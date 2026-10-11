भारत-वेस्टइंडीज मैच से पहले इंदौर पहुंचे सुनील गावस्कर, कहा-बैटिंग और फील्डिंग से नहीं होती क्रिकेट की सेवा
पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर रविवार को पहुंचे इंदौर, क्रिकेटर संजय जगदाले पर लिखी पुस्तक 'रग रग में क्रिकेट' का किया विमोचन. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 4:49 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 4:57 PM IST
इंदौर: रविवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 का तीसरा मैच इंदौर में होना है. इससे पहले पूर्व क्रिकेटर व पद्मभूषण सुनील गावस्कर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पहुंचे. जहां उन्होंने क्रिकेटर संजय जगदाले पर लिखी पुस्तक 'रग रग में क्रिकेट' का विमोचन किया. इस दौरान सुनील गावस्कर ने जगदाले को क्रिकेट का सच्चा सेवक बताया.
जिस पुस्तक का पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर विमोचन करने आए, वो क्रिकेट के प्रशंसक किरण वाईकर और डाॅ. सुनील दुधाले ने लिखी है. कार्यक्रम में सुनील गावस्कर ने कहा "क्रिकेट की सेवा सिर्फ बैट्समैन या बॉलर या फील्ड में साथ होने से नहीं होती, जिस तरह की सेवा संजय जगदाले ने की है, इस तरह अन्य माध्यमों से भी क्रिकेट की सेवा में अपना योगदान दिया जा सकता है. उन्होंने कहा संजय जगदाले मध्य प्रदेश क्रिकेट के कोच खिलाड़ी सिलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर सहित सभी पदों पर रहे हैं. यह अपने आप में बड़ी बात है.
उन्होंने कहा संजय और उनकी दोस्ती काफी पुरानी है. हम लोगों ने किसी जमाने में साथ में क्रिकेट खेला है और व्यक्तिगत तौर पर में उनके क्रिकेट के प्रति योगदान का बड़ा प्रशंसक हूं, इसलिए सही मायने संजय जगदाले ही वास्तविक ऑलराउंडर है.
संजय खुद भारतीय क्रिकेट की धरोहर
सुनील गावस्कर ने क्रिकेट के अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा क्रिकेट खेल में अलग-अलग भूमिकाओं में रहकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाना भी क्रिकेट की बड़ी सेवा है. उन्होंने स्कूल के दोनों को याद करते हुए बताया कि उन दिनों संजय जगदाले की हाइट कम थी और हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे, लेकिन बाद में उनकी हाइट बढ़ गई, तो उन्हें दौड़ना होता था, लेकिन उन्होंने क्रिकेट के लिए अपने समर्पण और प्रयासों को कम नहीं होने दिया.
गावस्कर और तेंदुलकर ने किया प्रभावित-संजय जगदाले
कई बार टीम में विवाद अथवा मतभेद का संघर्ष होता है, तो संजय जैसे लोग पूरे माहौल को शांत कर देते हैं, क्योंकि वह क्रिकेट के अंदरूनी तनाव को भी बखूबी समझते हैं. इसलिए उनसे बात करने में बहुत मजा आता था. 'रग-रग में क्रिकेट' पुस्तक में क्रिकेटर जगदाले के क्रिकेट के प्रति योगदान को प्रशंसक किरण वाईकर और डाॅ. सुनील दुधाले ने उल्लेखित किया है, इसलिए यह पुस्तक भी संग्रहालय में रखे जाने योग्य है.
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वहीं संजय जगदाले ने कहा कि युवा अवस्था में उन्हें सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर ने बहुत प्रभावित किया है. उन्होंने बताया कि वे स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे और सुनील गावस्कर को बल्लेबाजी करते बहुत ध्यान से देख रहे थे. वहीं सचिन जब 15 साल के थे, तब वे इंदौर में एक क्रिकेट शिविर में आए थे. उन्हें खेलते हुए देखकर ही लग गया था, कि सचिन बड़ा नाम कमाएंगे."