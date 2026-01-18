ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला टीम का हुआ ऐलान, इस खिलाड़ी की हुई वापसी

हरमनप्रीत कौर वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान बनी रहेंगी, वहीं टेस्ट टीम की घोषणा बाद में की जाएगी. भारतीय महिला और ऑस्ट्रेलियाई महिला के बीच टूर्नामेंट 15 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक चलेगा. दौरे की शुरुआत टी20 सीरीज से होगी, जिसका पहला मैच 15 फरवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर होगा, इसके बाद दूसरा टी20 मैच 19 फरवरी को कैनबरा के मनुका ओवल में और तीसरा मैच 21 फरवरी को एडिलेड ओवल में होगा.

IND W vs AUS W Series 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी है. जिसमें स्पिनर श्रेयंका पाटिल लंबे समय तक चोट के कारण बाहर रहने के बाद टी20 टीम में वापसी कर रही हैं. भारतीय टीम इस दौरे पर तीन टी20 मैच, तीन वनडे इंटरनेशनल और एक टेस्ट मैच खेलेगी. जो 15 फरवरी से शुरू होगी.

टी20 के बाद, ध्यान वनडे सीरीज पर जाएगा, जो 24 फरवरी को ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में शुरू होगी. इसके बाद टीमें दूसरे और तीसरे वनडे के लिए होबार्ट के बेलेरिव ओवल जाएंगी, जो क्रमशः 27 फरवरी और 1 मार्च को होने हैं. दौरे का समापन प्रतिष्ठित एकमात्र टेस्ट मैच के साथ होगा, जो 6 से 9 मार्च तक पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा.

श्रेयंका की वापसी

श्रेयंका, जिन्होंने आखिरी बार 2024 टी20 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, अपनी पिंडली, कलाई और अंगूठे में चोटों के कारण लगभग 14 महीने तक बाहर रहने के बाद टी20 टीम में वापसी कर रही हैं. ऋचा घोष और जी कमलिनी को सफेद गेंद के दोनों प्रारूपों के लिए विकेटकीपिंग विकल्प के रूप में नामित किया गया है.

भारतीय महिला की टी20 टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शैफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, श्रेयंका पाटिल

भारतीय महिला की ODI टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शैफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), काशवी गौतम, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देयोल