हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली बनीं खिलाड़ी

Harmanpreet international Matches: हरमनप्रीत कौर ने अब तक 6 टेस्ट, 161 वनडे और 189 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं.

हरमनप्रीत कौर
हरमनप्रीत कौर (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 19, 2026 at 4:17 PM IST

2 Min Read
कैनबरा: भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. वो अब सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं. हरमनप्रीत ने ये उपलब्धि गुरुवार (19 फरवरी) को मनुका ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20I मैच खेलकर हासिल की.

यह हरमनप्रीत कौर का भारत के लिए 356वां इंटरनेशनल मैच था. इसके साथ उन्होंने न्यूजीलैंड की महान खिलाड़ी सूजी बेट्स के 355 मैचों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी (349 मैच) और भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज (333 मैच) हैं. इंग्लैंड की दिग्गज खिलाड़ी शार्लेट एडवर्ड्स 309 मैचों के साथ पांचवें नंबर पर हैं.

सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी

  • 356 मैच - हरमनप्रीत कौर (भारत)
  • 355 मैच - सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड)
  • 349 मैच - एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया)
  • 333 मैच - मिताली राज (भारत)
  • 309 मैच - शार्लेट एडवर्ड्स (इंग्लैंड)

हरमनप्रीत कौर के तीनों फॉर्मेट के मैच
हरमनप्रीत कौर ने 2009 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. तबसे वो तीनों फॉर्मेट में एक बड़ा करियर बना चुकी है. उन्होंने अब तक 6 टेस्ट, 161 वनडे और 189 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं. यह मैच T20I फॉर्मेट में उनका 189वां मैच भी है. कौर की बड़ी उपलब्धियों में से एक ये है कि उन्होंने भारत को 2025 में अपना पहला ODI वर्ल्ड कप जिताया. जिसके बाद उन्हें भारतीय क्रिकेट में शानदार योगदान के लिए इस साल पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया.

INDW vs AUSW: दूसरा टी20 मैच
खबर लिखे जाने तक दूसरे टी20 मैच में भारत ने 163 रनों के जवाब में 7 ओवर में एक विकेट खोकर 59 रन बना लिए हैं. बता दें भारत को तीन मैचों की T20I सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल है, क्योंकि पहले T20I में भारत ने DLS मेथड से ऑस्ट्रेलिया पर 21 रन से जीत दर्ज की थी.

