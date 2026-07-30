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सारांश जैन ने पापा की बीमारी और दर्द को बनाया सफलता का जुनून, सीधे हुई टीम इंडिया में एंट्री

सारांश जैन के पिता को निकला कैंसर, यही बना जीवन का टर्निंग प्वाइंट. सारांश की टीम इंडिया तक के सफर की पूरी कहानी.

Indore cricketer Saransh Jain Life journey
टीम इंडिया में शामिल हुए इंदौर के सारांश जैन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 1:07 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 1:22 PM IST

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इंदौर : भारतीय टीम में इंदौर के खिलाड़ियों के बढ़ते दबदबे के बीच अब इंदौर के 33 साल के ऑलराउंडर सारांश जैन का टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है. ईटीवी भारत से चर्चा में सारांश ने अपनी सफला का श्रेय अपने पिता को दिया है. उन्होंने कहा, '' मेरी सफलता के पीछे मेरे पिता का बड़ा योगदान है जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया.''

पिता को निकला कैंसर, यही जीवन का टर्निंग प्वाइंट : सारांश

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने श्रीलंका दौरे के लिए जिस टीम इंडिया का ऐलान किया है, उस टीम में इंदौर के ऑलराउंडर सारांश जैन शामिल किया गया है. अपनी सफलता को लेकर सारांश जैन ने कहा, '' तीन से चार साल कठोर मेहनत के बाद बहुत उम्मीद थी कि टीम इंडिया से कॉल आएगा और यही हुआ. मेरी प्रैक्टिस और कोचिंग के दौरान पिता सुबोध जैन को गले का कैंसर हो गया लेकिन मेरा ध्यान ना भटके इसलिए उन्होंने अपनी बीमारी छिपाई. बाद में जब पता चला तो पिता ने शर्त रखी कि तुम अच्छा खेलोगे तो मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा.''

पापा की बीमारी और दर्द को बनाया सफलता का जुनून (Etv Bharat)

सारांश आगे कहते हैं, '' मैं अपने पिता के लिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूं और जब भी मुझे डलनेस फील होती है तो मैं अपने पिता की तकलीफ को याद कर लेता हूं.''

चार विकेट लेने पर मां बनाती है मालपुआ

इस मौके पर इंदौर में सारांश की मां संगीता जैन ने कहा, '' सारांश को सब लोग हनी नाम से जानते हैं. उसे मालपुआ बहुत पसंद है और जब भी वह चार विकेट या इससे ज्यादा विकेट लेता था तो मैं उसके लिए मालपुआ बना देती थी. अब भी मेरी यही शर्त रहती है कि यदि वह चार विकेट से ज्यादा लेगा तभी मालपुआ बनाऊंगी, इसलिए वह इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहा है.'' उन्होंने कहा, '' सारांश अपने अच्छे परफॉर्मेंस की बदौलत श्रीलंका टेस्ट सीरीज के दौरान भी देश का नाम रोशन करेगा.''

इंदौर से टीम इंडिया को मिल चुके 6 खिलाड़ी

33 साल के सारांश जैन को मिलाकर अब तक इंदौर से करीब 6 खिलाड़ी टीम इंडिया को मिल चुके हैं जिनमें नरेंद्र हिरवानी के अलावा राजेश चौहान, नमन ओझा, आवेश खान और रजत पाटीदार के नाम शामिल हैं. इनके बाद सारांश इंदौर छठवें खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया में जगह बनाई है. सारांश जैन के पिता सुबोध जैन भी रणजी खिलाड़ी रहे हैं. सारांश ऑलराउंडर हैं जिनका जन्म 31 मार्च 1993 को इंदौर मैं हुआ है जिनका सिलेक्शन जुलाई में श्रीलंका दौरे की टेस्ट टीम में हुआ है.

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ऐसा है सारांश का परफॉर्मेंस

सारांश जैन ने अपनी दो घरेलू सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस किया है. उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए खेलते हुए सात मैच में 2.64 की शानदार इकोनॉमी के साथ 30 विकेट लिए थे. वहीं पिछले सीजन में भी उन्होंने 8 मैच के दौरान 35 विकेट लिए थे, दिलीप ट्रॉफी 2025 में भी सारांश का परफॉर्मेंस देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने साउथ जोन के खिलाफ खेलते हुए 5 विकेट लिए थे. सारांश की बैटिंग के दौरान 85 पारियों में भी उनका औसत रन रेट काफी बेहतर रहा है, जिसमें उन्होंने दो शतक और 14 हाफ सेंचुरी लगाई हैं. जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 27.31 के औसत से करीब 188 विकेट लिए हैं.

Last Updated : July 30, 2026 at 1:22 PM IST

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