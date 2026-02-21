ETV Bharat / sports

INDW vs AUSW: भारत ने 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, टी20 सीरीज 2-1 से की अपने नाम

भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास ( Getty Images )

AUSW vs INDW: भारतीय महिला टीम ने एडिलेड ओवल में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और अंतिम टी20 मैच में 17 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है. ये कंगारुओं की उसी की धरती पर किसी भी फॉर्मेट में 10 सालों में पहली हार है. इससे पहले भारत ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट में मात थी. तीसरे टी20 मैच में भारत की तरफ से स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार फिफ्टी बनाई, जबकि गेंदबाजी में श्रेयंका पाटिल और श्री चरणी ने तीन-तीन विकेट लिए. भारत ने 176/6 का स्कोर बनाया

तीसरे मैच में स्मृति मंधाना ने 55 गेंदों में आठ चौकों और तीन छक्कों की मदद से 82 रन की शानदार पारी खेली. जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. इसके अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 46 गेंदों में चार चौकों की मदद से 59 रन बनाए. ऋचा घोष ने भी सात गेंदों में 18 रन बनाए. एनाबेल सदरलैंड ने दो विकेट लिए, जबकि किम गार्थ और सोफी मोलिनक्स ने एक-एक विकेट लिया.