रखती हैं.

टूर्नामेंट में आज (रविवार 14 जून) सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है. जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा. इस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी, जबकि पाकिस्तान की कप्तानी फातिमा सना करेंगी.

INDW vs PAKW: महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से इंग्लैंड में हो गया है. ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और मेजबान इंग्लैंड ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरूआत की है. ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को मात दी, जबकि वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को हराकर चौंका दिया वहीं इंग्लैंड श्रीलंका पर आसान जीत दर्ज करने में सफल रहा.

दूसरी ओर, पाकिस्तान भी जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करना चाहेगा. भारत-पाकिस्तान मैच का दबाव और रोमांच हमेशा खास होता है, इसलिए फैंस एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं. मौसम विभाग के अनुसार, मैच के दिन बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम साफ और धूप वाला रहने की उम्मीद है.

INDW vs PAKW: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

अब तक महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच 16 मैच खेले गए हैं. भारतीय टीम ने 13 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मैच जीते हैं. महिला T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 8 बार आमने-सामने हुई हैं. इनमें से भारत ने 6 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं. इसलिए, आंकड़े भारत के पक्ष में दिखते हैं.

INDW vs PAKW: पिच रिपोर्ट

ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के बीच मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा. एजबेस्टन की पिच को आम तौर पर बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों, दोनों के लिए अच्छा माना जाता है. तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और बाउंस मिल सकता है. हालांकि, पिच पर कुछ समय बिताने के बाद बल्लेबाज बड़े शॉट खेल सकते हैं. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनरों को भी कुछ मदद मिलने की संभावना है. इसलिए, टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है.

मैच कब और कहां देखें ? (INDW vs PAKW Live Streaming)

बड़ा मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा. भारत में मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी.

INDW vs PAKW: दोनों टीमों के स्क्वाड

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव.

पाकिस्तान: फातिमा सना (कप्तान), गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, एमान फातिमा, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तूबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नाशरा संधू, डायना बेग, तस्मिया रुबाब.