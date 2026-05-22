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'क्या आपको नहीं लगता CSK, KKR, MI की तरह IPL में बिहार की टीम होनी चाहिए', बड़े उद्योगपति ने रखी मांग

आईपीएल में बिहार की टीम की मांग उठने लगी है. उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने इसकी मांग की है. पढ़ें खबर

ANIL AGARWAL MEDANTA
IPL में बिहार की टीम होनी चाहिए (सौ. अनिल अग्रवाल X)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 22, 2026 at 2:01 PM IST

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पटना : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन चल रहा है. देश विदेश की खिलाड़ी अपना दम दिखा रहे हैं. तीन टीम सुपर 4 में जगह बना चुकी है, चौथे स्थान के लिए लड़ाई जारी है. आईपीएल का रोमांच अभी अपने चरम पर है. इसी बीच बिहार के बड़े उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने बिहार फ्रेंचाइजी की मांग की है.

'IPL में बिहार की टीम होनी चाहिए' : सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है. कहा है कि उनका बिना शर्त समर्थन बिहार की टीम के लिए रहेगा. उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने लिखा बिहार की मिट्टी ने देश को बहुत से बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं. लेकिन एक बात मुझे हमेशा खलती है कि हमारे बिहार को क्रिकेट में अब भी वह नाम और पहचान क्यों नहीं मिल पा रही जिसके हम हकदार हैं.

''क्या आपको नहीं लगता चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह बेमिसाल बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए?''- अनिल अग्रवाल, उद्योगपति

'ईशान किशन से लेकर वैभव सूर्यवंशी बिहार के' : अनिल अग्रवाल ने आगे लिखा कि पटना में जन्मे ईशान किशन ने सबसे कम गेंदों में एकदिवसीय दोहरा शतक लगाया. समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में आईपीएल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने. गोपालगंज के साधारण परिवार में जन्मे साकिब हुसैन की शानदार गेंदबाजी पर आज पूरी दुनिया की नज़रें हैं.

''मेरा हमेशा से यह सपना और प्रयास रहा है कि बिहार के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले. हमारे खिलाड़ियों को भी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और समर्थन बिहार में ही मिलना चाहिए. मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हमारे बच्चों को सही प्रेरणा और सुविधाएं मिलें, तो हमारे बिहार से बनने वाली टीम दुनिया की बेस्ट टीम होगी.''- अनिल अग्रवाल, उद्योगपति

ANIL AGARWAL MEDANTA
उद्योगपति अनिल अग्रवाल (सौ. अनिल अग्रवाल X)

'बिना शर्त समर्थन दूंगा' : अनिल अग्रवाल ने कहा कि मैं इस काम में बिहार के युवाओं के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूं. बिहार की क्रिकेट टीम और यहां के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी तरफ से बिना शर्त समर्थन दूंगा. बिहार मेरे लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, एक भावना है. अब वक्त आ गया है कि हमारी मिट्टी का प्रतिभा मैदान पर दिखे.

सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा- CM : अनिल अग्रवाल के पोस्ट के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी प्रतिक्रिया आयी. उन्होंने कहा, ''आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं. बिहार के क्रिकेट 'इमोशन' के लिए सरकार स्पष्ट 'विजन' के साथ 'मिशन' मोड में कार्यरत है. आपके सहयोग से निश्चित ही बिहार की क्रिकेट टीम को लेकर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा.''

अब आइये आपको बताते हैं कि किस टीम में बिहार के कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं:-

  1. समस्तीपुर : राजस्थान रॉयल की जर्सी में वैभव सूर्यवंशी
  2. गोपालगंज: दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में मुकेश कुमार
  3. पटना : हैदराबाद की जर्सी में ईशान किशन
  4. गोपालगंज : हैदराबाद की जर्सी में साकिब हुसैन
  5. पूर्णिया : कोलकाता नाइट राइडर्स की जर्सी में सार्थक रंजन
  6. समस्तीपुर : कोलकाता नाइट राइडर्स की जर्सी में अनुकूल रॉय
  7. सासाराम : कोलकाता नाइट राइडर्स की जर्सी में आकाशदीप
  8. सुपौल : मुंबई इंडियंस की जर्सी में मोहम्मद इजहार

IPL में 10 टीमें : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कुल 10 टीमें खेल रही है. इसमें चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद शामिल हैं.

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