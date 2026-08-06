वर्ल्ड अर्निस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के सुमेध ने रचा इतिहास, 11 साल की उम्र में बड़ी उपलब्धि
राजधानी दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड अर्निस चैंपियनशिप में 11 वर्षीय सुमेध का कमाल, सिल्वर मेडल जीतकर किया देश का नाम रोशन. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 11:33 AM IST
इंदौर: देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड अर्निस चैंपियनशिप 2026 में इंदौर निवासी 11 वर्षीय सुमेध श्रीवास्तव ने इतिहास रच दिया है. नन्हे समुेध ने देश के लिए अर्निस (मार्शल आर्ट) में सिल्वर मेडल जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. भारत में पहली बार आयोजित वर्ल्ड अर्निस चैंपियनशिप में सुमेध ने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है.
दुनिया के कई देशों से प्लेयर्स हुए थे शामिल
भारत की राजधानी दिल्ली में 1 से 4 अगस्त तक हुए इस चैंपियनशिप में इंदौर निवासी सुमेध श्रीवास्तव का चयन भारत की तरफ से हुआ था. इस कंपटीशन में दुनिया के कई देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने दुनियाभर के खिलाड़ियों का शिकस्त देकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया.
राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जलवा
सुमेध श्रीवास्तव के पिता डॉ. सुबोध श्रीवास्तव ने बताया, " साढ़े तीन साल की उम्र में ही सुमेध को कराटे का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था. वर्तमान में सुमेध कराटे में ब्लैक बेल्ट है. वह राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में 40 से भी अधिक मेडल जीत चुके हैं." वहीं, इस उपलब्धि पर सुमेध ने ईटवी भारत से कहा, '' मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में. और आगे के लिए मेरा ये लक्ष्य है कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में अलग-अलग ईवेंट खेलूं और मेडल जीतूं.''
पूरा देश हुआ गौरवान्वित
डॉ. सुबोध श्रीवास्तव ने शुरु में ही अपने बेटे की फूर्ती और कुछ कर गुजरने के जज्बे को भांप लिया था. इसलिए उन्होंने छोटी सी उम्र में उससे अर्निस की तैयारी भी शुरू करवा दी थी. उसी का नतीजा है कि दिल्ली में आयोजित विश्वस्तरीय वर्ल्ड अर्निस चैंपियनशिप 2026 में सुमेध ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जिससे पूरा देश गौरवान्वित हुआ है.
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सुमेध श्रीवास्तव के कोच सईद आलम ने बताया, " इस सपोर्ट में सबसे बड़ी ताकत स्पीड स्टैमिना और तकनीक के साथ संतुलन भी एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है. फिलिपींस के पारंपरिक मार्शल आर्ट को अर्निस कहा जाता है. जिसमें लकड़ी की छड़ी, चाकू जैसे हथियारों की तकनीक और बिना हथियार के आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है. भारत में यह खेल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. देश भर में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता नियमित रूप से आयोजित की जा रही है."