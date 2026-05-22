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'क्या आपको नहीं लगता CSK, KKR, MI की तरह IPL में बिहार की टीम होनी चाहिए', बड़े उद्योगपति ने रखी मांग

पटना : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन चल रहा है. देश विदेश की खिलाड़ी अपना दम दिखा रहे हैं. तीन टीम सुपर 4 में जगह बना चुकी है, चौथे स्थान के लिए लड़ाई जारी है. आईपीएल का रोमांच अभी अपने चरम पर है. इसी बीच बिहार के बड़े उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने बिहार फ्रेंचाइजी की मांग की है.

'IPL में बिहार की टीम होनी चाहिए' : सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है. कहा है कि उनका बिना शर्त समर्थन बिहार की टीम के लिए रहेगा. उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने लिखा बिहार की मिट्टी ने देश को बहुत से बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं. लेकिन एक बात मुझे हमेशा खलती है कि हमारे बिहार को क्रिकेट में अब भी वह नाम और पहचान क्यों नहीं मिल पा रही जिसके हम हकदार हैं.

''क्या आपको नहीं लगता चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह बेमिसाल बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए?''- अनिल अग्रवाल, उद्योगपति

'ईशान किशन से लेकर वैभव सूर्यवंशी बिहार के' : अनिल अग्रवाल ने आगे लिखा कि पटना में जन्मे ईशान किशन ने सबसे कम गेंदों में एकदिवसीय दोहरा शतक लगाया. समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में आईपीएल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने. गोपालगंज के साधारण परिवार में जन्मे साकिब हुसैन की शानदार गेंदबाजी पर आज पूरी दुनिया की नज़रें हैं.

''मेरा हमेशा से यह सपना और प्रयास रहा है कि बिहार के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले. हमारे खिलाड़ियों को भी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और समर्थन बिहार में ही मिलना चाहिए. मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हमारे बच्चों को सही प्रेरणा और सुविधाएं मिलें, तो हमारे बिहार से बनने वाली टीम दुनिया की बेस्ट टीम होगी.''- अनिल अग्रवाल, उद्योगपति

उद्योगपति अनिल अग्रवाल (सौ. अनिल अग्रवाल X)

'बिना शर्त समर्थन दूंगा' : अनिल अग्रवाल ने कहा कि मैं इस काम में बिहार के युवाओं के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूं. बिहार की क्रिकेट टीम और यहां के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी तरफ से बिना शर्त समर्थन दूंगा. बिहार मेरे लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, एक भावना है. अब वक्त आ गया है कि हमारी मिट्टी का प्रतिभा मैदान पर दिखे.