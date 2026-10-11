ETV Bharat / sports

भारत-वेस्टइंडीज मैच से पहले इंदौर पहुंचे सुनील गावस्कर, कहा-बैटिंग और फील्डिंग से नहीं होती क्रिकेट की सेवा

सुनील गावस्कर ने किया पुस्तक का विमोचन ( ETV Bharat )

इंदौर: रविवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 का तीसरा मैच इंदौर में होना है. इससे पहले पूर्व क्रिकेटर व पद्मभूषण सुनील गावस्कर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पहुंचे. जहां उन्होंने क्रिकेटर संजय जगदाले पर लिखी पुस्तक 'रग रग में क्रिकेट' का विमोचन किया. इस दौरान सुनील गावस्कर ने जगदाले को क्रिकेट का सच्चा सेवक बताया.

जिस पुस्तक का पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर विमोचन करने आए, वो क्रिकेट के प्रशंसक किरण वाईकर और डाॅ. सुनील दुधाले ने लिखी है. कार्यक्रम में सुनील गावस्कर ने कहा "क्रिकेट की सेवा सिर्फ बैट्समैन या बॉलर या फील्ड में साथ होने से नहीं होती, जिस तरह की सेवा संजय जगदाले ने की है, इस तरह अन्य माध्यमों से भी क्रिकेट की सेवा में अपना योगदान दिया जा सकता है. उन्होंने कहा संजय जगदाले मध्य प्रदेश क्रिकेट के कोच खिलाड़ी सिलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर सहित सभी पदों पर रहे हैं. यह अपने आप में बड़ी बात है.