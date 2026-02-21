ETV Bharat / sports

INDW vs AUSW: भारत ने 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, टी20 सीरीज 2-1 से की अपने नाम

AUSW vs INDW: भारतीय महिलाओं ने दस साल बाद ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टी20 सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया है.

भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास
भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 21, 2026 at 5:28 PM IST

|

Updated : February 21, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AUSW vs INDW: भारतीय महिला टीम ने एडिलेड ओवल में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और अंतिम टी20 मैच में 17 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है. ये कंगारुओं की उसी की धरती पर किसी भी फॉर्मेट में 10 सालों में पहली हार है. इससे पहले भारत ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट में मात थी.

तीसरे टी20 मैच में भारत की तरफ से स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार फिफ्टी बनाई, जबकि गेंदबाजी में श्रेयंका पाटिल और श्री चरणी ने तीन-तीन विकेट लिए.

भारत ने 176/6 का स्कोर बनाया
तीसरे मैच में स्मृति मंधाना ने 55 गेंदों में आठ चौकों और तीन छक्कों की मदद से 82 रन की शानदार पारी खेली. जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. इसके अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 46 गेंदों में चार चौकों की मदद से 59 रन बनाए. ऋचा घोष ने भी सात गेंदों में 18 रन बनाए. एनाबेल सदरलैंड ने दो विकेट लिए, जबकि किम गार्थ और सोफी मोलिनक्स ने एक-एक विकेट लिया.

ऑस्ट्रेलिया 159 रन ही बना सका
ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एश्ले गार्डनर अकेली योद्धा रहीं जिन्होंने 57 रन बनाए, जबकि बाकी बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करने में जूझते रही. गार्डनर ने 45 गेंदों में पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 57 रन बनाए. छह बल्लेबाज दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सके. श्रेयंका पाटिल और श्री चरणी ने तीन-तीन विकेट लिए. गार्डनर ने फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वेयरहम और एनाबेल सदरलैंड के साथ तीन 30 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप की. लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा सकीं.

बता दें कि सीरीज के पहले मैच में भारत ने डक्वर्थ लुईस के आधार पर 21 रनों से जीत दर्ज की थी. जबकि दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने 19 रनों से अपने नाम किया था. टी20 सीरीज के बाद दोनों टीमें अब तीन वनडे मैचों में आमने सामने होंगी. जो की 24 फरवरी से शुरू होगी.

Last Updated : February 21, 2026 at 5:38 PM IST

TAGGED:

INDW VS AUSW
INDIA WOMENS BEAT AUSTRALIA
INDIA WOMENS VS AUSTRALIA WOMENS
INDW VS AUSW T20I SERIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.